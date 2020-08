Не верьте сказкам: почему мы стремимся к мгновенному преображению?

За карантин каждый старался увеличить свою продуктивность и измениться к лучшему во всех смыслах. И если кто-то проводил время за чтением и онлайн-курсами, то другие старались привести свое тело в форму. Поток информации о пандемии периодически сменялся контентом о новых диетах, домашних физических упражнениях и уходе за собой. А приближающееся лето подогревало интерес к быстрым внешним изменениям - многие все же таили надежду на короткий отпуск у моря. Но стремление к мгновенному преображению для нас далеко не в новизну: вспомним экстремальные семидневные диеты, чаи для быстрого похудения и интенсивные спортивные программы. Достижение идеального тела за короткий срок - не самый здоровый образ мышления. Но почему желание быстрого преображения так популярно в нашей культуре?

О тропе преображения в поп-культуре

Авторы книги “The Makeover in Movies: Before and After in Hollywood Films, 1941-2002” (“Преображения в фильмах: до и после в голливудских фильмах, 1941-2002”) Элизабет Форд и Дебора Митчел считают, что положил начало жанру преображения американский фильм “Now, Voyager”. Но нынешнему поколению скорее знакомы сказки о золушке, подростковое кино как “Бестолковые”, “Дневники принцессы” и “Дрянные девчонки”, и романтические комедии как “Дьявол носит Прада” и “Красотка”. При этом преображение становилось поворотным моментом в жизни героя. Метаморфозам сопутствовали изменения в характере героя (в лучшую или худшую сторону) и окружении (например, повышение классового статуса человека). В конечном счете, мировоззрение героя менялось - он понимал, что внешность не имеет значения, пока герой остается “самим собой”. Хотя это и был ключевой посыл, не каждый зритель его считывал. Какая часть фильма чаще вызывает восторг: преображение “гадкого утенка" в "прекрасного лебедя” или рассуждения, что внешность играет не главную роль? Интересно, что изменения в жизни героя не произошли бы, не будь внешней трансформации в первую очередь. Этот троп был исследован в кино и реалити-шоу вдоль и поперек и давно устарел. Но акт преображения стал синонимом успеха человека.

Преображения в интернет-пространстве

Если вы следите за англоязычными бьюти-инфлюенсерами, то наверняка знакомы с фразой 'glow up'. Этот жаргон хип-хоп культуры просочился в онлайн бьюти-пространство и стал олицетворением классического тропа преображения. Вкратце, 'glow up' - это преображение (чаще всего внешнее, чем внутреннее) человека в лучшую сторону, обычно происходящее за короткий промежуток времени. В последнее время эту фразу все чаще используют в видео в YouTube и блог постах, в которых документируют внешнее перевоплощение человека - из “дурнушки” в “красотку”. Согласно Google Trends, поисковые запросы по теме ‘glow up’ растут с каждым годом и достигают пика в декабре (на Новый Год) и в августе (перед возвращением в университет/школу), а в этом году количество запросов в Youtube резко увеличилось в марте (во время начала карантина). Заголовки таких видео и постов обычно гласят: “Из уродины в красотку за 24 часа”, “Glow up к началу университета”, “Экстремальная трансформация за время карантина”. Тогда как миллениалы выросли на ремейках "Золушки" и "Модном приговоре", то поколение Z - на “влогах” бьюти-инфлюенсеров. И хотя концепт остался неизменным, теперь аудитория наблюдает не за вымышленными персонажам, а за реальными людьми. Вдобавок изменились и временные рамки - все чаще “трансформация” происходит в считанные дни.

Почему мы хотим мгновенных результатов?

“Наша концентрация на внешнем виде связана с быстротой ее изменения. Достаточно нанести макияж или надеть другой костюм, и человек выглядит совершенно иначе. Сейчас наступило время фиксации на красоте, потому что внешность можно менять быстро. Напротив, профессиональные трансформации чаще всего требуют большего времени (обучения, переквалификации, набора опыта), что ведет к замедленным результаты. А психологическая трансформация, когда человек шаг за шагом преодолевает внутренние барьеры, тем более является постепенным и неочевидным процессом, и менее заметна, чем внешнее изменение,” - объясняет врач-психолог Анастасия Стеблянко.

Она также считает, что желание стремительно перевоплотиться связано с нашим образом жизни: “Такая тенденция меняться в короткий срок свойственна именно поколению Z, ведь оно родилось в период быстрых технологий. Это также связано с особенностями внимания: для того чтобы ставить и достигать долгие масштабные цели, которые требуют времени, нужно концентрироваться на этой цели определенный отрезок времени. Сегодня из-за высокоскоростных технологий уровень концентрации внимания у современной молодежи, к сожалению, становится ниже чем у старшего поколения. В связи с этим, достижение долгосрочных целей становится практически невозможным. С другой стороны, быстрота мышления и переключаемости - это требования современности. Если в нашем обществе и есть дефицит ожидания, то дефицита переключаемости не наблюдается.” К трудностям достижения долгосрочных целей также можно отнести желание мгновенного удовлетворения. То есть, человек становится нетерпим к ожиданию и выбирает путь наиболее быстрого удовлетворения. Поэтому нам настолько привлекательны истории о невероятных трансформациях, будь то быстрое похудение или кардинальное изменение гардероба. Но Анастасия предупреждает, что быстрые изменения являются стрессом не только для тела, но и для психики. "На самом деле, я не верю в быстрые качественные изменения. Природа человеческого организма и человеческой психики стремится к гомеостазу, то есть к равновесию. Когда мы в короткий срок выбиваем себя из равновесия, психика воспринимает это как стрессовую ситуацию и всеми своими силами сопротивляется данным изменениям. И поскольку природа психики сопротивляется изменениям, задержатся данные изменения долго не смогут," - объясняет психолог.

Идея преображения в корне не является проблемой, ведь она подразумевает улучшение. Однако, когда человек ставит перед собой цель измениться, будь то внешне или внутренне, он должен четко понимать свое желание и реалистично оценивать свои силы. "Здесь содержание цели не так важно, как то, что сподвигло человека на это. Для нас самое важное - опираться на свои собственные цели и потребности, а не то, что навязано третьим лицом," - считает Анастасия.