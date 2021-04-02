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О модном маникюре: коровий принт, объемный дизайн и цветной френч

Красота | Тенденции

О модном маникюре: коровий принт, объемный дизайн и цветной френч

Текст: Томирис Балтабаева


Возможно, рубрика о трендах нейл-индустрии изжила себя. Сейчас актуально всё: от вычурного дизайна – на грани безвкусицы, до нюдового маникюра. И всё сводится к личным предпочтениям, но мы можем выделить наиболее популярные элементы: графические детали в ярких и кислотных оттенках, нетрадиционный френч, животный принт, дизайн с объемными деталями и детской тематикой. Четких границ нет – элементы часто перекликаются друг с другом. Мы собрали мудборд из интересных образцов нейл-дизайна для вдохновения. 

О модном маникюре: коровий принт, объемный дизайн и цветной френч (фото 1)
@thehotblend
О модном маникюре: коровий принт, объемный дизайн и цветной френч (фото 2)
@imarninails
О модном маникюре: коровий принт, объемный дизайн и цветной френч (фото 3)
@imarninails
О модном маникюре: коровий принт, объемный дизайн и цветной френч (фото 4)
@nails_and_soul
О модном маникюре: коровий принт, объемный дизайн и цветной френч (фото 5)
@angelcitynails
О модном маникюре: коровий принт, объемный дизайн и цветной френч (фото 6)
@thehotblend
О модном маникюре: коровий принт, объемный дизайн и цветной френч (фото 7)
@frecklepusnails
О модном маникюре: коровий принт, объемный дизайн и цветной френч (фото 8)
@thehangedit
О модном маникюре: коровий принт, объемный дизайн и цветной френч (фото 9)
@amyle.nails
О модном маникюре: коровий принт, объемный дизайн и цветной френч (фото 10)
@thehotblend
О модном маникюре: коровий принт, объемный дизайн и цветной френч (фото 11)
@oioioio
О модном маникюре: коровий принт, объемный дизайн и цветной френч (фото 12)
@thehotblend

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