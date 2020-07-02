Отбеливающая косметика - скрытый колоризм или средство против пигментации

В свете последних событий, которые спровоцировали массовые протесты против расизма, компании L’Oréal и Unilever сообщили, что исключат слова "белый”, “отбеливающий”, “светлый" и “осветляющий” (white/whitening, fair/fairness, light/lightening) из описания и названий своих отбеливающих продуктов. А Johnson&Johnson, в свою очередь, снимут с продаж в Азии их косметические линии, направленные на осветление темных пигментных пятен, в частности Fine Fairness от Neutrogena and Clear Fairness от Clean & Clear. Эти заявления подкрепили давно начавшуюся дискуссию о колоризме в мире косметики. И тогда как в западном мире сейчас редко встретишь средство, в открытую намекающее, что “белый” значит "красивый", в других странах это остается распространенной проблемой.

Отбеливание кожи в странах Африки и Азии

Отбеливание и осветление кожи посредством кремов и даже таблеток для приема внутрь отнюдь не в новизну для многих стран Африки и Азии. Там отбеливающие крема можно приобрести не только у производителей масс-маркета, но и у не регулируемых государством компаний на Amazon и на других онлайн-рынках. По подсчетам ВОЗ, в 2011 году в среднем 40% африканских женщин отбеливают кожу, но эта цифра разнится в зависимости от страны - например, в Нигерии этот процент доходит до 77 от общего женского населения. К тому же, с недавних пор женщины Ганы и других африканских стран принимают новое отбеливающее вещество - глутатион в виде таблеток или внутривенно не только для того, чтобы осветлить свою кожу, но и кожу своих детей, находящихся в утробе. Это весьма странное стремление для населения, где, в целом, светлая кожа - редкость. Многие отбеливающие кожу вещества, как глутатион, не были одобрены здравоохранительными органами, поэтому тренд на осветление кожи может пагубно сказаться на здоровье населения. В результате в 2019 году в Гане и Руанде запретили использование отбеливающих веществ, а также запустили программы по информированию людей о вреде отбеливания кожи токсичными веществами. Однако бан незначительно повлиял на спрос на такие средства.

Похожая ситуация складывается в странах Азии, включая страны-гиганты по производству косметики как Южная Корея и Япония. Если вы частенько делаете покупки у корейских брендов, то вероятно уже заметили, что значительная доля продукции направлена на осветление кожи. Их рекламные кампании нередко изображают смуглый тон кожи как нежелаемый и даже дефектный. Вдобавок, такой посыл распространен в странах, где большинство населения имеют смуглую кожу, например, в Филиппинах и Индии. И хотя сейчас радикальные рекламные идеи не всегда приветствуются публикой, скрытые намеки на колоризм все же присутствуют либо в визуальной части рекламы, либо в выборе слов при описании средства. Например, у популярного корейского бренда COSRX до недавнего времени существовала эссенция под названием "White Power Essence", которую после жалоб переименовали в “Tone Balancing Essence”. Желание иметь светлую кожу заметно и среди женщин Казахстана, хотя и не в таком масштабе. Несмотря на продолжающиеся дебаты на счет отбеливающих средств, их рынок продолжает расти - по прогнозам, к 2026 его ценность составит около 8 миллиардов долларов.

Чем обусловлено стремление к светлому тону кожи?

Не секрет, что в некоторых азиатских странах белая кожа считается признаком богатства, так как традиционно рабочий класс приобретал загар или смуглую кожу во время полевых работ. Желание обладать светлой кожей не является стремлением к "европеоидной" внешности, а, скорее, стремлением к высокому социальному статусу и соответствующим привилегиям. Этот культурный предрассудок укреплялся в сознании общества на протяжении долгого времени.

Обратная сторона дебатов

Отбеливающие средства, в которых используется меркурий и щелочные растворы, и домашние отбеливающие рецепты с лимонной кислотой, содой и перекисью водорода вредят здоровью кожи. Но существуют не агрессивные ингредиенты, как азелаиновая кислота, АНА кислоты, ниацинамид, альфа-арбутин и витамин С, которые тоже имеют осветляющие свойства, но широко используются по другому назначению - для борьбы с гиперпигментацией. Постакне, возрастные пигментные пятна и мелазма - распространенные проблемы и, по некоторым исследованиям, больше свойственны людям со смуглой кожей. Гиперпигментация, наравне с акне, в обществе считается эстетическим изъяном и может привести к психологическим страданиям.

В июне этого года индийский бренд отбеливающих средств “Fair and Lovely” (дочерняя компания Unilever), столкнулся с критикой из-за его названия, которое дословно можно перевести как "Светлый и хорошенький". К слову, главный ингредиент этого средства - ниацинамид - любимое вещество чуть ли ни каждого бьютиголика. Общественность потребовала прекратить продажу продукции этого бренда, и через некоторое время бренд заявил, что заменит слово “fair” в названии на другое. Неизвестно, станет ли растущая враждебность по отношению к отбеливающим средствам концом их производства. Но в случае их исчезновения с полок магазинов, станет ли это проблемой для людей, страдающих гиперпигментацией?

Что будет с рынком отбеливающих косметических средств?

Хотя, в основном, действия компаний L’Oréal и Unilever были встречены позитивно, добрая половина пользователей интернета высказала свое недовольство. Ведь попытки сменить одно слово на другое не меняют суть самого средства и выглядят как мнимая инициатива. Таким образом избегают проблем большинство других западных брендов, которые дипломатично называют свои осветляющие средства "brightening" или "with brightening effect". Поэтому некоторые считают, что лучший вариант - это полное исключение отбеливающей продукции из ассортимента брендов. Но с другой стороны, когда Johnson&Johnson сняли с продаж крема для пигментации, люди тоже были не в восторге. Действительно, разве каждый сам не ответственен за свои покупки? Не имеет ли человек право выбирать средства по его усмотрению, учитывая, что все токсичные и сомнительные ингредиенты регулируются государством? По такой логике, не стоит ли запретить пластические операции по европеизации век, например?

Разрозненные ответные реакции в обществе на инициативы по антиколоризму подсказывают, что данная тенденция может не достигнуть достаточного общественного резонанса. Возможно, это приведет к уменьшению и, в конечном счете, исчезновению колоризма в рекламных кампаниях косметических брендов. Но пока неясно, сможет ли такое движение глобально изменить общественное сознание, ведь, в конце концов, это - культурная проблема, укрепленная десятилетиями социальной стигматизации, которую вряд ли можно искоренить бессистемными изменениями.