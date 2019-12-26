Пирсинг ушей - принадлежность субкультурам или новый массовый тренд?

Прокол ушей - одна из важнейших процедур в жизни каждой девочки. Нашим мамам и бабушкам прокалывали уши дома, вооружившись швейной иглой и кусочком яблока, - сразу вспоминается сцена из фильма "Ловушка для родителей", где Линдси Лохан именно так и проколола уши своему "близнецу". В настоящее время пирсинг ушей выглядит совсем по-другому. Часто можно увидеть девушек с несколькими проколами в ушах и, постепенно, это перестает быть необычным. Рассказываем, как прокол хряща, козелка и других частей уха стал популярным.

Немного истории

С древних времен люди прокалывали не только уши, но и другие части тела с целью декорации и для защиты от злых духов. Поэтому в некоторых культурах пирсинг носа и ушей является нормой, а классический прокол двух мочек рассматривается как символ женственности. В конце девятнадцатого века и практически на протяжении всего двадцатого века пирсинг ушей имел немного иную коннотацию - проколы ассоциировались с экстримом. Вместо настоящих сережек, для которых нужен прокол, девушки начали носить клипсы, именно поэтому в винтажных магазинах чаще можно встретить винтажные клипсы, а не серьги.

На западе прокол ушей стал массово популярным после появления больших сетей магазинов украшений, где предоставлялись услуги пирсинга. Примером такой сети является Claire's, магазин украшений для девочек подросткового возраста. В любом магазине этой сети можно было проколоть уши специальным "пистолетом" и сразу подобрать подходящее украшение. Фиолетовая цветовая гамма, обилие блесток и доступность стали узнаваемыми, а сам прокол ушей стал повсеместной практикой среди молодых девушек. На другом конце спектра находились независимые салоны татуажа и пирсинга, где проводились различные процедуры по модификации тела. Пирсинг любых частей тела был экстримом и принадлежностью к чему-то бунтарскому. Тоннели в ушах, микродермалы, шрамирование, пирсинг интимных зон были более присущи субкультурам. Именно в тот момент на арене появились мастера пирсинга, которые произвели изменения в пирсинг-индустрии и сейчас пользуются огромной популярностью.

Зои Кравитц Зои Кравитц Рианна Скарлетт Йохансен

Что двигает индустрию пирсинга?

Джей Колби Смит, знаменитый пирсер из Нью-Йорка, основал свою студию «108» в 1998 году. В одном из своих интервью он рассказал, что изначально его привлек агрессивный и бунтарский аспект пирсинга. Джей Колби Смит отметил, что когда он впервые переехал в Нью-Йорк и стал посещать модные показы, он не мог понять почему пирсинг еще не часть модных показов, ведь всевозможные украшения на теле могут быть отличным дополнением к модному образу. Пирсинг - это то же самое, что и прическа или маникюр, то есть часть образа. Ему казалось, что в тот момент мир моды будто переживал экспериментальную фазу, что резонировало с происходящим в индустрии пирсинга. Мария Таш, еще один известный мастер пирсинга, отзывается о 90-х годах как о временах дерзости и смелых проколов - "парни прокалывали соски и пупки, просто на тот момент это не считалось шиком".

Перенесемся в настоящее, где пирсинг пробрался не только в моду и поп-культуру, но и в массы. Это стало более мейнстримно, появилось возможность подобрать украшение на любой вкус, поэтому пирсинг стал более заманчивым для масс. Например, та же Мария Таш, основавшая свой тату и пирсинг-салон еще в 90-х годах, стала селебрити пирсером, ее клиентский лист включает в себя Рианну, Скарлет Йохансен, Зои Кравитц, Майли Сайрус. Проколы в ушах все реже делают в сетевых магазинах как Claire's, всем хочется сходить в специализированный салон, где прокол производится иглой, а не "пистолетом". "Пистолет" для прокалывания получил плохую репутацию, так как, по мнению экспертов, он повреждает мягкие ткани. Брайн Кис Томпсон, пирсер со стажем, объяснил, что "пистолет" прокалывает посредством тупой травмы, а игла гладко "прорезает" ткани, поэтому рана заживает быстрее и без осложнений. Также эстетика подросткового магазина бижутерии уже непривлекательна для масс, что отражается на бизнесе - в прошлом году Claire's обанкротился, и, по мнению The New York Times, это произошло из-за того, что бизнес-модель не успела измениться вслед за вкусом потребителей.

Какой пирсинг делают сейчас?

Так как пирсинг теперь, в основном, делают в профессиональных салонах, появилась возможность получить консультацию у специалиста, который специализируется на этом. Брайн Кис Томпсон, основатель салона Body Electric Tattoo в Лос-Анджелесе, помогает клиентам подобрать тип пирсинга на ушах, который будет подходить стилю, цвету кожи и волос. Он же создал дизайн пирсинга "созвездие". Идея заключается в беспорядочном размещении проколов на ухе для создания эффекта "созвездия". Благодаря персонализированному подходу каждый клиент получит "созвездие", которое подходит именно его форме уха и лица. Например, в "хеликс" (хрящик) можно вставить минималистичное колечко, два прокола в мочке можно украсить двумя украшениями, соединенными цепочкой, добавить прокол в ушной раковине с бриллиантом на сережке-гвоздике. Похожая услуга под названием "curated ear" имеется у Марии Таш. Она подбирает пирсинг и украшения, подходящие именно вам. Еще один тренд с нарастающей популярностью - орбитальный пирсинг. В этом случае два прокола в мочке соединяются одним или даже двумя колечками. Поход в салон не обойдется одним или двумя проколами - если вы хотите интересный дизайн, а не просто две дырки в ухе, то придется потерпеть.

В Нью-Йорке недавно открылась студия Studs, которая совмещает доступность Claire's и профессионализм студий «108» и Марии Таш. Американский Vogue назвал этот салон следующим Glossier пирсинг-индустрии. Там также можно получить услуги по персонализированному пирсингу, но сам прокол будет стоить не более 35 долларов, не считая украшения. А в Великобритании открылся магазин украшений и пирсинг студия Astrid and Miyu, который похож на Claire's, но за счет своего брендинга они более привлекательны для молодежи. Пирсинг-салоны как Studs постепенно завоевывают популярность, и, вполне возможно, станут новым трендовыми местами двадцатых.

На территории СНГ отношение к пирсингу только начинает меняться. Но есть зарекомендовавшие себя мастера татуажа и пирсинга, которые точно смогут подсказать какой дизайн пирсинга подходит вам. А пока можно зайти в Instagram и Pinterest, чтобы вдохновиться.