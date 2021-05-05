Китайское чудо: почему Китай важен для бьюти-индустрии?

Первого мая Китай изменил политику по тестированию на животных. Прошлая преграждала путь западным брендам - зайдя на китайский рынок, бренд терял статус cruelty-free, так как для продажи бьюти-товаров компании были обязаны предварительно протестировать средства на безопасность.

Теперь для продажи “обычной” косметики зарубежным и местным брендам это не обязательно. Под “обычной” подразумевают сегмент уходовой и декоративной косметики, за исключением: продукции для детей, средств с еще неизученными ингредиентами и косметики "специального назначения" (краски для волос, солнцезащитные и осветляющие кремы).

Однако, изменения в законодательстве не исключают послепродажное тестирование на животных (продукция может быть изъята со стеллажей для теста). Но эксперты считают, что это большой шаг как для Китая, так и для бьюти-индустрии в целом. Почему и какую роль в этой сфере играет Китай?

Деньги и восстановление после пандемии

Китай – второй рынок по сбыту бьюти-товаров после США. В 2018 году его ежегодный рост превысил американский в три раза. С огласно оценке Euromonitor к 2023 году Китай станет самым большим бьюти-рынком в мире. Пандемия Китаю не помеха. Хотя с января по февраль 2020 года продажи косметики упали на 14%, к маю они возросли на 12,9% – будто пандемии и не было (согласно данным китайского национального бюро по статистике). Быстрый подъем обусловлен не только увеличенным потреблением после пандемии. Индустрией движут молодые китайские потребители, следящие за трендами, и местные бренды, стремительно набирающие популярность.

Для многих зарубежных брендов Китай играет решающую роль в постковидном восстановлении. Этот огромный рынок все еще не насыщен (по сравнению с американским и европейским) и имеет возможности для дальнейшего роста. В выгодном положении оказались западные нишевые бренды, еще не представленные на китайском рынке (Glossier, Skinceuticals, Milk Makeup, Farmacy и Murad). На Западе нишевые бренды ценят за их обещания по устойчивому производству (например, экологичную упаковку и отказ от тестирования на животных). Поэтому для них двери в Китай были закрыты. С нововведениями в китайском законодательстве, они могут зайти на рынок без риска потерять свой “зеленый” статус. К тому же, в глазах китайского потребителя нишевость равносильна уникальности, тренду и моде.

Интересно, что в Китае такие факторы, как экологичность и ярлык cruelty-free, менее важны, чем качество и результативность средства. Эксперты WWD считают, что зарубежные бренды преуспеют на рынке только если за их "экологичным" фасадом скрыт эффективный продукт.

Новая эра фаст-бьюти

Импортированные нишевые бренды будут пользоваться спросом в Китае, но местные бренды скорее всего не будут уступать. Они лучше знают потребности своего рынка и производят новые продукты в кратчайшие сроки. На Западе осознанность покупателей движет индустрию по направлению "от" концепта быстрой моды и фаст-бьюти, в Китае все наоборот. Это единственный путь выживания, считает Янг Жифенг, генеральный директор одного из могулов фаст-бьюти индустрии – Flower Knows. Компании достаточно трех месяцев для разработки и производства целой косметической линии. Она выпускает не менее шести-семи коллекций в год (около 100 оригинальных декоративных средств), в четыре раза больше, чем Fenty Beauty выпустил в 2020 году (а Fenty Beauty известен стабильным ежемесячным запуском продуктов). К другим успешным локальным брендам также можно отнести Perfect Diary, Judy Doll, Florasis, которые в совокупности заработали несколько миллиардов долларов за 2020 год. За этот же период западные бренды в среднем потеряли около 10% своих доходов.

Раньше китайские бьюти-бренды находились на ступеньку ниже западных. Их товары считались дешевой копией зарубежных бестселлеров. За последние пару лет их репутация изменилась: они предлагают не только быстрое производство, но и качество и оригинальность продуктов. Не исключено, что китайские бренды вскоре будут котироваться на международном рынке на том же уровне, что и корейские. Возможно, западным брендам придется отбросить свой "экологичный" фасад, чтобы с ними конкурировать.