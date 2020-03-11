Millennial pink – оттенок розового, определивший эстетику целого поколения

Сегодня у многих, вне зависимости от пола, можно найти хотя бы один предмет оттенка millennial pink. Это может быть тот же IPhone в Rose Gold, худи от Champion нежно-розового оттенка или же что-либо из косметики брендов, облюбованных миллениалами. Этот цвет не покидает интерьеры модных кафе, баров и рекламных кампаний, встречается на предметах декора. Как этот оттенок розового определил эстетику целого поколения и, возможно, сломал гендерные стереотипы, с которыми этот цвет уже очень долго существовал?

Кратко об истории розового цвета

В течение долгого времени розовый цвет был олицетворением женственности. Некоторые объясняют появление такой трактовки благодаря первой леди США 50-х годов, Мейми Эйзенхауэр, которая особенно любила розовый цвет и часто выходила в свет в розовых платьях. Облик жены Эйзенхауэра также ассоциировался с образом покорной домохозяйки и нежной женщины, что дало схожее определение самому цвету. А возможно, предназначение розового для девочек, а голубого – для мальчиков закрепилось во время массового производства детской одежды. Производителям нужно было как-то продавать товар родителям, которые в то время могли заранее узнать пол ребенка и декорировать детскую комнату в соответствующий цвет. Но именно с тех пор, как розовый цвет был повсеместно присвоен женскому полу, он стал присутствовать в жизни практически каждой девочки – от обоев в детской комнате и одежды для куклы Барби до женских образов на широких экранах, к примеру в "Дрянных девчонках" и "Блондинке в законе". А мужская половина населения относилась к цвету с опаской – боязнь быть названным "женственным" полностью искоренила розовый из жизни мужчин.

В какой-то момент розовый цвет, а именно оттенок "яркая фуксия", стал китчевым. Возможно, его сделал таковым образ наивной девушки в ярко-розовом наряде, присутствующий во всех подростковых фильмах и chick flicks (женском кино). А затем настал 2016 – год Rose Quartz (по утверждению Института цвета Pantone), и уже официально рынок заполонил розовый цвет нового оттенка – бесполый millennial pink.

Как millennial pink набрал популярность?

Точное определение millennial pink уже давно затерялось. Некоторые приписывают рост популярности этого цвета онлайн-платформам Tumblr и Pinterest, где хэштеги "бледно-розовый" и "скандинавский розовый" стали пользоваться большим спросом ещё в 2014 году – до того, как тренд на millennial pink пошел в массы. В этот же год вышел фильм Уэса Андерсона «Отель "Гранд Будапешт"», был редекорирован популярный лондонский ресторан Sketch и запустился любимый миллениалами бьюти-бренд Glossier, и всё – в тонах нежного розового. Появилась отличительная эстетика современного поколения, а его главным определителем стал millennial pink. Изначально этот цвет имел один оттенок, который можно назвать то ли "лососевым", то ли "нежным пудрово-розовым". Но сейчас можно заметить, что ярлык 'millennial pink' штампуют на любой оттенок розового – от поросячьего до персикового. И самое интересное, что внезапно розовый перестал быть сугубо "девчачьим".

В мужских гардеробах стали появляться пыльно-розовые кроссы и худи, такого же оттенка были обложка новой песни рэпера Дрейка Hotline Bling и его шуба (хотя, возможно, после образа рэпера Cam'ron в розовой шубе ещё в далеком 2002-ом выбор цветовой гаммы гардероба Дрейка уже не кажется настолько дерзким). Примерно в середине 2010-х также стали популярны окрашивания волос в пастельные оттенки, среди них – тот же самый millennial pink, который полюбился и мужчинам-экспериментаторам. В 2019 Джейсон Мамоа, которого многие назовут скорее воплощением классической маскулинности, показался на красной дорожке в розовом костюме от Fendi, сочетающимся с платьем его жены. А недавно Джей-Зи был замечен в костюме от Frére похожего оттенка. Розовый цвет перекочевал из поп-культуры в повседневный арсенал мужской одежды и аксессуаров.

Через оттенок millennial pink, постепенно добиваясь статуса андрогинности, розовый цвет также снимает с себя вуаль несерьезности и наивности, которую общество набрасывало на него в течение нескольких десятилетий. Возможно, его внезапная популярность имеет скорее политический характер, нежели эстетический. Например, отметим рекламную кампанию женского белья для менструаций Thinx, которая использовала несколько оттенков розового (уже сложно определить, какой именно оттенок относится к millennial pink) для своих билбордов. Такой выбор не может быть случайным – цвет, ранее в какой-то мере ограничивающий женщин, используется для рекламы продукта для менструации – темы, до недавнего времени считавшейся табу. Впрочем, с другой стороны, возможно millennial pink – это просто то, что хорошо продается. И в скором будущем, когда этот цвет перестанет быть настолько привлекательным и “инстаграмным”, новому поколению он будет казаться таким же устаревшим, как и некогда популярный ярко-розовый.