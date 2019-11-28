Итоги десятилетия: как изменилась бьюти-индустрия за последние десять лет?
За последние десять лет объем глобального рынка красоты вырос более чем в два раза - с $254 млрд в 2010 году до $532 млрд в 2017 году, и продолжает неуклонно расти. Также изменились понятия красоты: одержимость идеальной кожей дало толчок брендам уходовой косметики; для представителей мужского пола - макияж уже не табу, а нескончаемый ажиотаж вокруг социальных сетей и блогеров подкармливает уже многомиллионный бьюти-бизнес инфлюенсеров. Разберем, какие еще перемены произошли в этой сфере.
От контуринга и идеальных бровей до "натуральной красоты"
2010-е можно назвать десятилетием инстаграма, который полностью изменил представление красоты. В какой-то момент все, о чем говорили блогеры, - это контуринг и бакинг. На просторах интернета можно было найти огромное количество туториалов по созданию совершенной кожи с острыми скулами, идеально нарисованных бровей и матовых полных губ. Затем началось движение в сторону более натурального образа - "no makeup look", которое подразумевало минимальное использование тоналки и подчеркивание "натуральной" красоты. В 2015 году ютубер Эм Форд выпустила видео под названием "You look disgusting", где выразила протест против шейминга людей с проблемной кожей. До сих пор в инстаграме можно увидеть посты с хэштегом "acne appreciation day" - день принятия акне. Большие бренды как MAC и Urban Decay, к всеобщему восторгу, перестали подчистую корректировать фотографии в социальных сетях - веснушки, витилиго и родинки стали нормой в бьюти-съемках. Инклюзивность стала одной из главных тенденций десятилетия - компании теперь стараются чаще включать меньшинства в свои рекламные кампании, а линейки продукции расширяются, чтобы угождать всем.
Звезды стали бьюти-предпринимателями
В 2010-х звезды кино и другие известные личности захватили бьюти-рынок. Все началось, когда Гвинет Пэлтроу и Миранда Керр создали свои бьюти-бренды - Goop и Kora Organics. Оказалось, что это отличная стратегия, когда сам основатель становится бренд-амбассадором. Они продают не просто товар, а свою персону - хотите светящуюся кожу как у Гвинет? Попробуйте ее крем. Изначально такие бренды целились на покупателя с более высокой покупательской способностью, но вскоре эту стратегию перехватили другие селебрити. В 2015 году Кайли Дженнер взорвала интернет запуском своего бренда Kylie Cosmetics, который изначально выпускал только средства для губ - Kylie Lip Kit. За Кайли последовала Ким Кардашьян, создав свой бьюти-бренд KKW в 2017 году. В 2017 году на рынок вышла Рианна с коллекцией декоративной косметики Fenty Beauty и мгновенно завоевала повсеместную любовь. Помимо самой личности Рианны аудиторию привлекла и политика инклюзивности - певица создала оттенки и цвета, которые, по ее словам, подойдут всем тонам кожи - от самых бледных до самых темных. В 2019 году тенденция продолжилась: в сентябре Леди Гага презентовала открытие своего бьюти-бренда Haus Laboratories; 15-летняя актриса Милли Бобби Браун запустила бренд косметики для подростков Florence by Mills; ожидается, что к бизнес-гигантам Кайли и Ким скоро присоединится их остальное семейство Кардашьян-Дженнер; Хейли Бибер недавно поделилась своими планами по запуску бьюти-линии Bieber Beauty - в общем, последующие года обещают много новой косметики.
Культура инфлюенсеров
За последние десять лет медиа утратили свое влияние в индустрии. Функцию "вершителей" трендов взяли на себя блогеры - их мнение стало ключевым, и сегодня их называют основными двигателями торговли. Вопрос оказался в доверии: легче поверить обычному человеку, снимающему себя на камеру дома, нежели кинозвезде или анонимному редактору журнала. Для брендов это выгодная сделка - 99% потребителей пробуют новые средства из-за инфлюенсера, на которого они подписаны. Однако, с ростом популярности блогеров, количество проплаченного контента стало зашкаливать. Теперь люди доверяют блогеру только в случае полной прозрачности в отношениях между инфлюенсером и брендом.
В 2019 году уровень влиятельности блогеров стал настолько высоким, что новым трендом стал запуск косметических брендов. Такие бьюти-блогеры как Джефри Стар, Худа Каттан и Джаклин Хилл уже соревнуются наравне с Рианной и Кайли, а также с давно признанными брендами, которыми владеют мульти-миллиардные конгломераты.
Движение к эко косметике
Интерес к экологичной косметике заключается не только в заботе о составе косметического продукта, но и в том, какой эффект она оказывает на окружающую среду и общество. Потребители заявили, что несмотря на лояльность одному бренду, они открыты к новинкам, которые более экологичные и натуральные. Вопрос этичности также очень важен в современном обществе. Помимо интереса к экологии, наблюдается повышенный интерес к уважительному отношению к животным. Все больше потребителей бойкотируют бренды, тестирующие продукцию на животных, и отдают свое предпочтение косметике с пометкой “веган” или “cruelty-free”. И это сказывается на популярности глобальных марок. Например, компании, которые хотят продавать свою продукцию в Китае, согласно законодательству, обязаны тестировать средства на животных. А так как Китай - это огромный рынок, мало кто хочет терять азиатскую аудиторию. Поэтому те, кто заботятся о животных, чаще предпочитают независимые бренды.
Азиатский бум
Азиатская косметика - это новый черный. Особенно большой подъем переживают корейские и японские бренды, что можно списать на повальную увлеченность кей-попом. Однако, это не единственная причина. Азиатские, особенно корейские, бренды делают упор на уходовую косметику, что подкупило потребителей по всему миру, мечтающих о гладкой фарфоровой коже. Многие необычные ингредиенты, которые сегодня стали нормой для состава, также пришли из Азии: змеиный яд, слизь улитки, прополис - это всё не ингредиенты для зелья, а компоненты которые вы, скорее всего, найдете в составе вашего любимого крема. Также азиатские бренды одни из первых начали движение в сторону экологических инноваций.
Еще один немаловажный пункт - технологичность и новые продукты. Кто из бьютиголиков не увлекался двенадцатиступенчатым уходом или не тестил кушон? Нововведения покорили поколение миллениалов, которые в основном и делают кассу азиатским брендам.
Упор на уходовую косметику
Уходовая косметика, возможно, и набрала обороты на востоке, но западные бренды не отставали. Появились такие бренды как Sunday Riley и Glossier, основателем которого стала блогер и создатель вебсайта IntoTheGloss, слоган которого “Skin first, makeup second” - “Сначала уход за кожей, потом косметика”. Нишевые уходовые бренды неожиданно стали отнимать хлеб у крупных корпораций и переманивать более молодую аудиторию.
В десятые особенно важной стала общая эстетика и "инстаграмность" средства. Косметика должна не только быть эффективной, но и визуально интересной. Слышали о Shelfie? Это фотография вашего туалетного столика - “selfie of a shelf”. Смысл заключается в том, что ваш туалетный столик должен выглядеть также эффектно, как и сам макияж. Чтобы ваш туалетный столик был “instagramable”, на нем обязательно должна присутствовать косметика в красивой минималистичной упаковке, как The Drunk Elephant, Glossier, Tatcha, Fresh, Aesop и OUAI.
Масстиж - это новый сегмент косметических средств, содержащий в себе бренды, которые не относятся ни к масс маркету, ни к люксу. Это бренды находящиеся где-то на полпути - они подражают ощущению роскоши, которое дают люксовые бренды, но в то же время цена за их продукцию не опустошит ваш кошелек. Чаще всего в эту категорию входят независимые маленькие бренды. The Ordinary от Deciem отлично подходит под такую категорию, так как продукция имеет все преимущества премиальных средств, но стоит гораздо дешевле. Поэтому прирост независимых брендов составил 42.7% за последний год. Также, таким брендам намного легче стать более экологичными из-за небольших объемов, по сравнению с бьюти-гигантами. Поэтому, масстиж сегмент имеет потенциал стать главным сектором в последующие годы.
Ожидается, что объем рынка бьюти-индустрии достигнет $805.6 млд. к 2023 году. Аналитики считают, что даже в периоды финансовых трудностей, люди не перестанут инвестировать в свою красоту и здоровье. Но из-за растущей конкуренции, бьюти компаниям придется активно работать над постоянными изменениями. Многим придется задуматься о более экологичных альтернативах, беспрерывные инновации вытеснят консервативные компании, а использование технологий и ИИ станет нормой. Вполне возможно, что в будущем будет возможно создавать свою собственную косметику с помощью 3D принтера, а уходовые средства будут подбирать основываясь на ДНК каждого человека.
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