Записываемся на ноготочки: как обстоят дела с маникюром в 2018 году?

Подиум недель мод, бывший главным источником трендов в одежде и красоте, за последние лет пять значительно уступил социальным сетям. Теперь, чтобы понять, что действительно носят, едят и красят, достаточно открыть раздел "Популярное" в Инстаграме. Отслеживать нейл-тренды по подиуму было значительно сложнее, ведь ногти – не самая заметная часть образа, хотя над руками моделей работает такое же количество человек, как и над лицом. Но фотошеринговая сеть позволила нам разглядеть и такие детали. Так что же сегодня происходит в мире нейл-дизайна? Переживший короткое затмение в начале десятых годов, сегодня он снова невероятно популярен. Global Cosmetic Industry рапортует: объемы нейл-индустрии выросли на 18% в 2017 году в первую очередь за счет популярности наращивания. Да, длинные нарощенные ногти снова в моде.

Кого в этом винить? Инстаграм и его королев. Рианна, Кайли Дженнер, Карди Би активно делятся фотографиями своего маникюра с поклонниками, и чаще всего он далек от лаконичного нюда. Ногтям Карди Би Vogue даже посвятил отдельную статью с кратким интервью ее нейл-стилиста Дженни Буй, к которой Карди ходит уже почти 5 лет. Дженни работает в салоне красоты в Гарлеме и делает маникюр не только певице, но и десяткам влиятельных блогеров. И хотя ее нейл-дизайн больше напоминает сумасшедшую акриловую фантазию ученицы салона красоты, за ее работами в Инстаграме следят более 500 тысяч человек. У Дженни свой фирменный почерк – очень длинные острые "стилетто", с гигантским декором в виде кристаллов. В интервью мастер рассказала, что у нее есть секретный рецепт акрилового раствора, который не позволяет ногтям сломаться ни при каких обстоятельствах (судя по виду, ими и правда можно выкручивать болты или вскрывать замки).

Чуть более сдержанный вариант предпочитает другая королева соцсетей – Рианна. Ее ногтями занимается одна из самых востребованных нейл-стилистов – Дженни Лонгворт. Без нее не обходится ни одна обложка, рекламная кампания или мероприятие певицы. Постоянный выбор Рианны – также длинные ногти миндальной формы. Интенсивность дизайна зависит от повода. Именно Дженни принадлежит идея создать маникюр, который выходит за рамки ногтевой пластины. Например, рисунки хной "мехенди", которые очень любит певица, и ее украшения всегда сочетаются с дизайном ногтей. Другим поклонником работ Лонгворт является Алессандро Микеле – нейл-стилист работала над инопланетной рекламной кампанией и над последними показами Gucci.

A post shared by jennynails (@jennynails) on May 19, 2017 at 7:18am PDT

Дизайн ногтей, больше похожий на объекты современного искусства, создает нейл-стилист Эйчи Мацунага, за что ее очень любят независимые азиатские издания и мировые бренды. В своих работах Эйчи выходит за рамки обычного маникюра и создает замысловатые конструкции на кончиках пальцев. Она использует перфорацию, аппликацию, бусины, боди-арт и сотни других средств для создания работ. И хотя в ее аккаунте совсем мало фолловеров, по сравнению с той же Дженни Буй, ей регулярно доверяют Swarovski, M.A.C и Chanel. А еще креативный подход Эйчи очень любят дрэг-квин – например, к ней регулярно обращается победительница Ru Paul's Drag Race – Вайолет Чачки.

A post shared by Eichi Matsunaga (@eichimatsunaga) on May 11, 2017 at 5:17pm PDT

Но что делать, если вы – не Рианна или Карди Би? Для поклонников натурального маникюра есть хорошие новости. Нейл-тренды настолько разнообразны, что свой вариант найдется для каждой. Например, самая популярная женщина интернета Ким Кардашьян красит ногти только в нюдовые оттенки, которые идеально сочетаются со всеми коллекциями Yeezy (вероятно муж контролирует не только ее гардероб, но и всю бьюти-рутину). Ее нейл-стилист Ким Труонг также работает с ее сестрами Кайли и Кортни, с Мирандой Керр, Поппи Делевинь и многими другими селебрити, которые стараются не эпатировать публику экстравагантными образами. И их выбор – либо нюдовые оттенки, либо классическая палитра красного.

A post shared by Kim Truong (@kimkimnails) on Jan 6, 2018 at 2:17pm PST

Еще один фактор, сыгравший в пользу лаконичного маникюра – королевская свадьба. За жизнью новоиспеченной герцогини Меган Маркл следят с маниакальной внимательностью. Ее маникюр также не обошли вниманием. Теперь по королевскому протоколу ей разрешено носить только три оттенка: бледно-розовый, телесный и прозрачный.

"Несмотря на все тренды, большинство клиентов всё равно предпочитают классическую палитру – нюд и красный. Многим что-то необычное не позволяет дресс-код или стиль. Хотя есть и те, кто любит нейл-арт, но очень лаконичный и аккуратный. Например, ручную роспись, геометрические узоры, точки, горошины. Сейчас, в принципе, существует очень много разных средств, которые могут максимально разнообразить маникюр. Камифубуки – это конфетти для ногтей разных форм, втирка – пигмент, который втирается в ноготь, слайдеры – обычные наклейки", – рассказывает сооснователь салона Nailbox Надиля Валитова. И хотя френч по-прежнему является одной из самых популярных процедур в Казахстане, в мировые тренды он, судя по всему, вернется не скоро.