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Карамельная кожа без солнца – рассказываем о бронзаторах и автозагаре

Красота | Тенденции

Карамельная кожа без солнца – рассказываем о бронзаторах и автозагаре

Текст: Buro247.kz


Фото: Arina Lush by Jamie Nelson

Получить красивый естественный загар этим летом кажется маловероятной перспективой. И хотя загар уже не является показателем здоровья и красоты, в особенности в азиатских странах, для многих ровный бронзовый оттенок кожи –это важный спутник лета. К счастью, для придания коже легкого сияющего загара не обязательно отправляться в путешествие. Расскажем вам о тонкостях выбора и нанесения автозагара и бронзаторов, которые помогут добиться желаемого эффекта.

Что такое автозагар и как им пользоваться?

Автозагар считается безопасной альтернативой солярию, который, как известно, оказывает массу негативных эффектов на здоровье. Процедура же автозагара не предполагает воздействия UV-излучения и лишь окрашивает верхний слой кожи, не проникая в её глубокие слои. Главным ингредиентом, который магическим образом превращает бледную кожу в загорелую, является дигидроксиацетон (dihydroxyacetone или DHA). Он взаимодействует с клетками кожи и временно окрашивает их в более темный оттенок. Со временем мертвые клетки кожи отшелушиваются, и "загоревшая" кожа постепенно принимает свой обычный вид.

Раньше оттенок, достигаемый с помощью автозагара, мог получаться ближе к оранжевому, нежели к бронзовому, поэтому такой метод искусственного загара не всем нравился. Сейчас же риск получить цвет, напоминающий сырную картофельную чипсу, практически сведен к нулю – производители усовершенствовали формулы своих средств. К слову, теперь для этого необязательно ходить в салон, нанести автозагар можно и в домашних условиях. 

Автозагар выпускается во множестве форм: лосьоны, гели, муссы, спреи и масла. Но в основном они действуют одинаково – карамельный оттенок появляется через несколько часов после нанесения и держится в течении 2-10 дней. Некоторые средства позволяют цвету выработаться постепенно, и оттенок усиливается с каждым использованием. Этого можно добиться с Gradual Tan Everyday Tinted Body Lotion от St. Tropez. Производители всегда рекомендуют подготовить кожу – проскрабировать ее в течение нескольких дней перед применением автозагара, наносить средство на увлажненную кожу и в большинстве случаев использовать специальные перчатки (или же мыть руки между нанесением на разные части тела, чтобы не переборщить с краской на ладонях). А, например, масло от Tan-Luxe лучше смешивать с вашим обычным увлажняющим кремом и использовать его можно без перчаток. Не стоит забывать про обязательное использование SPF, особенно если вы воспользовались автозагаром для лица.

 

Карамельная кожа без солнца – рассказываем о бронзаторах и автозагаре (фото 1)
Bali Body Self Tanning Mousse
Карамельная кожа без солнца – рассказываем о бронзаторах и автозагаре (фото 2)
ST. TROPEZ Gradual Tan Everyday Tinted Body Lotion
Карамельная кожа без солнца – рассказываем о бронзаторах и автозагаре (фото 3)
Josie Maran Argan Liquid Gold Self-Tanning Oil
Карамельная кожа без солнца – рассказываем о бронзаторах и автозагаре (фото 4)
TAN-LUXE THE BODY Illuminating Self-Tan Drops
Карамельная кожа без солнца – рассказываем о бронзаторах и автозагаре (фото 5)
LANCÔME Flash Bronzer Tinted Self-Tanning Body Gel

 

Правда, насчет автозагара тоже есть противоречивые мнения. Хотя ингредиент DHA считается безопасным и был одобрен американским FDA (управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов), некоторые исследования показывают, что реакция этого вещества с кожей высвобождает свободные радикалы, что впоследствии может привести к преждевременному старению. Также автозагар не рекомендуют наносить на слизистые оболочки и вдыхать его (например, при нанесении с помощью спрея). С другой стороны, как уже отмечалось, формула автозагара была значительно улучшена за последние годы, и для уменьшения выброса свободных радикалов производители добавляют в средства сильные антиоксиданты. Однако, если вы всё же скептически относитесь к такой процедуре, но хотите, чтобы ваша кожа была более сияющей и загорелой, то можно воспользоваться бронзаторами.

Что такое бронзаторы?

Это средства, которые дарят вам золотистый оттенок кожи, но только до следующего принятия душа. Они временно окрашивают кожу и легко смываются водой. Существуют бронзаторы и в форме пудры, но для тела больше подойдут бронзаторы в виде лосьона или масла, куда часто добавляют шиммеры для эффекта сияния. Эти средства помогают скрыть неровный тон кожи, а также часто имеют приятный запах и питательные свойства. Например, средство для ног от THIS WORKS называется оттеночной сывороткой для ног, так как в составе имеются витамины С и Е, которые выравнивают тон кожи и увлажняют её. Жидкие бронзаторы от Bali Body, Kopari Beauty и NARS можно наносить как на все тело, так и на определенные его участки (ключицы, плечи, зона декольте и так далее), сделав на них акцент.

 

Карамельная кожа без солнца – рассказываем о бронзаторах и автозагаре (фото 6)
THIS WORKS Perfect Legs Skin Miracle
Карамельная кожа без солнца – рассказываем о бронзаторах и автозагаре (фото 7)
Bali Body Bronzing Lotion
Карамельная кожа без солнца – рассказываем о бронзаторах и автозагаре (фото 8)
NARS Cosmetics Monoi Body Glow
Карамельная кожа без солнца – рассказываем о бронзаторах и автозагаре (фото 9)
KOPARI BEAUTY Coconut Body Glow

 

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