Возлюби тело свое: почему бодипозитив проблематичен и что такое боди-нейтральность

Бодипозитив – слово давно на слуху. Это социальное движение стало неким определением современного общества наравне с движениями феминизма и ЛГБТ-сообществ. Но в идеологии этого движения до сих пор присутствуют спорные моменты. А не так давно появилось такое движение, как боди-нейтральность – понятие, которое развилось на идее бодипозитива. Как поменялась концепция бодипозитива, и как новое движение боди-нейтральности восполняет существовавшие пробелы?

Как зародился бодипозитив?

Идея бодипозитива берет истоки ещё в конце 1960-х, когда возникло движение за принятие полноты (fat acceptance movement) в США. Активисты, поддерживающие это движение, боролись против фэтшейминга и фэтфобии, и в какой-то степени эта борьба переплеталась с феминистическими течениями, так как чаще всего жертвами фэтшейминга становились женщины. А само движение бодипозитива активизировалось в информационную эру, во время появления социальных сетей и культуры инфлюенсеров. Целями этого движения были не только дестигматизация полноты (как во время движения за принятие полноты), но и любовь к себе вне зависимости от веса и типа фигуры. Последователи бодипозитива стали пропагандировать свои идеи через платформы, такие как Instagram. Становясь plus-size инфлюенсерами, они восполняли пробелы репрезентативности полных людей в традиционных медиа и индустрии моды.

Почему бодипозитив потерял статус эмпауэрмента?

Это движение открыло двери для разговора о нормализации тела в его естественном виде. Многие компании увидели в движении бодипозитива новый сегмент рынка и приспособились к изменяющимся вкусам потребителей, привлекая в рекламные кампании plus-size моделей и выпуская линейки одежды с большим выбором размеров.

Однако для некоторых компаний бодипозитив работал лишь как двигатель продаж, что вызвало бурную реакцию со стороны ярых активистов бодипозитива. Типичных plus-size моделей стали называть недостаточно полными, а их образы - не отражающими реальность, вдобавок людей с более худощавой комплекцией стали осуждать точно так же, как когда-то осуждали полных.

Но на каждого последователя бодипозитива нашелся критик. Хотя фэтшейминг и стали порицать, искоренить его не удалось – plus-size инфлюенсеров обвиняли в нормализации ожирения и пренебрежении здоровьем.

Чем интересна боди-нейтральность?

Идея бодипозитива основана на принятии своей внешности и любви к своему телу. "Любое тело красиво", – заявляют рекламные кампании и надписи на футболках активистов. Но это никак не решает такой проблемы современного общества, как одержимость красотой, а иногда даже подливает масла в огонь.

Боди-нейтральность, с другой стороны, подразумевает некое безразличие к своему телу как к объекту красоты. Посыл заключается в том, что не стоит ненавидеть свое тело, но и любить его – тоже не нужно себя заставлять. Ведь любовь к себе – это слишком размытое понятие. Если она выражается в любви к своему изображению в зеркале, то разве она объективна? Человек ищет социального одобрения, поэтому то, каким он видит себя, зачастую диктуется обществом. В конечном счете, каждый публикующий фотографии в соцсетях с хештегом "бодипозитив" концентрирует все свое внимание на внешности и ищет поддержку со стороны общества (и чаще всего получает её в виде восторженных комментариев).

Боди-нейтральность призывает относиться к телу как к механизму, который позволяет нам ходить, бегать и двигаться. Тело должно выполнять свои физиологические функции, а не служить источником любви или ненависти.

По той же логике, что еда – это просто топливо, то и тело – это просто средство передвижения. И вместо того, чтобы спрашивать себя: "Красивое ли у меня тело?", "Делает ли оно меня счастливым?", "Люблю ли я свое тело?", стоит в первую очередь задать такой вопрос: "Что нужно моему телу, чтобы оно было здоровым?". И на него намного легче ответить, так как человек может полностью сконцентрироваться на своих собственных ощущениях, а не на внешней оболочке и отражении в зеркале.

Однако, безусловно, для роста общественной осознанности всегда нужны такие движения, как бодипозитив, которые меняют социальные стандарты и стереотипы мышления. И, возможно, для многих бодипозитив стал толчком к некому озарению. Это движение задало направление, но в какой-то момент оно утратило первоначальный смысл. Ведь насущный вопрос заключается не в том, что общество определяет красивым, а в значимости красоты в современном обществе. А красота – далеко не главное определяющее качество человека.