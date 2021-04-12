Skin icing: стоит ли протирать лицо льдом?

Skin icing (с англ. – морозить кожу) – довольно старая процедура, ставшая вновь популярной благодаря соцсетям. К тренду присоединились не только пользователи TikTok, но и известные личности (Виктория Бэкхем и Ирина Шейк). Оправдывает процедура ажиотаж вокруг нее?

Skin icing подразумевает использование холодных предметов (льда или специальных приборов) на коже. В косметологии это называют криотерапией, где обычно используют жидкий азот. В домашних условиях процедуру можно провести с помощью кусочка льда, поводив им по лицу, или охлажденного скребка гуаша, сделав массаж. Согласно отзывам в интернете, процедура должна уменьшать отеки и жирность кожи, улучшать ее упругость, сужать поры, снижать воспаления и улучшать кровообращение. Но все это не имеет доказательной базы, описанные эффекты собраны из отдельных случаев по аналогии с использованием льда при ушибах.

Холод действительно сужает капилляры, что снимает отек и воспаление. Он может быть эффективным против купероза и розацеа, вызванных ослаблением стенок сосудов. Холодные терапии "тренируют" сосуды: холод заставляет их сужаться, а после окончания процедуры они вновь расширяются. Но холод также может быть триггером обострения розацеа, поэтому обязательно проконсультируйтесь с вашим косметологом перед skin icing. Терапия холодом способна подсушить кожу, что может быть полезным при активных высыпаниях. Но если переусердствовать, кожа иссушится и станет еще более подверженной появлению акне. Косметологи предупреждают - с холодом нужно обращаться осторожно, особенно если у вас чувствительная, сухая кожа, склонная к покраснениям. Начните с минимального воздействия холодом на протяжении пары минут, чтобы протестировать реакцию кожи. Нормально, когда кожу немного покалывает, и появляются кратковременные покраснения. Но если начинает жечь, а покраснения не проходят – процедура слишком агрессивна для вас.

Некоторые косметологи отмечают, что эффект от терапии холодом - временный. Поры действительно могут слегка сузиться, но их размер обусловлен генетикой и общим уходом за кожей, поэтому вскоре после процедуры они вновь расширятся. Их нельзя "натренировать", как в случае с сосудами, так как размер пор не контролируется мышцами.

Что можно использовать для skin icing?

Самое простое – кубик льда. Им нужно водить по лицу, концентрируясь на проблемных зонах в течение нескольких минут. Заморозить можно не только воду, но и отвары трав, зеленый чай, гель алоэ вера или минеральную воду с газом. Известная косметолог Джоанна Чек не советует использовать лед непосредственно на коже. Когда мы прикладываем лед на ушиб, то обязательно оборачиваем его полотенцем. Поэтому кубик льда можно завернуть в муслиновое полотенце для лица или чистую салфетку для очков из фибры, чтобы лед давал холод, но не обмораживал лицо. Чек также рекомендует протирание льдом после использования микротоковых гаджетов или стимулирующего массажа, что продлевает уплотняющий эффект процедур.

На рынке имеются гаджеты для криотерапии – ледяные роллеры и шарики (криосферы), например, роллер от 001 Skincare London и стеклянные шарики от Fraîcheur, наполненные холодной жидкостью. Их преимущество заключается в том, что перед использованием на кожу можно нанести сыворотку или крем, и сделать массаж поверх уходовых средств. Некоторые специалисты считают, что так активные вещества впитываются лучше. Но перед покупкой таких гаджетов советуем проконсультироваться с косметологом – узнать, показана ли вам криотерапия, а также попробовать просто использовать лед. Иначе покупка может оказаться неоправданной, так как гаджеты не дешевые. Если у вас имеется скребок гуаша или кварцевый роллер, их тоже можно хранить в холодильнике, чтобы сымитировать эффект терапии холодом при массаже этими приборами.