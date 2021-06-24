Недавнее фото на странице Сары Джессики Паркер вызвало бурное обсуждение внешности актрис из “Секса в большом городе”. Точнее – явных признаков старости и попыток их скрыть. Красивые знаменитости подвергаются такой критике постоянно. Гламурные издания и представители киноиндустрии “штукатурят” даже тех, кто хорошо “сохранился”. Кейт Уинслет известна своей позицией против ретуши. Будучи “лицом” Lancôme, ей пришлось добавить в контракт пункт, запрещающий скрывать недостатки и признаки старения на ее лице. Антиэйдж сегмент в бьюти-индустрии – один из самых процветающих. По подсчетам Global Industry Analysts Inc. к 2027 году ценность рынка антиэйдж средств будет составлять 47,8 миллиардов долларов – на 13,6 миллиардов больше, чем в 2020 году. Разберем, почему нам продают молодость.



“Женщин спрашивать про возраст неприлично”

Для мужчин старость – это показатель влиятельности, а для женщин – символ убывающей красоты и фертильности. Почему? Провели множество исследований, чтобы подтвердить этот социальный тезис. В одном из таких экспериментов исследовали женщин до менопаузы (35-50 лет) и после (51-65), и соответствующие группы мужчин. Фотографии участников представили на оценку респондентам через онлайн-опросник. Ученые подтвердили гипотезу, что привлекательность женщин снижается с возрастом сильнее, чем у мужчин. Связано это с тем, что менопауза свидетельствует об отсутствии фертильности. Кроме того, женщины после менопаузы менее привлекательны для респондентов мужского пола. Мужчины этого возраста показались более влиятельными респондентам женского пола. Поэтому в обществе и существуют негласные правила, вроде запрета на вопрос о возрасте женщины. Ответ может раскрыть ее “ценность” в глазах окружающих.

Реклама La-Mar Reducing Soap, Лондон, 1920-е годы Реклама Endocreme Hormone Cream в журнале, 1948 год

Как бьюти-индустрия навязывает стремление к молодости?

Благодаря развитию бьюти-индустрии, борьба с признаками старения стала массовой. Например, рекламные лозунги бьюти-средств, которыми пестрили старые журналы: “Смой жир и несколько лет со своего тела.” (реклама La-Mar Reducing Soap, Лондон, 1920-е годы), “Немолодые года не должны лишать вашу жизнь романтики. Обмани свой возраст с Эндокремом.” (реклама Endocreme Hormone Cream в журнале, 1948 год), “Самая серьезная мера против морщин, за исключением подтяжки лица – Line Eraser” (реклама для L’Oreal, Великобритания, 1990-е годы), “Присоединись ко мне в борьбе против старения” (реклама Olay Total Effects, 2000-е годы).

Поворотным моментом для антиэйдж сектора стал 2002 год, когда ботулотоксин (точнее препарат с его содержанием – ботокс) одобрили для применения в косметологии. Это вещество эффективно парализует мышцы, что позволило отсрочить старение лица.

В начале двадцатого века эффекты косметических средств звучали "волшебно" (например, “уменьшающее” мыло La-Mar). Сегодня – это реальность. Ботокс (введение ботулотоксина под кожу), контурная пластика (введение филлеров под кожу для коррекции морщин), липофилинг (введение собственного жира в морщины), плазмолифтинг (введение плазмы собственной крови в проблемные зоны), радиоволновой лифтинг (разогрев тканей кожи под действием радиочастотного излучения) и многие другие процедуры стали популярны не только у знаменитостей, но и обычных людей. Эти противовозрастные методы подверглись критике. Женщин с ботоксом (особенно если им лет 30) воспринимают как мошенниц, ведь общество восхваляет только натуральную красоту. Поэтому актрисы и певицы упорно отрицают использование ботокса и филлеров, настаивая на хорошей генетике и уходе (например, Дженнифер Лопес приписывает состояние своей кожи оливковому маслу).

Получается парадокс – женщина не должна стареть, но меры омоложения порицают. Предрассудок рассматривают в сериале 2020 года “Отыграть назад”. В главных ролях 60-летний Хью Грант – с глубокими мимическими морщинами, и 54-летняя Николь Кидман – с застывшем в нулевых лицом (гладкий лоб и ни намека на гусиные лапки).

Судя по рецензиям, многих отвлекало лицо-маска актрисы, некоторых оно даже спугнуло. Комментарии конечно смешные, но ситуация страшная. Публичные личности (в частности кино и поп-звезды) нередко "ломаются", не справляются с социальным давлением. Звезды с неудачной пластической коррекцией зарабатывают дурную славу. А те, у кого коррекция выглядит гармонично и незаметно – укрепляют нереалистичный образ вечно-молодой женщины в медиа.

I know he’s 7 years her senior but the contrast between Hugh Grant and Nicole Kidman’s face in The Undoing really highlights the pressures put on women not to age, doesn’t it?

#TheUndoingHBO pic.twitter.com/SoJc0eYqHR — Daithí (@heyadaithi) November 29, 2020

Процедуры необязательны, ведь существует большое количество противозрастных косметических линий с ретинолом, кислотами, колагеновыми комплексами, антиоксидантами, ресвератролом, пептидами и прочими запатентованными ингредиентами. Естественно, от них нет таких кардинальных изменений, как при инвазивных терапиях (результат всегда зависит от изначального состояния кожи и возраста). Правда реклама твердит нам обратное.

В 2017 году Dior запустили новую противовозрастную линию с сыворотками Capture Youth. "Лицом" линии для женщин "30+" стала Кара Делевинь – на тот момент 25-летняя модель. Видимо надеялись, что молодое лицо убедит покупателя в эффективности сыворотки. В любом случае, реклама имела обратный эффект – большинство женщин были возмущены выбором амбасадора. Недовольство нашло отражение в соцсетях под хэштегом "thatsnotme".

Как меняется восприятие возраста в бьюти-индустрии?

Соответственно появились и инициативы нормализации старения. В 2017 году главный редактор журнала Allure, Мишель Ли объявила: "Allure больше не будет использовать слово антиэйдж. Этот термин подкрепляет убеждение, что со старением нужно бороться. Старение – это прекрасно". Не все были согласны с искоренением термина “антиэйдж”. Запуск противозрастной линии Dior с Карой Делевинь Harper's Bazaar отметили словами: “некоторые хотят забанить термин “антиэйдж”. Мы считаем, что каждому – свое [...] может кто-то из нас хочет иметь кожу как у младенца до 105 лет”. Подмена терминов кажется такой же мнимой инициативой, как и отмена слова “осветляющий” в косметике.

Радует возросшая репрезентативность "взрослых женщин" в возрасте в бьюти-индустрии. Раньше эта возрастная группа покупателей игнорировалась – 74% женщин-бумеров (рожденных после 1943 года) и 64% женщин поколения Х (рожденных после 1965 года) считают, что пожилые люди недостаточно представлены в бьюти-индустрии и рекламе. Ситуация постепенно меняется. L’Oreal взяли Джен Фонду (83 года), Дайан Китон (75 лет) и Хелену Миррен (75 лет) для рекламы своей противозрастной косметической линии. 73-летняя Мэй Маск (мать Илона Маска) стала моделью CoverGirl – масс-маркет бренда косметики (изначальная целевая аудитория бренда – молодежь). Звезд в возрасте берут не только для антиэйдж рекламы. В 2019 году Gucci представили унисекс парфюм Memoire d’un odeur. Лицо рекламной кампании – 76-летний актер Станислас Клоссовски де Рола.

В погоне за красотой, мы игнорируем реальные проблемы возраста. Например, менопауза и ее последствия для здоровья. Об этом говорила эксперт бьюти-индустрии и редактор CosmeticsDesign.com Деанна Утроске: "Каждая женщина переживет менопаузу. [...] Редко бренды могут признать и удовлетворить ее потребности и ожидания во время и после менопаузы." Деанна отметила два бренда, которые на передовой развития косметики во время менопаузы: стартап Pause Well-Aging и Adapt Sync от Avon. В ассортименте брендов присутствуют запатентованные комплексы и продукты, вроде охлаждающего спрея против прилива жара.

Есть развитие, но брендам предстоит кардинально переиначить представление о жизни во время менопаузы. Посыл брендов Pause Well-Aging и Adapt Sync важен и достоин восхищения. Все же не покидает ощущение, что их средства напоминают лекарственные препараты, нежели особый уход. Их не превратить в вечерний ритуал красоты, который позволит женщине чувствовать себя привлекательной и сексуальной. Возможно, если модные бьюти-гиганты (например, эксцентричный Gucci) возьмутся за дело, дестигматизация менопаузы в бьюти-индустрии и обществе пойдет быстрее. Такие инициативы важнее замены термина, которым мы будем "обзывать" сегмент индустрии. Стремление к молодости не утратит актуальности – это факт. Но в наших силах сделать старение модным и не страшным.



