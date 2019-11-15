Эко косметика: как бьюти-индустрия подстраивается под экологичные тренды?

Последние пару лет «экология» - особенно горячая тема. Имя Греты Тунберг знакомо каждому второму благодаря медиа огласке, а социальные сети пестрят призывами использовать многоразовые шопперы и трубочки. Экоактивисты подвергли критике все загрязняющие индустрии, в том числе индустрию моды. Некоторые фаст-фэшн бренды, как например H&M запустили линейки sustainable и предоставляют услуги по переработке старой одежды.

Бьюти-индустрия также идёт в ногу с меняющимися вкусами потребителей. Эко косметика перестала быть нишевой. Слова «эко», «грин» и «органик» вошли в повседневный обиход. Гринвошингом тяжело обмануть осознанных покупателей, которым важен не только состав ингредиентов, но и позиция бренда насчёт экологии, справедливой торговли и экологичности упаковки. Последнее актуально для бьюти-индустрии, ведь многие пытаются сократить употребление пластика и уменьшить углеродный след.

TerraCycle, американская компания по переработке, предлагает решение проблемы загрязнения пластиком через круговое потребление - пластиковую тару можно переработать и дать ей вторую жизнь. Такие бренды как The Body Shop, Garnier, L'occitane и Unilever в партнёрстве с TerraCycle дают возможность покупателям вернуть использованную упаковку косметики обратно производителю, и тот, в свою очередь, обязуется переработать её. Таким образом, производство нового пластика уменьшится. Более продвинутые бренды, как REN clean skincare полностью перешли на упаковку из переработанного пластика, причем 20% которого состоит из пластика, выловленного из океана. А к 2021 году компания обязуется стать абсолютно "zero waste" - производить безотходно.

Подобные программы также уже работают и у других брендов независимо от TerraCycle. У MAC действует программа Back-to-Mac и в LUSH, являющимся пионером экокосметики, можно принести их чёрные баночки обратно на переработку. Aveda с поддержкой экокомпании g2 revolution перешла на производство упаковки из 100% вторсырья. Практически у всех программ действует поощрительная схема - если принести определённое количество упаковки, то в обмен дают подарок или скидку на следующую покупку.

Альтернативой пластиковой упаковке может быть стеклянная или металлическая тара, но это, естественно, отражается на стоимости. Некоторая продукция от RMS beauty, бренд славящийся натуральной декоративной и уходовой косметикой, представлена в стеклянной упаковке, тогда как Herbivore Botanicals предлагают косметику только в стеклянных бутылочках и баночках, а также на своём веб-сайте они предлагают разные способы использования пустых баночек в повседневной жизни - как горшки для цветов или стаканы для хранения кисточек и косметики. Plaine Products специализируются на экоуходовой косметике за волосами и выпускают шампуни и бальзамы в алюминиевых бутылках. Помимо этого, они предлагают услугу "refill" - вместо того, чтобы покупать новое средство, можно отправить пустую бутылку в Plaine Products и покупателю пришлют их новую порцию любимого шампуня в той же бутылке. В этом году REN clean skincare тоже запускает услугу "refill" для шести средств, завоевавших любовь покупателей. Однако стеклянная и металлическая упаковка тяжелее пластиковой, и, возможно, перевозка такой косметики оставляет больший углеродный след.

В Казахстане система переработки ещё неразвита, но некоторые магазины уже запустили такую схему. В Kiehl's можно принести упаковку на переработку и за каждую пятую и десятую единицу дадут подарок. В L'occitaine с 15 ноября по Казахстану стартует похожая акция, и за принесённую упаковку покупатель получит 15% скидку на следующую покупку.



Минус заключается в том, что схема поощрения стимулирует дальнейшую покупку и потребление, а современные экоактивисты твердят, что в самую первую очередь нужно уменьшить потребление, а только потом начать переработку. Однако, движение к осознанному шопингу в бьюти-индустрии радует.