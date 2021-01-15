Современный маллет – стрижка 2021 года
Эта стрижка с неоднозначным прошлым неоднократно возвращалась в моду. Наибольший всплеск популярности маллета (не учитывая 80-е) произошел в 2020 году. Эксперты прогнозируют, что в этом году маллет не утратит своей актуальности. Рассказываем об истории культовой прически и ее переосмыслении.
Из стильной стрижки в символ деревенщины
Маллет - стрижка с короткими волосами спереди и по бокам и с длинными - сзади. Хоть каскадная стрижка обрела свое название только в 90-х, мода на нее возникла раньше - благодаря таким звездам рока как Дэвид Боуи (точнее его альтер-эго Зигги Стардаст), Мик Джаггер, Род Стюарт и Пол Маккартни. В начале 70-х маллет считался актом бунтарства и свободолюбия, а в случае с Дэвидом Боуи, чьей визитной карточкой стал огненный “водопад” волос, - проявлением андрогинности. Затем прическа утратила свой революционный характер - в 80-х мужчины только так и стриглись.
Женщины носили маллет реже. Из известных: актриса Джейн Фонда, певица Шер и Линда Маккартни. В большинстве случаев женский маллет ассоциировали с квир-культурой, представители которой нередко обозначали свои предпочтения через стиль.
В 90-х стрижка лишилась своего шарма. Маллет, как и все чересчур популярные тренды, превратился в китч. Его продолжала носить только не очень образованная молодежь Северной Америки и их отцы - представители рабочего класса, преимущественно проживающие в южных штатах и слушающие кантри, которых уничижительно называли реднеками. С тех пор маллет стал ассоциироваться с чем-то “грязным” и “безвкусным”.
Модные критики плевались, противники мейнстрима возрадовались. Маллет вернулся руками фриков, гордо носящих маллет как клеймо контркультуры. На протяжении нулевых и десятых в желтой прессе можно было заметить несколько кратких эпизодов возвращений стрижки. Известных личностей, решившихся на маллет, ждало осуждение.
Современный маллет
В 2020 году на модных радарах вновь замаячил маллет. Но создается впечатление, что на этот раз стрижка задержится с нами на некоторое время. Интересно, что теперь она преимущественно женская - полюбилась прическа певицам Майли Сайрус, Рианне и Ли-Энн Пиннок, актрисам Барби Феррейре и Мэйси Уильямс и модели Ирине Шейк.
Сегодняшнюю популярность маллета присваивают всеобщей ностальгии по прошлому, благодаря которой вновь стали мейнстримны карго-штаны, объемные заколки и скранчи-резинки. Этому тренду придают и политический характер - якобы маллет, ранее характерный для мужчин, является символом женской силы и противостояния стандартам красоты. Еще считают, что стрижка стала популярной в противовес “вылизанному” образу “инста-дивы”. А вполне вероятно, что тренд задает массам приложение TikTok. Оставшиеся без возможности сходить к парикмахеру во время пандемии, пользователи TikTok стригли волосы самостоятельно и выкладывали "туториалы" прически на платформу. Она получалась небрежной и очень походившей на культовый маллет.
Сейчас маллетом называют и более сдержанные каскадные стрижки (также известные как shag haircut). Это немного растрепанная челка, перетекающая в небрежные, обрамляющие лицо пряди. Разница - в длине между задними и передними локонами, она в случае с shag haircut менее резкая. Такая версия нравится тем, кто хочет поэкспериментировать, но не готов к чему-то радикальному.
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