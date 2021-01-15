Современный маллет – стрижка 2021 года

Эта стрижка с неоднозначным прошлым неоднократно возвращалась в моду. Наибольший всплеск популярности маллета (не учитывая 80-е) произошел в 2020 году. Эксперты прогнозируют, что в этом году маллет не утратит своей актуальности. Рассказываем об истории культовой прически и ее переосмыслении.

Из стильной стрижки в символ деревенщины

Маллет - стрижка с короткими волосами спереди и по бокам и с длинными - сзади. Хоть каскадная стрижка обрела свое название только в 90-х, мода на нее возникла раньше - благодаря таким звездам рока как Дэвид Боуи (точнее его альтер-эго Зигги Стардаст), Мик Джаггер, Род Стюарт и Пол Маккартни. В начале 70-х маллет считался актом бунтарства и свободолюбия, а в случае с Дэвидом Боуи, чьей визитной карточкой стал огненный “водопад” волос, - проявлением андрогинности. Затем прическа утратила свой революционный характер - в 80-х мужчины только так и стриглись.

Зигги Стардаст Пол Маккартни

Женщины носили маллет реже. Из известных: актриса Джейн Фонда, певица Шер и Линда Маккартни. В большинстве случаев женский маллет ассоциировали с квир-культурой, представители которой нередко обозначали свои предпочтения через стиль.

В 90-х стрижка лишилась своего шарма. Маллет, как и все чересчур популярные тренды, превратился в китч. Его продолжала носить только не очень образованная молодежь Северной Америки и их отцы - представители рабочего класса, преимущественно проживающие в южных штатах и слушающие кантри, которых уничижительно называли реднеками. С тех пор маллет стал ассоциироваться с чем-то “грязным” и “безвкусным”.

Модные критики плевались, противники мейнстрима возрадовались. Маллет вернулся руками фриков, гордо носящих маллет как клеймо контркультуры. На протяжении нулевых и десятых в желтой прессе можно было заметить несколько кратких эпизодов возвращений стрижки. Известных личностей, решившихся на маллет, ждало осуждение.

Крейг Гибсон для Mulletfest 2020 Крейг Гибсон для Mulletfest 2020 Крейг Гибсон для Mulletfest 2020 Ирина Шейк Зендая Майли Сайрус

Современный маллет

В 2020 году на модных радарах вновь замаячил маллет. Но создается впечатление, что на этот раз стрижка задержится с нами на некоторое время. Интересно, что теперь она преимущественно женская - полюбилась прическа певицам Майли Сайрус, Рианне и Ли-Энн Пиннок, актрисам Барби Феррейре и Мэйси Уильямс и модели Ирине Шейк.

Сегодняшнюю популярность маллета присваивают всеобщей ностальгии по прошлому, благодаря которой вновь стали мейнстримны карго-штаны, объемные заколки и скранчи-резинки. Этому тренду придают и политический характер - якобы маллет, ранее характерный для мужчин, является символом женской силы и противостояния стандартам красоты. Еще считают, что стрижка стала популярной в противовес “вылизанному” образу “инста-дивы”. А вполне вероятно, что тренд задает массам приложение TikTok. Оставшиеся без возможности сходить к парикмахеру во время пандемии, пользователи TikTok стригли волосы самостоятельно и выкладывали "туториалы" прически на платформу. Она получалась небрежной и очень походившей на культовый маллет.

Сейчас маллетом называют и более сдержанные каскадные стрижки (также известные как shag haircut). Это немного растрепанная челка, перетекающая в небрежные, обрамляющие лицо пряди. Разница - в длине между задними и передними локонами, она в случае с shag haircut менее резкая. Такая версия нравится тем, кто хочет поэкспериментировать, но не готов к чему-то радикальному.