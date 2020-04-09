Последствия коронавируса отражаются на всех сферах, в том числе и на бьюти-индустрии. Аналитическая компания Kline предвещает самое большое падение рынка красоты за последние 60 лет, и это учитывая, что по теории "эффекта губной помады" даже во время финансовых кризисов люди продолжают тратить деньги на недорогие косметические средства. Какие изменения произошли в индустрии за этот короткий, но насыщенный период?

Сфера бьюти услуг идет на спад

В одной тонущей лодке оказались парикмахеры, косметологи и эстетисты, мастера маникюра и другие бьюти-специалисты салонов. Их непосредственный доход зависит от клиентов, а работа подразумевает тесный физический контакт. Тогда как более крупные компании и сети как Benefit и Drybar могут распустить работников салонов, обеспечивая при этом базовую зарплату, то частные салоны и независимые мастера такой роскоши себе позволить не могут. Многие бизнесы были вынуждены отправить в неоплачиваемый отпуск некоторую часть своего персонала. А некоторые успели адаптироваться и предлагают клиентам онлайн-консультации и доставку нужных косметических средств для бьюти-процедур.

Владелец парикмахерского салона Paul Labrecque поделился с Business of Fashion, что теперь он высылает клиентам набор с подходяшими средствами и проводит FaceTime консультацию по покраске волос в домашних условиях практически за треть обычной салонной цены. Еще одна сфера бьюти-услуг, которая подключила онлайн технологии - это косметология. Более изворотливые косметологические клиники запустили онлайн курсы по уходу за кожей и индивидуальные консультации через видео звонок. Благодаря такой онлайн-услуге клиент может сам себе сделать массаж лица, повторяя за движениями косметолога и используя средства, предоставленные салоном. Впрочем, неизвестно, насколько такие онлайн сессии станут популярными, так как для многих поход в салон - важная часть самого процесса. Но, несомненно, такие услуги будут незаменимы для постоянных клиентов, для которых важны регулярные процедуры.

Самостоятельные процедуры дома вместо салонных

К слову о домашних процедурах - YouTube и другие платформы предлагают множество бьюти-туториалов по стрижке и снятию гелевого лака в домашних условиях для особо отчаявшихся. Растут и продажи бьюти-наборов для процедур на дому, например, владелица маникюрного салона Olive & June заметила восьмикратный рост продаж ее набора для домашнего маникюра за период карантина.

Уходовые средства скрашивают будни изолированных

Карантин, по всей видимости не помеха, а возможно даже и бустер для рынка уходовой косметики и продуктов в разделе wellness. Уходовые средства итак уже пользовались чуть ли не большей популярностью чем декоративная косметика, а сейчас разрыв между ними увеличился. Судя по оценке NPD, несмотря на общий спад рынка красоты по всем параметрам, средства по уходу за кожей лица, ногтями и волосами, а также ароматические масла показывают рост продаж. При том, что у людей появилось больше времени, уровень стресса и тревоги не снизился. А тканевые маски и ароматические свечи расслабляют и создают ощущение СПА. Смену предпочтений покупателей ощутили на себе и инфлюенсеры, которые стали важной частью бьюти-индустрии. В выгодной позиции оказались те, кто в основном занимался рекламой уходовых средств, различных витаминов и БАДов для "поддержания иммунитета". Но инфлюенсеры, работа которых тесно связана с декоративной косметикой и туториалами по макияжу, переосмыслили свой контент - подписчики больше заинтересованы в способах борьбы со стрессом и вечерних бьюти-рутинах.

Диджитализация

Более подготовленными к карантину оказались бренды, представленные онлайн. В последние недели карантина онлайн продажи выросли на 47% и составили практически 90% расхода покупателей на всю бьюти-индустрию. Пока американские сети магазинов красоты Sephora и Ulta, зависящие от своих физических локаций, закрывали свои двери, независимые бренды косметики переключили свое внимание на диджитализацию. Deciem и Kiehl's запустили индивидуальные онлайн консультации по выбору средств, чтобы восполнить появившийся пробел в офлайн-деятельности их брендов (которая чаще всего заключалась в консультации). Business of Fashion считает, что бренды, практикующие модель Business-to-customer (компании, которые не используя посредников, как, например, магазин красоты Sephora) имеют потенциал преуспеть в данной ситуации, за счет налаженной системы е-коммерции.

Что будет дальше?

Эти несколько месяцев выявили слабые места бьюти-индустрии. Наименее страдающими бизнесами оказались те, что вовремя предприняли антикризисные меры, либо те, которые приспособились к уже давно меняющемуся рынку. Например, в последние годы популярность уходовой косметики итак стремительно росла, а э-коммерция уже достаточно долго была приоритетом для многих брендов. Поэтому такие изменения в индустрии были неизбежны, но из-за пандемии их процесс был ускорен.

Однако и для приспособленных брендов впереди тернистый путь. Многие лаборатории, где бренды проводят исследования и разрабатывают новые средства, были вынуждены закрыться, что может повлиять на дату запуска новых продуктов, а также на их цену. Ценник - еще одна головная боль, так как налаженные цепи поставок сырья были нарушены локдауном. А неизвестно выдержит ли увеличенную цену итак подорванный кризисом покупательский кошелек. Сокращенная покупательная способность больше всего подвергает риску независимые бренды, которые не привязаны к большим бьюти-корпорациям.

С другой стороны, бьюти-индустрия все же пострадает в меньшей степени, чем другие отрасли, как, например, индустрия моды. Наблюдается увеличение количества онлайн-мероприятий, консультаций и прямых трансляций в сфере красоты, и развитие коммуникаций между любителями косметики и велнеса, бьюти-производителями и работниками бьюти-индустрии. А созданные фонды по поддержке бизнеса во время пандемии могут существенно облегчить ситуацию для многих брендов и бьюти-салонов.