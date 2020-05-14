Карамельная кожа без солнца – рассказываем о бронзаторах и автозагаре

Получить красивый естественный загар этим летом кажется маловероятной перспективой. И хотя загар уже не является показателем здоровья и красоты, в особенности в азиатских странах, для многих ровный бронзовый оттенок кожи –это важный спутник лета. К счастью, для придания коже легкого сияющего загара не обязательно отправляться в путешествие. Расскажем вам о тонкостях выбора и нанесения автозагара и бронзаторов, которые помогут добиться желаемого эффекта.

Что такое автозагар и как им пользоваться?

Автозагар считается безопасной альтернативой солярию, который, как известно, оказывает массу негативных эффектов на здоровье. Процедура же автозагара не предполагает воздействия UV-излучения и лишь окрашивает верхний слой кожи, не проникая в её глубокие слои. Главным ингредиентом, который магическим образом превращает бледную кожу в загорелую, является дигидроксиацетон (dihydroxyacetone или DHA). Он взаимодействует с клетками кожи и временно окрашивает их в более темный оттенок. Со временем мертвые клетки кожи отшелушиваются, и "загоревшая" кожа постепенно принимает свой обычный вид.

Раньше оттенок, достигаемый с помощью автозагара, мог получаться ближе к оранжевому, нежели к бронзовому, поэтому такой метод искусственного загара не всем нравился. Сейчас же риск получить цвет, напоминающий сырную картофельную чипсу, практически сведен к нулю – производители усовершенствовали формулы своих средств. К слову, теперь для этого необязательно ходить в салон, нанести автозагар можно и в домашних условиях.

Автозагар выпускается во множестве форм: лосьоны, гели, муссы, спреи и масла. Но в основном они действуют одинаково – карамельный оттенок появляется через несколько часов после нанесения и держится в течении 2-10 дней. Некоторые средства позволяют цвету выработаться постепенно, и оттенок усиливается с каждым использованием. Этого можно добиться с Gradual Tan Everyday Tinted Body Lotion от St. Tropez. Производители всегда рекомендуют подготовить кожу – проскрабировать ее в течение нескольких дней перед применением автозагара, наносить средство на увлажненную кожу и в большинстве случаев использовать специальные перчатки (или же мыть руки между нанесением на разные части тела, чтобы не переборщить с краской на ладонях). А, например, масло от Tan-Luxe лучше смешивать с вашим обычным увлажняющим кремом и использовать его можно без перчаток. Не стоит забывать про обязательное использование SPF, особенно если вы воспользовались автозагаром для лица.

Bali Body Self Tanning Mousse ST. TROPEZ Gradual Tan Everyday Tinted Body Lotion Josie Maran Argan Liquid Gold Self-Tanning Oil TAN-LUXE THE BODY Illuminating Self-Tan Drops LANCÔME Flash Bronzer Tinted Self-Tanning Body Gel

Правда, насчет автозагара тоже есть противоречивые мнения. Хотя ингредиент DHA считается безопасным и был одобрен американским FDA (управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов), некоторые исследования показывают, что реакция этого вещества с кожей высвобождает свободные радикалы, что впоследствии может привести к преждевременному старению. Также автозагар не рекомендуют наносить на слизистые оболочки и вдыхать его (например, при нанесении с помощью спрея). С другой стороны, как уже отмечалось, формула автозагара была значительно улучшена за последние годы, и для уменьшения выброса свободных радикалов производители добавляют в средства сильные антиоксиданты. Однако, если вы всё же скептически относитесь к такой процедуре, но хотите, чтобы ваша кожа была более сияющей и загорелой, то можно воспользоваться бронзаторами.

Что такое бронзаторы?

Это средства, которые дарят вам золотистый оттенок кожи, но только до следующего принятия душа. Они временно окрашивают кожу и легко смываются водой. Существуют бронзаторы и в форме пудры, но для тела больше подойдут бронзаторы в виде лосьона или масла, куда часто добавляют шиммеры для эффекта сияния. Эти средства помогают скрыть неровный тон кожи, а также часто имеют приятный запах и питательные свойства. Например, средство для ног от THIS WORKS называется оттеночной сывороткой для ног, так как в составе имеются витамины С и Е, которые выравнивают тон кожи и увлажняют её. Жидкие бронзаторы от Bali Body, Kopari Beauty и NARS можно наносить как на все тело, так и на определенные его участки (ключицы, плечи, зона декольте и так далее), сделав на них акцент.