О модном маникюре: коровий принт, объемный дизайн и цветной френч

Возможно, рубрика о трендах нейл-индустрии изжила себя. Сейчас актуально всё: от вычурного дизайна – на грани безвкусицы, до нюдового маникюра. И всё сводится к личным предпочтениям, но мы можем выделить наиболее популярные элементы: графические детали в ярких и кислотных оттенках, нетрадиционный френч, животный принт, дизайн с объемными деталями и детской тематикой. Четких границ нет – элементы часто перекликаются друг с другом. Мы собрали мудборд из интересных образцов нейл-дизайна для вдохновения.