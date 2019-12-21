Маникюр как искусство: тренды в нейл-индустрии

В 50-е-60-е годы салонный маникюр считался роскошью, а что-либо кроме покрытия в приглушенных тонах считалось и плохим тоном. С развитием технологий и удешевлением труда маникюр стал более доступной процедурой, особенно на территории СНГ. Нейл-индустрия росла, выпуская все больше новых вариаций лака для ногтей и различных материалов для создания интересного дизайна. Ожидается, что рост продолжится, и к 2024 году объем рынка лака для ногтей достигнет 15.5 млрд долларов США. Клиенты перестали бояться экспериментировать с дизайном - однотонное покрытие стали не единственными опциями. А благодаря социальным сетям маникюр перестал быть обычной салонной услугой и превратился в целую креативную индустрию, в которой также есть место и мужчинам. Нейл-арт, как и макияж, - это уже не просто способ выглядеть лучше, это искусство. Мы узнали, что происходило в нейл-индустрии в 2019 году и каких новшеств и изменений можно ожидать в ближайшем будущем.

Ногти - это, возможно, последнее на что мы обращаем внимание на модных показах. Стилисты модных домов считают иначе. Маникюр - это часть образа. Наращивание и различный декор позволяют нейл-артистам превратить ногтевую пластину в полотно. Нейл-дизайнеры как никогда востребованы в индустрии моды, их приглашают на модные показы и модные съемки.

Например, во время нью-йоркской недели весна-лето 2020 моды японский нейл-дизайнер Наоми Йасуда создала нейл-образы для Tommy Hilfiger x Zendaya, Area, и Vera Wang. Для показа Area SS20 она украсила ногти кристаллами на цепочке, под стать платью, напоминающему футуристическую металлическую клетку. С ней также любят работать звезды - Наоми делала маникюр Леди Гаге и Эзре Миллеру на недавнем Met Gala, она также частый гость на съемках у Мадонны. Наоми делает всевозможные дизайны: от лаконичных до сумасшедших с инкрустацией и созданием 3D дизайнов.

Еще одна японка, ставшая популярной на американском рынке - Мей Каваджири. Она часто работает с CR Fashion Book и Vogue US, с Беллой и Джиджи Хадид. А недавно Мей создала специальные дизайны для Moschino и Alexander Wang. Она также попала в список этого года New Wave Creatives от British Fashion Awards. В своем интервью она сказала, что заметила разницу между японскими и американскими клиентами - первые любят абстрактные рисунки, тогда как последние предпочитают иметь определенную тематику в дизайне.

Маделин Пул, в Инстаграм известная как Miss Pop Nails, уже давно работает мастером по маникюру в Нью-Йорке и Лос Анджелесе. По ее мнению, сейчас возвращается тренд на более "натуральный" вид ногтей. Ее недавние работы - это нюдовые ногти с оранжевым френчем для Oscar de la Renta и яркие абстрактные рисунки для Jeremy Scott, дополняющие его коллекцию весна-лето 2020. Маделин Пул отзывается о своем творчестве не просто как о маникюре, а как об украшении пальцев.

Кстати об украшениях для ногтей и пальцев. Корейский нейл-дизайнер Пак Ын Кьенг пошла дальше - она не только работает с ногтями, но и создает свою коллекцию украшений для ногтей и кончиков пальцев. Нежные украшения из металла с драгоценными камнями надеваются на кончик пальца, а небольшая вставка имитирует линию лунки ногтя или же очерчивает сам ноготь. Это не единственная инновационная идея девушки - Пак Ын Кьенг придумала "стеклянные" ногти и ногти скошенной формы, которую она называет "lipstick nails". Она работает с корейскими брендами и звездами, особенно ее работы любят певицы из группы Blackpink. А зарубежным брендам, таким как Chanel и Louis Vuitton, нравятся ее работы за минималистичный шик.

Бетина Голдстейн придерживается натурального дизайна и добавляет мелкие детали вроде жемчуга, мелких цепочек и минималистичных рисунков. Возможно, движение к натуральному маникюру связано с недавним бумом эко-активизма и одержимостью "натуральным" образом. Например, нейл-дизайнер Джин Сун Чве создала свою линию лака для ногтей, которая не только экологична и не портит ноготь, но и имеет огромный выбор цветов. Джин также работает с дизайнерами и звездами, а ее арсенал весьма обширный - от минималистичного "голого" ногтя до пестрого дизайна, как, например, золотисто-красный маникюр для Jimmy Choo.

Нейл-арт не обошел стороной и мужчин. Мужчины красили ногти и раньше - вспомним Курта Кобейна и Дэвида Боуи. Сейчас, как и во времена рока и бунтовских настроений, музыканты и актеры чаще всего используют маникюр чтобы сделать какое-нибудь общественное заявление. Та же Наоми Йасуда часто делает дизайн для ASAP Rocky, который после недавнего задержания полицией в Швеции показал всем надпись "F*ck Off" на свои ногтях. Марку Джейкобсу нравятся работы Мей Каваджири и он делает маникюр у нее. Гарри Стайлза часто можно заметить с интересным маникюром. Недавно в Твиттере он выложил видео о его новом альбоме, где можно заметить яркий желтый маникюр от Дженни Лонгворт - тоже зарекомендовавшей себя на рынке мастеров маникюра.

Новое десятилетие - время, когда мужчины могут свободно выражаться через макияж и нейл-арт, однако сейчас это чаще делают селебрити. Может быть, двадцатые принесут нам больше толерантности к мужскому маникюру, и встретить мужчину на процедуре маникюра станет обычным делом.