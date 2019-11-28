Итоги десятилетия: как изменилась бьюти-индустрия за последние десять лет?

Азиатский бум

Азиатская косметика - это новый черный. Особенно большой подъем переживают корейские и японские бренды, что можно списать на повальную увлеченность кей-попом. Однако, это не единственная причина. Азиатские, особенно корейские, бренды делают упор на уходовую косметику, что подкупило потребителей по всему миру, мечтающих о гладкой фарфоровой коже. Многие необычные ингредиенты, которые сегодня стали нормой для состава, также пришли из Азии: змеиный яд, слизь улитки, прополис - это всё не ингредиенты для зелья, а компоненты которые вы, скорее всего, найдете в составе вашего любимого крема. Также азиатские бренды одни из первых начали движение в сторону экологических инноваций.

Еще один немаловажный пункт - технологичность и новые продукты. Кто из бьютиголиков не увлекался двенадцатиступенчатым уходом или не тестил кушон? Нововведения покорили поколение миллениалов, которые в основном и делают кассу азиатским брендам.

Упор на уходовую косметику

Уходовая косметика, возможно, и набрала обороты на востоке, но западные бренды не отставали. Появились такие бренды как Sunday Riley и Glossier, основателем которого стала блогер и создатель вебсайта IntoTheGloss, слоган которого “Skin first, makeup second” - “Сначала уход за кожей, потом косметика”. Нишевые уходовые бренды неожиданно стали отнимать хлеб у крупных корпораций и переманивать более молодую аудиторию.

В десятые особенно важной стала общая эстетика и "инстаграмность" средства. Косметика должна не только быть эффективной, но и визуально интересной. Слышали о Shelfie? Это фотография вашего туалетного столика - “selfie of a shelf”. Смысл заключается в том, что ваш туалетный столик должен выглядеть также эффектно, как и сам макияж. Чтобы ваш туалетный столик был “instagramable”, на нем обязательно должна присутствовать косметика в красивой минималистичной упаковке, как The Drunk Elephant, Glossier, Tatcha, Fresh, Aesop и OUAI.

Масстиж - это новый сегмент косметических средств, содержащий в себе бренды, которые не относятся ни к масс маркету, ни к люксу. Это бренды находящиеся где-то на полпути - они подражают ощущению роскоши, которое дают люксовые бренды, но в то же время цена за их продукцию не опустошит ваш кошелек. Чаще всего в эту категорию входят независимые маленькие бренды. The Ordinary от Deciem отлично подходит под такую категорию, так как продукция имеет все преимущества премиальных средств, но стоит гораздо дешевле. Поэтому прирост независимых брендов составил 42.7% за последний год. Также, таким брендам намного легче стать более экологичными из-за небольших объемов, по сравнению с бьюти-гигантами. Поэтому, масстиж сегмент имеет потенциал стать главным сектором в последующие годы.