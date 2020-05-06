Красота и гендер: как обстоит дело с мужскими уходовыми средствами

Несколько месяцев назад, после удачной покупки одной популярной сыворотки, я и моя коллега сидели в кафе и любовались обновками. Молодой парень, сидевший через столик, разглядев флакон средства, не мешкая, спросил у нас: "Это что, та самая сыворотка? Она уже вышла в продажу?", что вызвало непринужденный разговор об уходовых средствах. В тот момент не возникло ни одной мысли о необыкновенности такой ситуации. Но как часто незнакомые мужчины без всякого смущения спрашивают и говорят с вами об уходовых средствах? И что это говорит о положении вещей в бьюти-индустрии?

Последние несколько лет выявили, что самый быстроразвивающийся сектор итак раздутой индустрии красоты - это уход. А показатели сектора мужского ухода не отстают от тренда. В борьбе за новые рынки бьюти-гиганты уже давно стали нпогоядыватт на мужскую аудиторию - не искушенную половину населения. Nivea, Clinique, Kiehl's, Tom Ford, Clarins - все те бренды, изначально ориентирующиеся на женщин, стали развивать мужские линейки. Их лимитированные наборы средств не имели ничего выдающегося: упаковка с пометкой "для мужчин" стандартной цветовой гаммы и банальная резкая отдушка. А позже появились бренды, специализирующиеся только на мужском уходе. Например, HOUSE 99 (бренд Дэвида Бэкхема в партнерстве с L'Oreal), Heath, Handsome Men's Skincare, Manly. Но можно заметить, что большинство из них подчеркивают, что бренд - исключительно мужской.

Неужели такие гендерные разделения все еще актуальны в наше время?

Эллиотт Эрвитт, 2000 г.

Конечно, нельзя отрицать некоторые физиологические отличия, разделяющие мужчин и женщин: как правило, у мужчин кожа более склонна к жирности, выделению себума и, впоследствии, к акне, а также в целом менее тонкая чем, у женщин. Но секретного ингредиента или формы активного вещества, которые подходят только мужчинам, нет. Независимо от пола, коже каждого человека нужна защита от вредных солнечных лучей и внешних раздражителей, так же как и достаточный уровень увлажнения. При этом, некоторые средства масс-маркета, предназначенные для мужчин, содержат раздражающие ингредиенты как спирт, которые нарушают кожный барьер и никакого продуктивного эффекта не имеют. Поэтому зачастую мужские линии привлекают не особенной формулой, созданной специально для мужчин, а незамысловатой упаковкой и названием.

Приглушенные тона упаковок и фигурирующие в названиях слова как Fuel (топливо) и Gentleman (джентльмен) - это стратегическое решение. Так как косметика для большинства - это стереотипно женское, бренды стараются привлечь широкий спектр покупателей мужского пола, от уже более уверенных пользователей уходовой косметики до скептиков-новичков, при этом не нанося вред «мужскому достоинству» последних. С другой стороны, на такого рода маркетинг может быть и еще одна причина. Тогда как для женщин уход по большей части - это приятный ритуал, для мужчин - это просто необходимость, которая должна давать ощутимый результат. А огромный ассортимент косметики, броские цвета и названия, могут лишь смутить и запутать итак не слишком заинтересованного человека.

Все же, несмотря на то, что имеются представители мужского населения, которые пока не разбираютсяо в косметике и уходе, прослеживается общий тренд, который показывает, что мужчины более заинтересованы в уходе, чем кажется. Объем продаж средств по уходу для мужчин увеличился на 8% за 2019. По некоторым данным, мужчины в зрелом возрасте более осознанно относятся к уходу и предпочитают люксовые бренды, что, возможно, связано с желанием скрыть признаки старения. Морщины и пигментные пятна - состояния кожи, не имеющие половую принадлежность. Так, технологически подкованное молодое поколение мужчин не менее заинтересованы в уходовых средствах. Они более информированы и подвержены влиянию медиа. Набирающие популярность мужчины бьюти-инфлюенсеры не только специализируются на макияже, но и уходе за собой.





Пеле, 1963 г.

Впрочем, быть просто брендом мужской уходовой косметики - уже не достаточно революционно на глобальном уровне. Современные мужчины, которые покупают уходовые средства, так же как и женщины заинтересованы в чистоте ингредиентов и в степени этичности бренда. А более осознанные покупатели предпочитают унисекс бренды, средства которых предназначены для решения определенных проблем или типов кожи, а не для определенного гендера. Они избегают гипер-маскулинные или феменинные посылы и остаются более нейтральными. Таковыми можно назвать The Ordinary, Murad, Aesop.

Таким образом, все больше мужчин приобщаются к уходу за кожей. И тогда как большую часть (около 30%) от глобальных продаж уходовых средств составляют принадлежности для бритья, продажи кремов и сывороток постепенно и верно растут. Это может и быть индикатором повышенной важности мужской красоты в современном обществе. Например, в азиатский странах (особенно в Южной Корее) мужчины более открыто относятся к косметике - около 75% южно-корейских мужчин используют груминг/бьюти уход один и более раз в неделю. Можно предположить, что стандарты красоты там более завышенные, независимо от пола. Поэтому использование ухода может быть показателем важности красоты для мужчин.

С другой стороны, уходовая косметика все же отличается от декоративной - обе концентрируют внимание на внешности, но уходовая в первую очередь предполагает заботу о себе, нежели внешнюю красоту. И если даже мужчины возможно и не станут повсеместно использовать декоративку в ближайшем будущем, то уход - вполне возможно. Ведь уход за своим телом и кожей - это естественная нужна, никаким образом не связанная с определением фемининности и маскулинности.