Секонд-хэнд косметика - новый тренд или рискованная покупка?

К борьбе с экологическим кризисом присоединяются все больше индустрий. Одним из решений проблемы чрезмерного потребления стала циркулярная экономика, которая работает по принципу 3 "R" (reduce, reuse, recycle). Такой подход позволяет уменьшить количество отходов и загрязнений, и работает во многих сферах, в том числе и в сфере бьюти. Согласно Vogue Business, в 2020 году рынок секонд-хэнд косметики, как декоративной, так и уходовой, переживет подъем - 37% опрошенных заинтересованы в покупке секонд-хэнд косметики, если она была неиспользована. Разберемся, что такое секонд-хэнд косметика и станет ли тренд повсеместным.

Культ косметики привел к ее перепроизводству. Этим можно объяснить растущую популярность секонд-хэнд косметики - это возможность избавиться от ненужной и практически неиспользованных продуктов для одной стороны, а также возможность купить средства подешевле для другой. Появление специализированных онлайн-платформ облегчило эту задачу. Например, одним из самых популярных сайтов по перепродаже косметики в Азии - японский сайт Mercari, стоимость которого в 2018 году составила 1.2 млрд долларов США. Считается, что население Японии тратится на косметические средства больше всего в мире, и культ косметики у них чувствуется наиболее остро. Поэтому, в погоне за возможностью заполучить лимитированную или зарубежную косметику, которую в Японии официально купить нельзя, японцы готовы приобретать использованную. Также, особенным спросом пользуется люксовая косметика, которую миллениалы не могут себе позволить по-другому. Кроме того, японцы также славятся своей щепетильностью в отношении экологии, и секонд-хэнд косметика отлично вписывается в их принципы.

На западе бьютиголики также практикуют секонд-хэнд шопинг. Сейчас существуют платформы как Glambot, Poshmark и MUABS. Poshmark соединяет продавцов и покупателей, и не несет ответственности за покупку использованной косметики, а Glambot работает по принципу сайта одежды ThredUp. То есть сайт покупает косметику, использованную не более чем наполовину, и, после дезинфекции и переупаковки, перепродает новому потребителю. Glambot запустился в 2013 году, но массово о нем стали говорить только в 2019 году, и реакция на рост популярности такой косметики была смешанной.

С одной стороны, декоративная косметика часто выпускается в ограниченном количестве. В погоне за лимитированной палеткой теней от Jeffree Star, миллениалы готовы воспользоваться Glambot или Ebay чтобы получить заветный продукт, уже распроданный официальным дистрибьютором. В какой-то степени этот феномен равносилен культуре перепродажи у хайпбистов. Например, вскоре после того, как новогодний сет от Kylie Cosmetics был распродан на официальном сайте за 350$, он стал появлятся на Poshmark с наценкой более 100%.

С другой стороны, для обычного потребителя такая покупка может быть рискованной. Проблема в том, что в отличие от одежды, декоративную косметику сложно дезинфицировать. На многих сайтах перепродаж гигиена косметики никак не регулируется, и покупателям приходится надеяться на совесть онлайн-продавца. Glambot имеет более строгую политику - они сами дезинфицируют купленную косметику: верхний слой пудры и теней убирается, верхушку карандашей и помады срезают, упаковку обрабатывают, а косметику, которую нельзя полностью очистить, как тушь и блеск для губ, продают только новую. Однако, недавно ELLE выложили главные риски, связанные с использованием секонд-хэнд косметики: есть вероятность подцепить бактериальную, грибковую или вирусную инфекцию; также есть опасность заражения конъюнктивитом и герпесом при использовании средств для глаз и губ. Кроме того, нужно учитывать срок годности - на упаковке косметики присутствуют маркировка, указывающая на период сохранности продукта после вскрытия, а узнать этот период на уже открытом средстве невозможно. Так же дела обстоят с уходовой косметикой, особенно с натуральными компонентами, срок годности которых очень важны. Менее рискованным выбором являются средства с дозатором, ведь контакт с окружающей средой будет минимизирован.

В итоге, неизвестно, будет ли секонд-хэнд косметика иметь широкий глобальный спрос или нет. WGSN, компания по прогнозированию трендов, начала отслеживать перепродажу косметики в 2019 году, и сообщила, что еще невозможно предсказать потенциальную популярность данной сферы. Возможно, если появится технология по эффективной дезинфекции косметики, предвзятое отношение к секонд-хэнд косметике исчезнет. Например, компания CleanTheWorld уже с 2009 года дезинфицирует и перерабатывает тонны остатки мыла в отелях, которые оставляют клиенты, и производят новые блоки мыла. Затем, это мыло доставляется в регионы стран третьего мира, где гигиена является одной из главных проблем. Таким образом, компания помогает избавится от неоправданных отходов и оказывает помощь нуждающимся. При правильном подходе, секонд-хэнд косметика также имеет потенциал быть одним из главных экологических решений чрезмерного потребления и глобальной проблемы отходов косметических средств.