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Летние бьюти-новинки: биоглиттер, масло для лица с углем и гель для кудрявых волос

Красота | Тенденции

Летние бьюти-новинки: биоглиттер, масло для лица с углем и гель для кудрявых волос

Текст: Томирис Балтабаева


Вновь возвращаемся к теме ежемесячных новинок. На этот раз: косметика для ухода за лицом и телом, глиттер и лак для ногтей на растительной основе, средство для кудрявых волос и уходовые румяна. 

 

Летние бьюти-новинки: биоглиттер, масло для лица с углем и гель для кудрявых волос (фото 1)

 

Byredo Blanche Eau De Parfum Collector's Edition

Коллекционная версия культового аромата Byredo Blanche. Новый флакон стал исключением для Byredo – прозрачный, без этикеток и с белым колпачком. Креативный директор бренда Бен Грохэм этим хотел подчеркнуть сущность аромата – свежесть чистого белья и запах обнаженной кожи тела.

 

Летние бьюти-новинки: биоглиттер, масло для лица с углем и гель для кудрявых волос (фото 2)

 

Drunk Elephant O-Bloos™ Rosi Drops

O-Bloos Rosi Drops – жидкие румяна со свойствами уходовой косметики. В состав входят жирные кислоты омега и антиоксиданты (экстракт белого чая и виноградных косточек). Розовый пигмент изготовлен на растительной основе (подходит для веганов). Он придает лицу румянец, который естественно смотрится на коже большинства тонов.

 

Летние бьюти-новинки: биоглиттер, масло для лица с углем и гель для кудрявых волос (фото 3)

 

TooD Beauty BioGlitter

Бренд чистой декоративной косметики TooD выпустил биоглиттер, изготовленный из эвкалиптовой целлюлозы. Она полностью разлагается в воде за 28 дней. По словам основательницы, их биоглиттер имеет легкую, нежную текстуру, в отличие от пластикового глиттера, который зачастую бывает липким, а после высыхания – жестким. Продукт доступен в шести цветах: Obsidian, Tiger’s Eye, Citrine, Jasper, Moonstone и Amethyst.

 

Летние бьюти-новинки: биоглиттер, масло для лица с углем и гель для кудрявых волос (фото 4)

 

Gucci Beauty Vernis À Ongles Nail Polishes

Новая линия лаков для ногтей Gucci Beauty станет постоянной. Эти лаки на растительной основе, в винтажных флаконах, пока доступны только в десяти оттенках.

 

Летние бьюти-новинки: биоглиттер, масло для лица с углем и гель для кудрявых волос (фото 5)
Летние бьюти-новинки: биоглиттер, масло для лица с углем и гель для кудрявых волос (фото 6)

 

Chanel No. 5 Factory Collection

В честь столетия со дня первого издания аромата Chanel No. 5 бренд выпускает коллекцию 'Factory 5 Collection' с 17 различными средствами. В нее вошли уходовые средства в стандартной упаковке (крем и лосьон для тела, гель для душа), уходовые средства в одноразовых саше (гель для душа и соль для ванны в 6-миллилитровых конвертиках), набор для ухода за руками. Появились даже брендированная бутылка для воды и декоративные ленты.

 

Летние бьюти-новинки: биоглиттер, масло для лица с углем и гель для кудрявых волос (фото 7)

 

Ole Henriksen Dewtopia 20% Acid Night Treatment

Эта кислотная ночная сыворотка содержит 10% AHA и 10% PHA (полигидроксикислоты, обеспечивающие максимально мягкое отшелушивание). Вспомогательными ингредиентами выступают сок алоэ и березы. В Ole Henriksen обещают более гладкую, упругую кожу и уменьшение видимости пигментных пятен, пор и мелких морщин.

 

Летние бьюти-новинки: биоглиттер, масло для лица с углем и гель для кудрявых волос (фото 8)

 

PAI SKINCARE Carbon Star Detoxifying Overnight Face Oil

Масло для лица, которое подходит и жирной коже, главное – подобрать правильное. Благодаря содержанию антибактериального масла черного тмина и растительного угля, масло контролирует выделение кожного сала и воспаления, в то же время увлажняет кожу и выравнивает тон лица.

 

Летние бьюти-новинки: биоглиттер, масло для лица с углем и гель для кудрявых волос (фото 9)

 

Elemis Superfood Fruit Vinegar Liquid Glow

Это средство отшелушивает за счет фруктовых экстрактов (ежевики, малины, яблока, абрикоса и груши) и яблочного уксуса, богатых AHA-кислотами. В состав также входят пребиотики и экстракт кактуса, которые поддерживают здоровый микробиом и защитный барьер кожи.

 

Летние бьюти-новинки: биоглиттер, масло для лица с углем и гель для кудрявых волос (фото 10)

 

Chantecaille Orange Flower Water Calming Face Mist Spray

Лето – предлог чрезмерному использованию спреев для лица. Этот спрей-мист с водой апельсинового цветка подходит любому типу кожи, имеет успокаивающие, тонизирующие свойства. Можно использовать днем как освежающий мист и ночью как арома-спрей для сна.

 

Летние бьюти-новинки: биоглиттер, масло для лица с углем и гель для кудрявых волос (фото 11)

 

Aveda Nutriplenish Curl Gelée

Aveda выпустил специальный гель для кудрявых волос. Это уходовое и стайлинговое средство. Оно обеспечивает легкую фиксацию и текстуру кудрям, а также мягкость и блеск благодаря маслам манго, граната и кокоса в составе. 

 

Летние бьюти-новинки: биоглиттер, масло для лица с углем и гель для кудрявых волос (фото 12)

 

Kosas Good Body Skin Body Wash

Химическое отшелушивание нужно не только коже лица, но и коже тела. Новый гель для душа от Kosas содержит фруктовые энзимы, гликолевую, молочную и миндальную кислоту. Эти ингредиенты составляют легкую формулу, которая выравнивает текстуру кожи.

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