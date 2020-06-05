Культ бровей: тренд на \"лисьи глазки\", уклон в сторону естественности и вечно меняющиеся стандарты

В конце прошлого года пластический хирург Джулиан Де Сильва провел исследование и с помощью метода компьютерного сопоставления определил пропорции лица, максимально приближенные к пропорциям "золотого сечения". Таким образом он выявил "идеальное" соотношение, которое служит ориентиром для его пациентов. Хирург также сравнил с этим шаблоном лица самых популярных личностей с этим шаблоном и опубликовал список десяти самых красивых женских лиц в мире, который возглавила американская модель Белла Хадид. А одним из самых влиятельных факторов стала зона ее бровей и внешних уголков глаз, а точнее их приподнятость (что, предположительно, является результатом хирургических вмешательств).

Этот самый эффект приподнятых уголков глаз и бровей получил название "fox eye" (лисьи глазки) и добиться его теперь можно не прибегая к косметологическим и хирургическим процедурам. Рассказываем про этот тренд, почему мы придаём такое значение этой части лица и разбираем с владелицей школы-студии Brow to Go Гайни Джумабаевой существует ли идеальная форма бровей.

Культ бровей и рождение целой индустрии

От последствий краткосрочных трендов на формы бровей страдают как бумеры, которые выщипали свои дуги над глазами до тоненьких ниточек, так и миллениалы, обратившиеся к татуажу бровей. И хотя тренды мимолетны, аудитория, следующая им, растет с каждым годом.

"Очевидно, что как и на тренды в индустрии красоты, на тренды в индустрии бровей влияют знаменитости, известные актрисы, модели и личности. Когда-то Эдит Пиаф установила моду на тонкие брови, потому что она считалась эталоном красоты, а теперь этим эталоном стала Белла Хадид," - делится мнением Гайни. Но именно культ бровей берет начало в 90-х, когда Анастасия Соаре, нынешняя владелица бренда Anastasia Beverly Hills, начала свой бизнес.

"Все началось с того, как Анастасия Соаре еще в 1997 году открыла свой салон с узко-направленной услугой по работе с бровями. Ее клиентами были американские звезды, поэтому ее салон становился популярным и быстро развивался. А следующим этапом, после открытия такого салона, был запуск ее собственной продукции декоративной косметики для бровей, в том числе ее легендарные помадки. Но настоящую популярность ей, и в принципе самой идее груминга бровей, принес ее профиль в инстаграме в 2014 году. Там она публиковала видео с окрашиванием бровей Ким Кардашьян помадкой и контурирующим карандашом, которые принесли ей миллионы просмотров и славу. Но помимо того, что ее клиенткой была Ким Кардашьян, сам контент был чуть ли не гипнотизирующим - оторвать глаза от 15-ти секундных видео с бровями было практически невозможно. С тех пор интерес к бровям растет по экспоненте," - объяснила Гайни.

Но почему именно брови? Конечно, возможно это связано с тем, что волосы, как на голове, так и на лице - это самый легкий путь временного изменения внешности. Но также исследования показывают, что брови являются таким же важным фактором при распознавании лиц, как и глаза. Именно движение бровей показывает изменение в эмоциях, а образ человека без бровей вовсе вызывает чувства, схожие с эффектом "зловещей долины". Подвижные брови делают взгляд и лицо человека более живым и искренним, а статичные брови, которые иногда являются побочным эффектом ботокса, наоборот придают неестественность. "С помощью бровей, - говорит Гайни, - мы можем воссоздать главные человеческие эмоции. Часто ко мне приходят клиенты и просят сделать их брови "веселыми", так как окружающие воспринимают человека как вечно грустного, или же просят смягчить форму, так как натуральная форма с высокой восходящей аркой делала лицо недовольным и злым."

Одержимость бровями породила новую индустрию, которая вносит вклад в развитие индустрии красоты. Данных рынка ещё не так много, но, например, рост индустрии в Великобритании с 2011 по 2016 год составил около 48%. Выросло и количество мастеров-бровистов, как по миру, так и в Казахстане. "Сейчас то, чем раньше занимались косметологи и парикмахеры, теперь занимается отдельная категория людей с узкой профессией - "броу мастеры". В рабочем арсенале специалиста по бровям для проведения качественной работы помимо пинцета должны быть различные красители, хна, пенки для бровей и ремуверы, флюиды и сыворотки, разные виды воска. То есть теперь клиенты приходят не просто "выщипать брови", а на полноценную косметическую процедуру по оформлению бровей,"- поделилась Гайни.

Существует ли идеальная форма бровей?

Говорят: "Брови - сестры, а не близнецы", напоминая, что не обязательно добиваться идеальной симметрии. Но скорее всего, многим знакомо это чувство - желание довести свои брови до безупречного состояния, изменив их форму в том числе. Но существует ли идеальная форма?

Гайни объяснила, что в теории идеальная форма бровей существует: "Она основана на учении о золотом сечении, которое относится к эпохе Леонардо да Винчи. Предположительно, все природное имеет идеальные пропорции, и можно сказать, что бровь тоже построена по принципу золотого сечения - она является идеальной. И Анастасия Соаре создала метод корректировки бровей, опираясь именно на этот принцип. Но нужно отметить, что у каждого человека форма брови задана природой, она напрямую зависит от строения черепа. Человек все равно ассиметричен, и бывает, что одна часть лица шире, чем другая, а именно та часть, где расположены брови, лобная кость, с одной стороны может быть более выпуклой, и соответственно именно таким же будет и строение бровей."

Если обобщить, то для каждой формы лица есть определенная подходящая форма бровей. Если овальному лицу подходят прямые брови, то круглому нужны более вытянутые брови с открытой аркой. А лицу с острыми чертами нужны брови с более мягкой точкой изгиба, чтобы смягчить угловатость. Но эксперт по бровям считает, что природная форма - самая подходящая, а задача мастера - подчеркнуть естественную красоту бровей.

Стоит ли менять форму своих бровей?

Вернемся к тем самым бровям-ниточкам - когда-то это было модно. В тот момент повезло тем, у кого волосы редкие, соответственно поддерживать такую форму было не в тягость. А вот обладателям густых волос на бровях скорее всего нужно было идти на большие жертвы. Но в какой-то момент начал становиться популярным типаж Кары Делевинь, Лили Коллинз, и густые натуральные брови стали трендом. Многие начали отращивать брови-"гусеницы".

Но и этот тренд продержался недолго. Теперь многие желают получить эффект супермодели - "лисьи глаза". Добиться такого такого результата можно хирургическим путем. Это не только приподнимает лицо, но и делает форму глаз более миндалевидной, что указывает на еще один тренд - моду на европейско-азиатскую внешность с вытянутыми глазами, отмечает Гайни. Для получения "подтяжки" лица без операций пользователи интернета советуют сбрить внешнюю половину брови, а затем дорисовать кончик брови чуть выше натурально контура, тем самым "приподнимая" височную область. Навредит ли это вашим бровям? Навряд ли, Гайни утверждает, что сбритые брови обязательно отрастут, так как при этом волосяные луковицы не травмируются. И это намного безопаснее, чем реальный нитевой лифтинг.

"Самый распространенный ответ на мои комплименты клиентам на счет их бровей - отрицание. Они всегда недовольны своей натуральной формой, густотой и изгибом, хотя с моей точки зрения, как специалиста, все у них прекрасно. А с другой стороны, клиенты с "перещипанными" бровями или неудачным татуажем теперь выражают желание вернуться к своей естественной форме брови," - поделилась мастер.