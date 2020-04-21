Забота о себе и других: как бьюти-индустрия помогает медицинским сотрудникам

Забота о себе (self-care) - это тренд в бьюти-индустрии, который, пожалуй, обрел еще более масштабную популярность во время карантина. В категорию self-care входят как уходовая косметика, так и салонные уходовые процедуры, отсутствие которых для многих оказалось мучительным. Может даже показаться, что эти процедуры являются некой обыденной необходимостью - после окончания карантина большинство первым делом скорее пойдут на чистку лица или на маникюр, нежели за чашкой кофе с друзьями или в кино (согласно исследованию аналитической фирмы Kantar). Однако, пока основная масса людей находится дома и может уделить время заботе о себе, некоторые заняты заботой о других - это медицинские работники, напрямую имеющие дело с эпидемией.

Известно, что больницы по всему миру переполнены и для сотрудников больниц каждая единица защитной экипировки, маски и санитайзера теперь на вес золота. Адресуя эту проблему, еще в марте большинство люксовых бьюти-брендов объявило о массовом производстве санитайзеров в поддержку медицинских работников и уязвимых слоев населения. Так, бренды группы LVMH стали выпускать антисептики на свои парфюмерных фабриках, так же как и дочерние бренды корпораций Coty, Estée Lauder и L'Oréal. А такие компании как Charlotte Tilbury, Dr. Barbara Sturm, Dove, Beautyblender, Too Faced, Revlon, Bobbi Brown и другие проявили инициативу, организовав фонды по сбору средств для массовой закупки средств индивидуальной защиты для больниц во всем мире. Dyson и вовсе разработали новый дизайн портативного аппарата искусственной вентиляции легких, который сейчас находится на последнем этапе испытаний. Вскоре компания собирается перейти на стадию производства, обеспечивая британскую систему здравоохранения (NHS) десятью тысячами единиц данного аппарата.



Однако, индустрия красоты не ограничилась в помощи только санитайзерами и средствами защиты. Бьюти-бренды стали обеспечивать медицинских работников кремами для рук, бальзамами для губ и другими уходовыми средствами. Казалось бы, что тканевые маски и крема для лица - это последнее, что нужно работникам больниц. Совсем наоборот: суточные бессонные смены и уход за больными, непрерывная носка масок и защитных очков, и регулярная дезинфекция рук сказываются на ментальном и физическом состоянии сотрудников больниц. И иногда, все, что им нужно - это минутка для того, чтобы привести себя в порядок и позаботиться о себе.

Создательницы благотворительной организации Donate Beauty утверждают, что именно такая мелочь, как увлажнение кожи рук и лица, может внести вклад в здоровое внутреннее и внешнее состояние медиков. Donate Beauty с помощью бьюти-компаний и волонтеров собрали около 140 000 уходовых средств и пожертвовали их сотрудникам более 250 больниц США. По словам одной из медсестер, выразившей благодарность за бьюти-посылку, набор со средствами нужен не для того, чтобы чувствовать себя красивой, а для того, чтобы поднять моральный дух. Это помогает медработникам ощутить себя “нормальным” человеком во время отдыха между сменами.

Бренды посылают свои средства и независимо от благотворительных организаций. Среди них Dr. Barbara Sturm, Birchbox, The Body Shop, Boscia, Elizabeth Arden, Eos, Hiki и L'Occitane, которые организовали посылки с умывалками, кремами, тонерами и сыворотками для лица в больницы, а у Glossier как раз недавно вышел новый крем для рук, который первыми протестируют медработники - бренд обязался распределить десять тысяч единиц нового продукта по больницам США. Кроме того, свою помощь предлагают обычные пользователи интернета - в социальной сети Reddit есть раздел любителей косметики, где волонтеры организовывают бесплатные бьюти-посылки для медицинских сотрудников местных больниц.

Забота о себе - это осознанное отношение к своему внутреннему и внешнему состоянию. Но эта идея была немного искажена индустрией красоты. В последнее время, появилось ощущение, что для этого нужны дорогие крема, ароматические масла и массажеры гуа ша, тем самым превращая заботу о себе в недосягаемую роскошь для многих. Но, пожалуй, именно сейчас бьюти-боксы с увлажняющими кремами и патчами под глаза - это небольшое, но все же проявление искренней заботы о тех, кто спасает жизни в это нелегкое время.