Итоги десятилетия: как изменилась бьюти-индустрия за последние десять лет?

За последние десять лет объем глобального рынка красоты вырос более чем в два раза - с $254 млрд в 2010 году до $532 млрд в 2017 году, и продолжает неуклонно расти. Также изменились понятия красоты: одержимость идеальной кожей дало толчок брендам уходовой косметики; для представителей мужского пола - макияж уже не табу, а нескончаемый ажиотаж вокруг социальных сетей и блогеров подкармливает уже многомиллионный бьюти-бизнес инфлюенсеров. Разберем, какие еще перемены произошли в этой сфере.

От контуринга и идеальных бровей до "натуральной красоты"

2010-е можно назвать десятилетием инстаграма, который полностью изменил представление красоты. В какой-то момент все, о чем говорили блогеры, - это контуринг и бакинг. На просторах интернета можно было найти огромное количество туториалов по созданию совершенной кожи с острыми скулами, идеально нарисованных бровей и матовых полных губ. Затем началось движение в сторону более натурального образа - "no makeup look", которое подразумевало минимальное использование тоналки и подчеркивание "натуральной" красоты. В 2015 году ютубер Эм Форд выпустила видео под названием "You look disgusting", где выразила протест против шейминга людей с проблемной кожей. До сих пор в инстаграме можно увидеть посты с хэштегом "acne appreciation day" - день принятия акне. Большие бренды как MAC и Urban Decay, к всеобщему восторгу, перестали подчистую корректировать фотографии в социальных сетях - веснушки, витилиго и родинки стали нормой в бьюти-съемках. Инклюзивность стала одной из главных тенденций десятилетия - компании теперь стараются чаще включать меньшинства в свои рекламные кампании, а линейки продукции расширяются, чтобы угождать всем.