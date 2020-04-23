Сила макияжа: почему он все еще актуален во время карантина

Во время карантина девушки разделились на два фронта - те, кто дает коже отдохнуть, и те, кто не изменяет своему привычному макияжу. Действия последних могут вызвать вопрос - зачем наносить макияж, если все равно никто не увидит? Однако, каждая понимает, для чего ей нужна косметика, и чаще всего - не ради удовольствия других. Как можно объяснить использование декоративной косметики дома?

Прежде всего, это вопрос ежедневной рутины. Макияж - эчасть обычного образа жизни, который кому-то не хочется менять во время карантина. "Если девушка сидит дома, это совсем не означает, что ее никто не увидит. Многие понимают, что из зеркала на них смотрит человек, который оценивает красоту и наслаждается внешним видом, и что этот человек - значимая личность," - объясняет психолог Анастасия Стеблянко. Отражение в зеркале может в какой-то степени держать в тонусе. Можно предположить, что общественные стандарты красоты, давление которых каждая девушка ощущает на себе в той или иной степени, диктуют нам определенный образ, которому мы должны соответствовать независимо от того, кто нас видит. А ведь чаще всего, мы и есть самый жесткий критик собственной личности и внешности.

Это особенно актуально для тех, кто видит в себе какие-то изъяны, которые не позволяют чувствовать себя уверенно даже в комфорте собственного дома. Отличный пример - это акне, которое многим доставляет ментальный дискомфорт. А макияж может послужить маской, раскрывающей более уверенного человека. Но с другой стороны, косметика также может подчеркнуть внешние достоинства человека. "Если посмотреть на макияж и косметику как средство для подчеркивания своих достоинств, то ношение макияжа дома - это способ обратить внимание на свою красоту и особенности лица," - сказала Анастасия.

Макияж также может создавать определенный образ, который повышает уверенность и работоспособность. Например, гарвардские ученые обнаружили, что во время экзамена девушки, которые нанесли макияж, показали лучшие результаты чем те, кто пришел на экзамен без него. Данное исследование частично показывает связь между уверенностью и использованием косметики. Психолог привела еще один пример: "Женщины в бизнесе чувствуют себя увереннее, надевая особую одежду, например, рабочий костюм, и нанося макияж. Для них макияж - это своего рода мантия, которая помогает вжиться в роль деловой и сильной женщины. И эта роль обязывает вести себя определенными образом под стать соответствующему статусу." А тем, кто сейчас работает из дома, просто необходимо иметь какой-то инструмент, который настроит на работу. Косметика изменяет не только то, что видят окружающие, но и непосредственно то, что видит и чувствует сам человек.

С другой стороны, для многих макияж может быть важным ритуалом и своего рода терапией, которые необходимы в периоды стресса и беспокойства. "Макияж, как и другие уходовые процедуры, - это и есть серьезная психологическая терапия, - говорит Анастасия. Очень часто, когда я работаю с женщинами, занимающими высокие позиции, я сталкиваюсь с такой особенностью личности, которая имеет очень много требований к себе. И, в противовес, я наблюдаю не очень много понимания и бережного отношения к себе. В связи с этим, процесс нанесения макияжа и уходовых процедур - это терапия, во время которой девушка уделяет внимание своему телу и лицу и относится к себе с любовью."

В конечном счете, главное - это внутреннее спокойствие и баланс, независимо от того, что человеку для этого требуется. Это может быть новый образ с яркими тенями, более бережное отношение к коже или же обычный отдых.