В начале января прошло ежегодное технологическое мероприятие Consumer Electronics Show (CES). Это одна из немногих существующих (с 60-х годов) выставок бытовой техники. В прошлом году мы делали обзор инновационных гаджетов в сфере бьюти, представленных на CES 2020. В этом году техника была больше сфокусирована на улучшении и отслеживании здоровья, нежели на красоте. Рассказываем про интересные велнес-гаджеты 2021 года.

Sunrise

Девайс для домашнего использования, упрощающий процесс диагностирования проблем со сном, в том числе часто встречающегося нарушения - обструктивного апноэ во время сна (частые остановки дыхания во время сна, сопровождаемые громким храпом). Данное нарушение ассоциируется с такими серьезными проблемами, как сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания, и влияет на качество жизни. Диагностирование апноэ обычно проводится в клиниках с помощью полисомнографии.

Теперь диагностику можно провести самостоятельно дома. Небольшое беспроводное устройство Sunrise нужно прикрепить к подбородку на ночь. Сенсор регистрирует движения челюсти и сопоставляет их с фазами сна. На утро пользователь получает полный обзор сна и его нарушений через приложение в смартфоне. При наличии проблем, пользователь будет направлен к сомнологу. Пока этот девайс можно приобрести в только в Великобритании за £89.

BULO

Первый гаджет в мире, позволяющий измерить объем легких и состояние дыхательных мышц. Создатели - бывшие инженеры Samsung Electronics - разрабатывали BULO с 2018 года для спортсменов, музыкантов, танцоров, курильщиков и жителей загрязненных городов. Сейчас гаджет актуален для любого человека.

Все, что нужно - подышать в девайс в течение шести секунд. Приложение на смартфоне анализирует данные и выдает результат. В зависимости от состояния легких BULO предлагает персонализированные дыхательные упражнения. Гаджет выйдет в продажу в конце лета 2021 года.

Flō

Девайс, облегающий аллергический ринит с помощью световой терапии. Шестисекундное излучение светом полости каждой ноздри препятствует выработке гистаминов и воспалению, эффективно избавляя аллергиков от чихания, заложенности носа, насморка и зуда в глазах.

Разработчик Fluo Labs занимался этим проектом 15 лет и наконец приступил к двум последним клиническим тестированиям, готовясь к официальному запуску девайса в конце 2021 года. Сейчас можно добавиться в лист ожидания на официальном сайте. Предварительно известно, что стоимость Flō не будет превышать $100, что в разы ниже суммы, которую хронические аллергики ежегодно тратят на антигистаминные препараты.

The HidrateSpark STEEL

Умная бутылка, отслеживающая потребление воды. Она изготовлена из нержавеющей стали, оснащена светодиодным сенсором, напоминающим о том, что пора пить воду, и вакуумной изоляцией, что позволяет сохранять напиток холодным до 24 часов. Потребление воды можно проверить в приложении HidrateSpark. Там же можно задать цель - объем воды - с учетом индивидуальных параметров и уровня активности. На данный момент бутылка стоит от $64,99 и доставляется в Австралию, Канаду, США и Великобританию.

YSL Rouge Sur Mesure

Пусть этот девайс не относится к сфере велнеса, его нельзя не упомянуть. В прошлом году L’Oréal представил систему Perso, с помощью которой можно создать персонализированную косметику в домашних условиях. Представители L’Oréal обещали, что вскоре с ее помощью можно будет смешивать уникальные оттенки помады. Обещание сдержали - в этом году Yves Saint Laurent (принадлежащий концерну L’Oréal) выпустил девайс, на основе системы Perso. Он представляет собой небольшой цилиндр с цветными картриджами жидкой матовой помады, которые девайс смешивает по запросу. Через приложение вы также можете получить рекомендацию по оттенку помады, который подходит под вашу одежду, а также отсканировать понравившийся цвет из вашего окружения. Съемный верх позволяет использовать получившуюся помаду где угодно.

Девайс с двумя картриджами по три цвета будет доступен к покупке весной (по цене $299), больше картриджей с другими оттенками выпустят к осени (каждый обойдется примерно в $100). Пока непонятно, войдет ли гаджет в массовое использование, учитывая его дороговизну и сниженную популярность помад из-за защитных масок.