Долой хайлайтер и агрессивные скрабы! Какие еще тренды в бьюти мы упустили?

Бьюти-индустрия развивается и меняется динамичнее фэшн-рынка. То, что вчера было нормой, сегодня переворачивается с ног на голову учеными, врачами и технологами. Всего за несколько лет знания потребителя о косметике и косметологии выросли настолько, что уже практически каждого второго можно считать домашним экспертом. Наш приглашенный редактор Анна Тустикбаева поговорила с профессионалами индустрии и выяснила, что в индустрии красоты сейчас наиболее актуально, а с какими трендами пора прощаться.

In & out в макияже

В тренде:

Плавные растушевки и переходы в макияже глаз. По мнению главного визажиста М.А.С в России и СНГ Антона Зимина, сейчас стоит избегать четких линий в пользу размытых границ, гармоничных переходов оттенков и баланса. Актуальны неяркие, нежные цвета, которые наносятся тонким слоем.

Мягкое контурирование. Ведущий визажист марки Smashbox Ольга Кириченко считает, что деликатное контурирование с эффектом легкого загара заменило в последнее время четкий контуринг.

Классика в макияже. Визажисты даже самых прогрессивных декоративных брендов считают, что в тренд возвращается переосмысление классических приёмов, техник и образов. «Вновь на подиуме повседневная классика - карандаш для губ. Только теперь он выполняет главную роль в макияже губ и должен быть определенно темнее помады», - поясняет Антон Зимин.

Глянцевые текстуры. Различные блески для губ по-прежнему актуальны как никогда. Зимин говорит, что это в одинаковой степени актуально и для макияжа глаз: «Тренд #1 в таком макияже - эффект влажных теней натуральных оттенков, близких к оттенкам кожи».

Неактуально:

Использование активного хайлайтера. «Яркому космическому хайлайтеру (эффект дискобола, неестественное свечение и очевидные блестки) приходится покинуть наши косметички - сейчас в моде ухоженная кожа, подсвеченная едва уловимым сиянием», - говорит Антон Зимин.

Накладные ресницы. Если вы ещё не расстались с такими ресницами, самое время задуматься над этим. В моде натуральность и индивидуальность.

Баланс в подборе декоративных средств. «Довольно быстро нас подкинули тренды и total matte, и total glossy», - Ольга Кириченко соглашается с Антоном, что теперь балом правит баланс.

In & out в косметологии и уходе

В тренде:

Микробиом кожи. Слово «микробиом» перекочевало в косметический уход из медицинских трендов. «Микробиом кожи - это популяции микроорганизмов, которые отвечают, в первую очередь, за иммунитет и борются с бактериями, вызывающими, например, акне. Чтобы поддерживать микробиом кожи, бьюти-игроки начали выпускать средства с пробиотиками», - рассказывает о тренде ведущий эксперт марок Glamglow и Origins Карлыгаш Картаева. В идеале важно поддерживать в равной степени микробиом кишечника и поверхности кожи - это обеспечит и хорошее самочувствие, и сияющий внешний вид.

Clean Beauty. Даже те бренды, которые раньше не делали ставку на натуральность ингредиентов, теперь придерживаются философии естественного и безопасного ухода. «Чистые» ингредиенты натурального и органического происхождения, упор на поиск в лабораториях безвредных формул, нетоксичность - этот подход продолжает набирать обороты. Это наблюдение подтверждает директор косметической компании Vlaekan Екатерина Баланчаева. - «Уходит с рынка то, что не является безопасным, агрессивным и "нечистым" (продукты, которые имеют некачественный, ненатуральный, синтетический состав)».

Ретинол. Один из самых популярных ингредиентов в последних средствах для ухода. Всемогущий витамин способен решать огромный спектр проблем - от акне до возрастных изменений.

Wellness-подход. По словам Екатерины Баланчаевой, «женщины стали меньше времени уделять внешнему и декоративному, предпочитая больше сил направлять на заботу о внутренних ресурсах организма». Здоровый внешний вид теперь результат не косметических манипуляций, а здравого подхода к поддержке работы всего тела и каждой его отдельно системы. Уже недостаточно сделать подтяжку, женщины хотят быть здоровыми и молодыми естественно.

Развитие инъекционной и аппаратной косметологии. В бьюти-технологиях, рассказывает Екатерина Баланчаева, сейчас продолжают набирать обороты эстетика, инъекции, нити и аппараты. «Аппаратная индустрия развивает качество и эффективность ультразвука и микротоков для более глубокого проникновения в слои кожи, например, гиалуроновой кислоты или коллагеновых сывороток.

Активизация собственных ресурсов кожи. В разработке косметических препаратов ученые и технологи сейчас уделяют внимание фактору активизации естественных ресурсов кожи (обновление клеток, коллаген, укрепление естественной защитной функции кожи, антиоксиданты, факторы роста).

Неактуально:





Жесткие пилинги и скарбы. Последние несколько лет все оголтело занимались отшелушиванием кожи - полки косметических магазинов были завалены пилингами, скрабами и кислотами. «Теперь мы за бережное обновление и восстановление кожи», - говорит ведущий эксперт марок Glamglow и Origins Карлыгаш Картаева, - «Важно деликатно отшелушивать омертвевшие клетки с поверхности кожи, разглаживания мимические морщины, добиваясь визуального сужения пор и выравнивания тона. И делать это нужно с неагрессивными средствами».

«Зелёный тренд» в бьюти-индустрии

В тренде:



Осознанность. Один из главных экспертов по натуральному уходу в Казахстане и основатель компании органической косметики Bskin.kz Асия Мирвалеева говорит, что адепты такой косметики выбирают ее не только из-за нетоксичности, но и за экологичность. «Во-первых, органические составы биоразлагаемы и не вредят природе, во-вторых, не тестируются на животных, в-третьих, упаковка такой косметики часто щадящая для окружающей среды и биоразлагаемая. Например, есть баночки, которые внешне выглядят как пластик, но по составу на 70% состоят из сахарного тростника».

Бодипозитив. «Выбирая органическую косметику, девушки начинают осознавать, что вмешательство в природные процессы для них неприемлемо. Среди аудитории, выбирающей органические составы, практически нет любительниц ботокса, филлеров, наращенных ресниц, силиконовых имплантатов», - делится анализом рынка Асия Мирвалеева.

Многофункциональность. Быстрый темп жизни заставляет женщин оптимизировать уход и пространство вокруг себя, они все больше предпочитают средства, которые выполняют несколько задач. Бьютиголизм уходит в прошлое. Женщины сейчас стремятся подбирать 3-4 самых эффективных средства в декоративной и уходовой косметике, которые максимально им подходят. Например, тинт, который одинаково хорош для губ, щек и век. Или маска-кондиционер для волос, которая за пару минут дает эффект полноценного ухода.

Неактуально:





DIY. Кухонное производство косметики с претензией на натуральный/органический состав больше никого не интригует своей аутентичностью. 10-12 лет назад можно было быть домашним "кремоваром", сейчас важны не только натуральные ингредиенты, но и профессиональный подход к производству: технология, оборудование, помещение, гигиенические нормы.



Гринвошинг. Аудиторию больше не ввести в заблуждение зелеными этикетками и маркировкой вроде Bio и Eco в названиях продуктов. Нарисовать на упаковке зелёный листик недостаточно, чтобы убедить покупателя в экологичности. Компании понимают растущие требования и ожидания потребителя и перестают заниматься «зелёным» кокетством. На стадии развития рынка натуральной косметики можно было заявить, что косметика имеет натуральный состав и это звучало для потребителя убедительно. «Индустрия переходит на новый уровень, компании стремятся проходить международную сертификацию, чтобы у образованных покупателей (а таких все больше) не было сомнений в честности производителя. Уже несколько брендов СНГ получили международное признание, в том числе самый авторитетный сертификат в мире органики - ECOCERT Organic», - объясняет Асия Мирвалеева.