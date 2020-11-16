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Как использовать вазелин против сухости кожи?

Красота | Тенденции

Как использовать вазелин против сухости кожи?

Текст: Томирис Балтабаева


Вазелин – это бальзам на основе петролатума. Еще с прошлого века он служит универсальным увлажняющим средством. Предположительно, Мэрилин Монро своей светящейся, здоровой кожей обязана именно вазелину. В какой-то момент вазелин потерял свою актуальность, проиграв многоступенчатому уходу и косметике с другими активными ингредиентами. Сейчас он снова в моде. Свидетельством тому является новый уходовый тренд – slugging, важным компонентом которого выступает вазелин.

В чем заключается тренд?

Slugging подразумевает использование вазелина в качестве последнего этапа ночного ухода. Это – своеобразная бюджетная ночная маска. Слово 'slug' не вызывает приятных ассоциаций – в переводе с английского оно означает "слизень". Скорее всего метод получил название благодаря текстуре вазелина – вязкой и плотной, подобной слизи. Термин был придуман блогерами корейской бьюти-индустрии, а теперь вошел в обиход пользователей соцсетей TikTok и Reddit.

Вазелин является окклюзивным веществом. В эту группу веществ также входят ланолиновая кислота, минеральное масло, пчелиный воск и сквален. Мы часто употребляем термин "окклюзивный", но хотим еще раз о нём напомнить. Такое вещество "запечатывает" влагу в коже, предотвращает её испарение и не позволяет внешним раздражителям проникнуть через образовавшийся барьер. Окклюзивные компоненты необходимы в составе кремов, предназначенных для сухой кожи. Важно помнить, что они не восполняют влагу, а лишь предупреждают её потерю. Поэтому перед тем, как нанести вазелин на кожу, необходимо провести обычные уходовые процедуры: очистить кожу, нанести тонер, сыворотку, крем и другие привычные средства. Так вы обеспечите полноценное увлажнение и "закрепите" его защитной пленкой вазелина. Судя по довольным отзывам в соцсетях, этот метод увлажнения действительно эффективен: дарит коже эластичность и увлажнение. 

Для кого предназначена такая процедура?

Техника "запирания" влаги вазелином подойдет обладателям очень сухой кожи и нормальной – в холодное время года, а также тем, кто страдает от экземы, или тем, у кого поврежден кожный барьер в результате неправильного ухода и применения косметики с агрессивными ингредиентами. Вазелин сам по себе не является комедогенным веществом – не забивает поры. Но при жирной и склонной к акне коже вазелин может "запереть" мертвые клетки эпидермиса и кожное сало, что  приведет к воспалениям.

Как правильно использовать вазелин?

Вообще вазелин – это название бренда, производящего косметические средства на основе петролатума. Благодаря популярности средства, слово "вазелин" стало именем нарицательным. Поэтому для процедуры slugging подойдет любой бальзам с петролатумом от таких брендов, как Vaseline, Aquaphor, CeraVe. Похожими свойствами обладают другие средства на основе окклюзивных компонентов – например, крем Skin Food Original от Weleda. Если вы используете эти средства при лечении экземы, то обратите внимание на другие вещества в составе. Часто петролатум сочетают с ланолином, на который может возникнуть аллергическая реакция у некоторых пациентов с экземой. Бальзам можно использовать как ежевечерне, так и периодически – в качестве SOS-средства. Необязательно наносить его на всё лицо, достаточно покрыть им участки кожи, нуждающиеся в особом уходе. Лучше всего перед нанесением бальзама использовать кремы или сыворотки с увлажняющими ингредиентами (хумектантами): гиалуроновой кислотой, глицерином, коллагеном, мочевиной. 

 

Как использовать вазелин против сухости кожи? (фото 1)
Vaseline Original Pure Petroleum Jelly
Как использовать вазелин против сухости кожи? (фото 2)
Aquaphor Healing Ointment
Как использовать вазелин против сухости кожи? (фото 3)
CeraVe Healing Ointment
Как использовать вазелин против сухости кожи? (фото 4)
WELEDA Skin Food Original

 

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