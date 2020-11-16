Как использовать вазелин против сухости кожи?

Вазелин – это бальзам на основе петролатума. Еще с прошлого века он служит универсальным увлажняющим средством. Предположительно, Мэрилин Монро своей светящейся, здоровой кожей обязана именно вазелину. В какой-то момент вазелин потерял свою актуальность, проиграв многоступенчатому уходу и косметике с другими активными ингредиентами. Сейчас он снова в моде. Свидетельством тому является новый уходовый тренд – slugging, важным компонентом которого выступает вазелин.

В чем заключается тренд?

Slugging подразумевает использование вазелина в качестве последнего этапа ночного ухода. Это – своеобразная бюджетная ночная маска. Слово 'slug' не вызывает приятных ассоциаций – в переводе с английского оно означает "слизень". Скорее всего метод получил название благодаря текстуре вазелина – вязкой и плотной, подобной слизи. Термин был придуман блогерами корейской бьюти-индустрии, а теперь вошел в обиход пользователей соцсетей TikTok и Reddit.

Вазелин является окклюзивным веществом. В эту группу веществ также входят ланолиновая кислота, минеральное масло, пчелиный воск и сквален. Мы часто употребляем термин "окклюзивный", но хотим еще раз о нём напомнить. Такое вещество "запечатывает" влагу в коже, предотвращает её испарение и не позволяет внешним раздражителям проникнуть через образовавшийся барьер. Окклюзивные компоненты необходимы в составе кремов, предназначенных для сухой кожи. Важно помнить, что они не восполняют влагу, а лишь предупреждают её потерю. Поэтому перед тем, как нанести вазелин на кожу, необходимо провести обычные уходовые процедуры: очистить кожу, нанести тонер, сыворотку, крем и другие привычные средства. Так вы обеспечите полноценное увлажнение и "закрепите" его защитной пленкой вазелина. Судя по довольным отзывам в соцсетях, этот метод увлажнения действительно эффективен: дарит коже эластичность и увлажнение.

Для кого предназначена такая процедура?

Техника "запирания" влаги вазелином подойдет обладателям очень сухой кожи и нормальной – в холодное время года, а также тем, кто страдает от экземы, или тем, у кого поврежден кожный барьер в результате неправильного ухода и применения косметики с агрессивными ингредиентами. Вазелин сам по себе не является комедогенным веществом – не забивает поры. Но при жирной и склонной к акне коже вазелин может "запереть" мертвые клетки эпидермиса и кожное сало, что приведет к воспалениям.

Как правильно использовать вазелин?

Вообще вазелин – это название бренда, производящего косметические средства на основе петролатума. Благодаря популярности средства, слово "вазелин" стало именем нарицательным. Поэтому для процедуры slugging подойдет любой бальзам с петролатумом от таких брендов, как Vaseline, Aquaphor, CeraVe. Похожими свойствами обладают другие средства на основе окклюзивных компонентов – например, крем Skin Food Original от Weleda. Если вы используете эти средства при лечении экземы, то обратите внимание на другие вещества в составе. Часто петролатум сочетают с ланолином, на который может возникнуть аллергическая реакция у некоторых пациентов с экземой. Бальзам можно использовать как ежевечерне, так и периодически – в качестве SOS-средства. Необязательно наносить его на всё лицо, достаточно покрыть им участки кожи, нуждающиеся в особом уходе. Лучше всего перед нанесением бальзама использовать кремы или сыворотки с увлажняющими ингредиентами (хумектантами): гиалуроновой кислотой, глицерином, коллагеном, мочевиной.