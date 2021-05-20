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Грибы, водоросли и семена: экологичная упаковка для бьюти-продуктов

Красота | Тенденции

Грибы, водоросли и семена: экологичная упаковка для бьюти-продуктов

Текст: Томирис Балтабаева


Один из насущных вопросов для бьюти-брендов – как сделать свою продукцию максимально экологичной. Несомненно, начать нужно с сокращения использования пластиковой и неразлагающейся упаковки, которая ежедневно пополняет свалку. Некоторые бренды уже предлагают свой продукт в стеклянной, алюминиевой и другой перерабатываемой таре, а также внедряют опцию рефила. Менее изученная альтернатива – биоматериал. Сегодня расскажем про интересные способы его применения.

Биоматериал – любой материал, сделанный из живых организмов, включая сельскохозяйственные культуры и отходы, деревья и водоросли. Для изготовления упаковки в основном используют биополимеры - целлюлозу и крахмал, присутствующие в хлопке, древесине, пшенице, сахарном тростнике и прочем.

Грибы, водоросли и семена: экологичная упаковка для бьюти-продуктов (фото 1)
Грибы, водоросли и семена: экологичная упаковка для бьюти-продуктов (фото 2)

Мицелий

Это грибница или вегетативное тело гриба. Оно обладает способностью изменять свое строение и обеспечивать питание и размножение грибам. Главным образом его используют как альтернативу пенопласту (пенополистиролу). Мицелий прост в производстве, он легкий, дешевый и намного более экологичный, чем пенополистирол. Из него можно делать не только упаковку, но и различные предметы - сумки и “кожаную” одежду (Stella McCartney создала комплект из двух частей из материала Mylo, основанного на мицелии). В бьюти-индустрии этот биоматериал используют уже несколько компаний: марка веганской косметики Hæckels, бренд свечей Amen и парфюмерный бренд Bel Rebel.

Грибы, водоросли и семена: экологичная упаковка для бьюти-продуктов (фото 3)

Семена в упаковке

Помимо производства упаковочных коробок из грибов, Hæckels изготавливает вкладыши с информацией о бренде и средствах из переработанной бумаги, в которой содержатся семена. Предполагается, что после использования упаковка может легко разложиться, а семена - прорасти. Эту практику также внедрил британский бренд Loopeco - упаковочные коробки из переработанной бумаги содержат семена хризантем. Все, что нужно сделать для проращивания: покрыть материал несколькими миллиметрами почвы, поставить в светлое место и часто поливать.

Грибы, водоросли и семена: экологичная упаковка для бьюти-продуктов (фото 4)
Грибы, водоросли и семена: экологичная упаковка для бьюти-продуктов (фото 5)

Растворяющаяся упаковка

Такую упаковку представил бренд Plus. Они производят гель для душа в сухой форме. Небольшие листы, размером всего с банковскую карту, превращаются в пену при контакте с водой. Каждый пенообразующий лист упакован в растворяющееся в воде саше, выполненное из древесной целлюлозы. После вскрытия саше можно выбросить в слив. Похожий принцип используют Soapack и Soapbottle, только для жидких продуктов. Вместо растворяющегося саше разработчики поместили шампуни и гели для душа в емкости, сделанные из мыла. Внутренняя часть емкостей проложена пчелиным воском, который препятствует смешению средства с самой бутылкой. В отличии от Soapack, который не был коммерчески реализован, Soapbottle успешно провели кампанию на Kickstarter, собрали необходимую сумму для запуска производства и уже находятся на стадии реализации.

Грибы, водоросли и семена: экологичная упаковка для бьюти-продуктов (фото 6)

Водоросли

Многие знают агар, экстракт получаемый из водорослей, как веганский заменитель желатина. Так же, как из мицелия, из агара можно сделать легкую упаковку для транспортировки. Применение агара в косметической промышленности протестировал японский дизайнерский коллектив Amam. Они произвели из него упаковку для флакона духов и доставили прототип из Токио в Милан, но дальше прототипа идея пока не продвинулась. Зато Hæckels уже использует агар иначе – вместо пластиковой печати на флаконах с эксфолиантами и масками для лица. 

Конечно, упаковка из биоматериалов имеет свои недостатки. С одной стороны, бьюти-продукция включает широкий спектр средств, сохранность и качество которых, биоматериалы гарантировать не могут (особенно это касается уходовых средств с нестабильными ингредиентами). К тому же, встает вопрос срока хранения средств в биоразлагаемых емкостях. С другой  - такая продукция, как растворяющийся гель для душа от Plus, в какой-то степени решает проблему транспортировки. Сухая масса намного легче жидкого средства в стеклянной бутылке, что делает продукт дешевле и экологичнее. 

 

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