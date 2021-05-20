Грибы, водоросли и семена: экологичная упаковка для бьюти-продуктов

Один из насущных вопросов для бьюти-брендов – как сделать свою продукцию максимально экологичной. Несомненно, начать нужно с сокращения использования пластиковой и неразлагающейся упаковки, которая ежедневно пополняет свалку. Некоторые бренды уже предлагают свой продукт в стеклянной, алюминиевой и другой перерабатываемой таре, а также внедряют опцию рефила. Менее изученная альтернатива – биоматериал. Сегодня расскажем про интересные способы его применения.

Биоматериал – любой материал, сделанный из живых организмов, включая сельскохозяйственные культуры и отходы, деревья и водоросли. Для изготовления упаковки в основном используют биополимеры - целлюлозу и крахмал, присутствующие в хлопке, древесине, пшенице, сахарном тростнике и прочем.

Мицелий

Это грибница или вегетативное тело гриба. Оно обладает способностью изменять свое строение и обеспечивать питание и размножение грибам. Главным образом его используют как альтернативу пенопласту (пенополистиролу). Мицелий прост в производстве, он легкий, дешевый и намного более экологичный, чем пенополистирол. Из него можно делать не только упаковку, но и различные предметы - сумки и “кожаную” одежду (Stella McCartney создала комплект из двух частей из материала Mylo, основанного на мицелии). В бьюти-индустрии этот биоматериал используют уже несколько компаний: марка веганской косметики Hæckels, бренд свечей Amen и парфюмерный бренд Bel Rebel.

Семена в упаковке

Помимо производства упаковочных коробок из грибов, Hæckels изготавливает вкладыши с информацией о бренде и средствах из переработанной бумаги, в которой содержатся семена. Предполагается, что после использования упаковка может легко разложиться, а семена - прорасти. Эту практику также внедрил британский бренд Loopeco - упаковочные коробки из переработанной бумаги содержат семена хризантем. Все, что нужно сделать для проращивания: покрыть материал несколькими миллиметрами почвы, поставить в светлое место и часто поливать.

Растворяющаяся упаковка

Такую упаковку представил бренд Plus. Они производят гель для душа в сухой форме. Небольшие листы, размером всего с банковскую карту, превращаются в пену при контакте с водой. Каждый пенообразующий лист упакован в растворяющееся в воде саше, выполненное из древесной целлюлозы. После вскрытия саше можно выбросить в слив. Похожий принцип используют Soapack и Soapbottle, только для жидких продуктов. Вместо растворяющегося саше разработчики поместили шампуни и гели для душа в емкости, сделанные из мыла. Внутренняя часть емкостей проложена пчелиным воском, который препятствует смешению средства с самой бутылкой. В отличии от Soapack, который не был коммерчески реализован, Soapbottle успешно провели кампанию на Kickstarter, собрали необходимую сумму для запуска производства и уже находятся на стадии реализации.

Водоросли

Многие знают агар, экстракт получаемый из водорослей, как веганский заменитель желатина. Так же, как из мицелия, из агара можно сделать легкую упаковку для транспортировки. Применение агара в косметической промышленности протестировал японский дизайнерский коллектив Amam. Они произвели из него упаковку для флакона духов и доставили прототип из Токио в Милан, но дальше прототипа идея пока не продвинулась. Зато Hæckels уже использует агар иначе – вместо пластиковой печати на флаконах с эксфолиантами и масками для лица.

Конечно, упаковка из биоматериалов имеет свои недостатки. С одной стороны, бьюти-продукция включает широкий спектр средств, сохранность и качество которых, биоматериалы гарантировать не могут (особенно это касается уходовых средств с нестабильными ингредиентами). К тому же, встает вопрос срока хранения средств в биоразлагаемых емкостях. С другой - такая продукция, как растворяющийся гель для душа от Plus, в какой-то степени решает проблему транспортировки. Сухая масса намного легче жидкого средства в стеклянной бутылке, что делает продукт дешевле и экологичнее.