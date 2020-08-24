Красота и предубеждение: почему наш мир располагает к красивым людям?

Мы часто рассуждаем об обратной, менее привлекательной стороне бьюти-индустрии и изучаем травматичность стандартов красоты. Уже несколько десятилетий ученые исследуют влияние красоты на социальную структуру. Один из их выводов - красота "поощряется" в обществе и несет огромные преимущества для тех, кто ее “имеет”. Разберемся почему и изменится ли ситуация в будущем.

Эволюционное программирование

Склонность человека ценить красоту - это эволюционно сложившаяся черта нашего естества. В природе красота предмета и существа отражает их здоровье и отсутствие абнормальностей, поэтому в каком-то смысле она является аспектом генетического превосходства. И тогда как естественный отбор обусловлен выживанием наиболее приспособленного к естественной среде, половой отбор происходит посредством конкуренции за полового партнера. Все живые существа выбирают партнера, который соответствует определенным показателям. Эти показатели указывают на пригодность партнера для размножения и продолжения рода. Поэтому наружность многих особей видоизменилась непосредственно для привлечения противоположного пола, даже несмотря на то, что яркая наружность также привлекает потенциальную угрозу. Важную роль в определении соответствия партнера играют симметричность наружности и проявление полового диморфизма (то есть особенностей, типичных для разных полов). Например, у приматов половой диморфизм проявляется в различии массы тела и размера клыков, а у павлинов - размера "хвоста". Самки павлинов предпочитают самцов с наиболее длинным "хвостом" и наибольшим количеством "глазок" на нем, так как они дают более здоровое потомство. Конечно, человечеством правят не только инстинкты.

Общественные предрассудки

Стандарты красоты социально обусловлены и подкрепляются нашими предрассудками. Причем активисты феминистического движения убеждены, что стандарты красоты навязаны только женской половине населения. В прошлом году ученые университета Копенгагена проанализировали 3.5 миллион книг с помощью алгоритма и выявили, что прилагательные, ассоциирующиеся с наружней привлекательностью, чаще всего используются для описания женщин, тогда как для мужчин - ассоциирующиеся с поведением и личными качествами. Хотя алгоритм проанализировал 11 миллиардов слов, в исследовании были использованы лишь книги на английском языке, выпущенные в период между 1900 и 2008. Абсолютно полной картины это исследование не предоставляет, но зато наглядно демонстрирует общественное предпочтение - красивая, сексуальная женщина и умный, храбрый мужчина. Можно предположить, что схожая тенденция прослеживается на протяжении истории человечества.

Эту тему затронула французская писательница Симона де Бовуар в книге, классике феминистической литературы, “Второй пол”. Но полностью раскрыла проблематичность связи между красотой и женщинами Наоми Вульф в книге “Миф о красоте”. Вульф критикует стандарты красоты навязанные обществом женщинам, более того, она утверждает, что вину несет именно патриархальное общество, и все издержки этой социальной организации, как, например, капитализм. Вульф считает, что если в послевоенные годы патриархальное общество ограничило женщин кухней и домашними заботами, то к концу 1980-х - стандартами красоты. Ведь, в конечном счете, то, что считается красивым в женщине, определяется мужскими предпочтениями. А потребительское общество стало инструментом для сбыта продуктов, которые делают женщину красивой. И хотя отчасти с ней можно согласиться, систематическая предвзятость по отношению красоты человека прослеживается у обоих полов. В современном мире внешность мужчины является таким же объектом внимания общества как и внешность женщины.

В чем выражаются преимущества?

В целом, красивые люди имеют определенное превосходство во многих аспектах жизни. Вполне вероятно, это результат присваивания психологических качеств физическими характеристикам. То есть привлекательные люди кажутся более социально и интеллектуально компетентными, а также более успешными, счастливыми, альтруистичными и моральными. Это объясняет результаты многих исследований, которые показывают, что привлекательные люди имеют больше шансов получить работу, повышение и более высокую заработную плату, карьерный успех, популярность и романтический опыт, и даже меньший срок заключения при судебных разбирательствах. Такие предрассудки присутствуют и в академической обстановке - учителя более снисходительно относятся к внешне привлекательным ученикам и предполагают, что те превосходят других в интеллектуальном, академическом и социальном аспектах. Но нужно отметить, что для каждого пола имеются характеристики, которые определяют привлекательность человека. Как мы уже сказали, двумя основными критериями являются симметрия лица и физические признаки разных полов или половой диморфизм. То есть, для мужчины это может быть крупное телосложение и выраженная широкая челюсть, а для женщин - высокие скулы и пухлые губы. Недавнее исследование выявило, что во время интервью кандидаты на должность оцениваются согласно тому, насколько они соответствуют эстетическим стандартам их пола. Не секрет, что многие работодатели руководствуются степенью красоты кандидата при выборе сотрудника. В англоязычной литературе это называют "aesthetic labour" (дословно - эстетический труд), что особенно требуется и ценится в сфере услуг. Этот концепт объясняет как красота транслируется в экономическую выгоду. Так, например, владельцы отельного и ресторанного бизнеса отдают предпочтение более стереотипно привлекательным сотрудникам ресепшн, хостес и официантам.

Более привлекательные и стереотипно маскулинные мужчины воспринимаются как лучшие лидеры благодаря тому, что привлекательные люди кажутся более компетентными. Это влияет не только на успех и продвижение по карьерной лестнице, но даже на результаты политических выборов. Например, голоса на выборах коррелировали с рейтингом привлекательности лица кандидатов в Австралии, Финляндии и Великобритании. И, наоборот, взрослые (в данном исследовании - в большинстве случаев мужчины) с детскими чертами лица воспринимаются как невинные и потому такие индивидуумы реже признаются виновными во время суда. А у женщин, как объясняет эволюционная психология, детские черты лица считаются привлекательными так как они сигнализирует о молодости и здоровье женщины. Возможно, именно это обусловило популярность азиатских бьюти-трендов. Большие глаза, прямые брови и пухлые розоватые губы, напрямую свидетельствуют о невинности и юности человека. Привлекательные люди более уверены в себе и обладают лучшим ментальными здоровьем, что является результатом социальной значимости красоты.

Несмотря на то, что красота в каком-то смысле является ресурсом, это не гарантирует абсолютную выгоду. Даже если наружность влияет на первоначальное впечатление о человеке, в конечном итоге мы обращаем внимание на другие многочисленные качества и способности человека. К тому же, стереотипное мышление постепенно искореняется благодаря широкой огласке проблемы на социальных платформах, различным социальным движениям и законам о дискриминации. Если верить результатам исследований прошлых десятилетий, со временем предубеждения о красоте смягчаются и не влияют на жизни людей так же значительно. Нельзя не отметить и то, что от предрассудков страдают и стереотипно красивые люди: например, красивые женщины могут восприниматься как менее авторитетные на рабочем месте. Однако, не стоит принижать способность человека видеть красоту, ведь окружать себя красивыми предметами - это вполне естественно. Другой вопрос - это то, как мы определяем красоту, и стоит ли нам превращать человека в объект красоты.