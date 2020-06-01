Летний сезон предвещает множество бьюти-новинок - это и средства с защитой от солнца, создающие сияние и обеспечивающие легкое увлажнение. Мы собрали девять новых декоративных и уходовых средств для кожи лица и волос, которые помогут вам почувствовать наступление знойного времени года.

Pat McGrath - коллекция Divine Rose

Выход новой коллекции Pat McGrath Divine Rose приурочен к началу сотрудничества Наоми Кэмпбелл с маркой. В коллекцию “святой розы” входят палетка для глаз с десятью оттенками теней и трио средств для губ - карандаш, помада и блеск. Упаковка выполнена в золотисто-розовых тонах и передает переливчатость и сверкание самих теней. Качество и стойкость пигмента, а также спектр представленных цветов - это визитная карточка визажиста и основателя бренда Pat McGrath.

Salicylic Acid Exfoliating Scalp Treatment Caffeine Stimulating Scalp Treatment Vitamin C Brightening Hair Treatment

The Inkey List - Уход за волосами

В этом году все больше брендов уходовой косметики захватывает сферу ухода за волосами. Вслед за Drunk Elephant, в этом месяце The Inkey List выпускают первую линию с восемью средствами по уходу за волосами с весьма любопытным арсеналом ингредиентов: гиалуроновая кислота, витамин С, салициловая кислота, кофеин, аминокислоты - в общем, все те активные вещества, которые мы привыкли наносить на кожу лица. В серии есть средства для решения проблем волос - например, сыворотка с витамином С, которая придаст блеск локонам, и средства для скальпа - например, отшелушивающая сыворотка для жирной кожи головы с салициловой кислотой и сыворотка для роста волос с кофеином. Цены на все средства весьма демократичные.

Fenty Beauty - Slip Shine Sheer Shiny Lipstick

Смена сезона обычно не обходится без новинки от Fenty Beauty. В продажу скоро поступит новая помада с влажным полупрозрачным финишем в десяти оттенках. Название помады подразумевает, что покрытие настолько комфортное, что помаду можно “накинуть” как легкую сорочку в жаркий день - идеально подходит для лета.

OSKIA - солнцезащитный крем с SPF 30

Долгожданная новинка - легкое солнцезащитное средство с витаминами. Крем с SPF 30 основан на минеральных солнцезащитных ингредиентах, которые безопасны для морской флоры и фауны, и содержит инкапсулированные ледниковую воду, морские водоросли, антиоксидант астаксантин, пребиотики с витаминами В3, Е и провитамины В5 и Д3. Этот коктейль ингредиентов защитит как от УФ-лучей, так и от городского загрязнения, сухости, а также предотвратит разрушение коллагена.

Louis Vuitton - California Dream

Парфюм “Калифорнийская мечта” - это дополнение к линейке Louis Vuitton LES COLOGNES, выпущенной в прошлом году. Новый аромат обладает теплыми, цитрусовыми и восточными нотками мандарина, груши, мускуса и бензоина - это контраст между интенсивной свежестью и более мягкими, теплыми тонами, который хотел передать парфюмер Дома Louis Vuitton Жак Кавалье. А флакон, сделанный художником Алексом Израель, с палитрой голубых и розовых тонов, создает впечатление заката на стекле.

HUDA BEAUTY - Legit Lashes Mascara

Первая тушь от любимицы бьюти-сообщества Худы Катан на самом деле состоит из двух средств, заключенных в одном. Туба содержит тушь с двумя разными формулами: одна - дающая объем, вторая - длину, а также снабжена двумя щеточками-аппликаторами. Визажист рекомендует использовать обе формулы - одну за другой - для эффекта.

Soleil Nourishing After Sun Shampoo Soleil Nourishing After Sun Spray Soleil Nourishing After Sun Hair Mask

Ké ‎ rastase - Soleil Nourishing After

Еще одна серия по уходу за волосами, которую стоит попробовать - летняя линия Ké‎rastase Soleil Nourishing After, предназначенная для волос, подверженных воздействию солнца, морской и хлорированной воды. Средства увлажняют волосы с помощью кокосовой воды, защищают от повреждений и ломкости с помощью витамина Е и УФ-фильтра. В линию вошли шампунь, маска для волос и текстурирующий спрей для волос.

Estée Lauder - Pure Color Love Cooling Highlighter

Новые глянцевые полусферические хайлайтеры от Estée Lauder вышли в четырех оттенках. Текстура этого средства больше похожа на гелеобразный бальзам, который оставляет после себя мягкое свечение, а его водная основа позволяет средству быть легким, не жертвуя интенсивностью пигмента.

DeliKate Soothing Cleanser DeliKate Recovery Serum DeliKate Recovery Cream

Kate Somerville - линия DeliKate

И, наконец, скоро поступит в продажу уходовая линейка от Kate Somerville - для чувствительной кожи, а также для кожи, подверженной стрессу и раздражению от избытка активных ингредиентов в уходе. В линию входят средство для умывания, сыворотка и крем, которые можно использовать в комплексе или по отдельности. В составе имеются керамиды и омега-кислоты, восстанавливающие липидный барьер, а также экстракт растения тасманния и масло семян огурца, успокаивающие кожу.



