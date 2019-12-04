Новогодние бьюти-новинки, от которых разбегаются глаза

Декабрь – месяц лимитированных коллекций, специальных релизов и ярких подарочных упаковок. Даже если мы перестали верить в Деда Мороза, это не означает, что новогодняя косметика не может принести детского восторга. От избытка блесток и красных праздничных цветов разбегаются глаза, но сосредоточьтесь! Мы сделали подборку специальных предложений, на которые точно стоит обратить внимание.

Dior Givenchy Bobbi Brown

Для алых губ

Три новых релиза порадуют любителей экспериментов с макияжем губ. На днях Dior выпустили лимитированную коллекцию мерцающей помады Dior в золотом футляре, в 4 оттенках, а Givenchy сделали презентацию новогодней коллекции Red Line Collection, звездой которой стал красный цвет в сатиновой текстуре. Ещё одна манкая новинка – жидкие помады-блески от Bobbi Brown из праздничной коллекции Luxe.

Dior Bobbi Brown Charlotte Tilbury TooFaced

Игра с цветом

Праздничные палетки теней идеальны для создания более яркого макияжа. Популярны металлические оттенки и тематика драгоценных камней. Можно выбрать между палеткой теней от Dior, в насыщенной цветовой гамме, с серебряным оттенком, палеткой Luxe от Bobbi Brown, с палитрой цветов от теплых до холодных, и палеткой Starry Eyes to Hypnotise от Charlotte Tilbury, с которой можно создать четыре совершенно разных образа.

Chanel Marc Jacobs Diorshow Liquid Monо

Мерцающие глаза

Для создания однотонного и одновременно эффектного макияжа можно попробовать кремовые и жидкие тени. Кремовые тени от Chanel идут в двух оттенках – сливовый и золотой, а их поверхность, как и у всех других средств из лимитированной коллекции Les Ornements, украшена орнаментом. Для создания космического образа в новогоднюю ночь отлично подойдут мерцающие тени от Marc Jacobs – в четырех металлических оттенках. Ещё одна соблазнительная новинка – тени Diorshow Liquid Monо, которые можно использовать не только как тени (растушевывая их для создания быстрого образа), но и в качестве подводки для графического макияжа.

Chanel Guerlain Les Ornements

Новогоднее сияние

Несмотря на то, что бум хайлайтеров пошел на спад, пудры-иллюминаторы обязательны для новогоднего макияжа. Металлический персиковый хайлайтер от Chanel, украшенный орнаментом, как и тени в коллекции Les Ornements, придаст мягкое свечение. А от бренда Becca, который как раз знаменит своими хайлайтерами, можно попробовать новую золотистую "лаву", подходящую всем тонам кожи. Guerlain выпустили классические переливающиеся жемчужины Météorites в лимитированной палитре цветов, состоящей из золотистых, медных, белых оттенков, а сама упаковка выполнена в золотом цвете.

Макияж в дороге

Во время новогодней суеты хочется уделить минимум времени подготовке и максимум времени – самому веселью. Для этого проще использовать компактные палетки, с помощью которых можно быстро поправить макияж. С палеткой для глаз и лица от Givenchy можно создать не только мягкий румянец и придать свечение скулам, но и придать выразительность глазам, используя в качестве теней красную и золотистую пудру. Добиться более тёплого образа поможет сет бронзера и хайлайтера от Charlotte Tilbury, упаковка которого украшена кристаллами Swarovski. Если вам нравится дизайн упаковки этой палетки, то вы точно оцените коллекцию компактных пудр от Estée Lauder, её дизайн был создан Моникой Рич Косан. В сверкающих футлярах содержится легкая пудра, которую можно пополнить, когда она закончится.