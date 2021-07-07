Летние бьюти-новинки: биоглиттер, масло для лица с углем и гель для кудрявых волос

Вновь возвращаемся к теме ежемесячных новинок. На этот раз: косметика для ухода за лицом и телом, глиттер и лак для ногтей на растительной основе, средство для кудрявых волос и уходовые румяна.

Byredo Blanche Eau De Parfum Collector's Edition

Коллекционная версия культового аромата Byredo Blanche. Новый флакон стал исключением для Byredo – прозрачный, без этикеток и с белым колпачком. Креативный директор бренда Бен Грохэм этим хотел подчеркнуть сущность аромата – свежесть чистого белья и запах обнаженной кожи тела.

Drunk Elephant O-Bloos™ Rosi Drops

O-Bloos Rosi Drops – жидкие румяна со свойствами уходовой косметики. В состав входят жирные кислоты омега и антиоксиданты (экстракт белого чая и виноградных косточек). Розовый пигмент изготовлен на растительной основе (подходит для веганов). Он придает лицу румянец, который естественно смотрится на коже большинства тонов.

TooD Beauty BioGlitter

Бренд чистой декоративной косметики TooD выпустил биоглиттер, изготовленный из эвкалиптовой целлюлозы. Она полностью разлагается в воде за 28 дней. По словам основательницы, их биоглиттер имеет легкую, нежную текстуру, в отличие от пластикового глиттера, который зачастую бывает липким, а после высыхания – жестким. Продукт доступен в шести цветах: Obsidian, Tiger’s Eye, Citrine, Jasper, Moonstone и Amethyst.

Gucci Beauty Vernis À Ongles Nail Polishes

Новая линия лаков для ногтей Gucci Beauty станет постоянной. Эти лаки на растительной основе, в винтажных флаконах, пока доступны только в десяти оттенках.

Chanel No. 5 Factory Collection

В честь столетия со дня первого издания аромата Chanel No. 5 бренд выпускает коллекцию 'Factory 5 Collection' с 17 различными средствами. В нее вошли уходовые средства в стандартной упаковке (крем и лосьон для тела, гель для душа), уходовые средства в одноразовых саше (гель для душа и соль для ванны в 6-миллилитровых конвертиках), набор для ухода за руками. Появились даже брендированная бутылка для воды и декоративные ленты.

Ole Henriksen Dewtopia 20% Acid Night Treatment

Эта кислотная ночная сыворотка содержит 10% AHA и 10% PHA (полигидроксикислоты, обеспечивающие максимально мягкое отшелушивание). Вспомогательными ингредиентами выступают сок алоэ и березы. В Ole Henriksen обещают более гладкую, упругую кожу и уменьшение видимости пигментных пятен, пор и мелких морщин.

PAI SKINCARE Carbon Star Detoxifying Overnight Face Oil

Масло для лица, которое подходит и жирной коже, главное – подобрать правильное. Благодаря содержанию антибактериального масла черного тмина и растительного угля, масло контролирует выделение кожного сала и воспаления, в то же время увлажняет кожу и выравнивает тон лица.

Elemis Superfood Fruit Vinegar Liquid Glow

Это средство отшелушивает за счет фруктовых экстрактов (ежевики, малины, яблока, абрикоса и груши) и яблочного уксуса, богатых AHA-кислотами. В состав также входят пребиотики и экстракт кактуса, которые поддерживают здоровый микробиом и защитный барьер кожи.

Chantecaille Orange Flower Water Calming Face Mist Spray

Лето – предлог чрезмерному использованию спреев для лица. Этот спрей-мист с водой апельсинового цветка подходит любому типу кожи, имеет успокаивающие, тонизирующие свойства. Можно использовать днем как освежающий мист и ночью как арома-спрей для сна.

Aveda Nutriplenish Curl Gelée

Aveda выпустил специальный гель для кудрявых волос. Это уходовое и стайлинговое средство. Оно обеспечивает легкую фиксацию и текстуру кудрям, а также мягкость и блеск благодаря маслам манго, граната и кокоса в составе.



Kosas Good Body Skin Body Wash

Химическое отшелушивание нужно не только коже лица, но и коже тела. Новый гель для душа от Kosas содержит фруктовые энзимы, гликолевую, молочную и миндальную кислоту. Эти ингредиенты составляют легкую формулу, которая выравнивает текстуру кожи.