Можно ли определить характер человека по внешности?

По внешности мы делаем выводы о социальном статусе, интеллекте и характере человека. Статус легко можно определить по общепринятым показателям – стоимости одежды и манерам поведения, но связь между чертами характера человека и наружностью менее очевидна – можно предположить, что определяем мы это по наитию. Нередко бывает, что невозможно рационально объяснить, почему внешность человека отталкивает или, наоборот, притягивает.

Связь между внешностью и характером являлась предметом изучения еще со времен древних греков, но метод определения закономерности, также известный как физиогномика, научное сообщество долгое время опровергало. Интерес к этой сфере вспыхнул вновь, отчасти благодаря популярности жанра тру-крайм, развитию искусственного интеллекта и систем распознавания лиц. Вероятно, это также является причиной того, что немалое количество недавних исследований сфокусировано именно на чертах лица, указывающих на психические отклонения и склонность к агрессии. Мы решили разобрать, что делает лицо отталкивающим и внушающим грозящую опасность, а что – вызывающим доверие.

Какие черты лица ассоциируют с опасностью?

Зачастую угрожающую внешность мы ассоциируем с маскулинными чертами лица. Исследования это подтверждают – гормональный уровень влияет как на развитие организма, так и на формирование характера. Высокий уровень тестостерона способствует развитию более широкой формы головы, грубых черт лица и агрессивного характера. Такая закономерность наглядно показана в исследованиях о строении лиц мужчин-бойцов смешанных боевых искусств (MMA). Главным показателем в этих анализах является ширина лица исследуемых борцов. Его определяют соотношением ширины лица к его высоте или facial width to height ratio (fWHR). Было выявлено, что чем более высок этот показатель (иными словами, чем шире лицо бойца), тем более вероятны его успех в бою и склонность к агрессии. Эту взаимосвязь интуитивно ощущают и люди, ничего не смыслящие в боях MMA.

Интересно, что показатель ширины лица fWHR совершенно неактуален при оценке женщин-бойцов. Исследования не выявили связи между шириной лица женщины, её боеспособностью, склонностью к агрессии и тем, насколько агрессивной она воспринимается обществом.

Некоторые черты лица также могут указывать на психические расстройства. Выделяют три патологические личностные черты: психопатия, макиавеллизм и нарциссизм. Они сгруппированы под общим термином – "темная триада". Люди "темной триады" не испытывают эмпатии, являются манипуляторами, проявляют асоциальное поведение, самовлюбленность и бессердечность. Человек с чертами темной триады не обязательно опасен для общества, но отношения с ним могут быть токсичными и деструктивными. Согласно исследованию профессора психологии Николаса Хольцмана, люди способны интуитивно выявить характеристики, присущие темной триаде, просто взглянув на фотографии лиц. Это более маскулинные, угловатые, короткие лица с глубоко посаженными глазами (как у мужчин, так и у женщин). Такие люди вызывают недоверие и даже страх.

Какие черты лица ассоциируют с добродушными людьми, заслуживающими доверие?

Логично, что характеристики лица, противоположные описанным выше, связывают с надежными людьми. Им присущи длинные, узкие лица, с мягкими и сглаженными линиями, выраженные скулы, широкий лоб и брови, чуть приподнятые ближе к середине лица. Одной из причин, почему такие черты лица считают показателем надежности – их феминность. Присуждать женщинам такие качества, как доброта и доверительность – эволюционно и социально сложившийся феномен. Вторая причина – эти черты лица считаются благородными и свойственными людям высокого социального статуса.

Существует ли корреляция между внешностью и характером человека?

Несомненно, наружность и характер человека сопряжены между собой – интуитивные суждения зачастую оказываются правдивыми. Однако нельзя отрицать влияние стандартов красоты и социальных предубеждений на восприятие человека. Такие серийные убийцы, как Тед Банди и Ричард Рамирез, находились в выигрышном положении – как во время своей криминальной деятельности, так и в период судебных разбирательств – за счет своей стандартно привлекательной внешности. А определенные детали лица могут приобрести негативную коннотацию из-за общественных предрассудков. Например, усы у мужчин зачастую воспринимают как подтверждение принадлежности к педофилам или порно-актерам, хотя реальной корреляции между этими характеристиками не наблюдается.