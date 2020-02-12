Гид по веганской и cruelty-free косметике: все, что вам нужно знать

Веганство раньше было определенным режимом питания, но теперь это движение превращается в стиль жизни. Придерживающиеся веганства не только исключают продукты питания животного происхождения, но и одежду, косметику, и другие предметы обихода, при производстве которых эксплуатировались животные. Есть спрос - появляется предложение. А именно в быстро растущей бьюти-индустрии веганская продукция может быть отличительной чертой на конкурентном рынке. Однако, из-за расплывчатых определений и недостатка законодательств, многие косметические бренды занимаются гринвошингом. Сегодня разберем, что такое веганская и cruelty-free косметика, и каким стандартам она должна соответствовать.

Разница между cruelty-free и веганской косметикой

Между этими двумя терминами есть различие. Согласно определению PETA, веганская косметика не использует ингредиенты животного происхождения, тогда как cruelty-free косметика разработана без тестирования на животных. Именно таким правилам следуют косметические бренды, когда помечают свою продукцию, что может смутить покупателя. То есть, если косметика помечена как cruelty-free, это не означает, что она веганская, и наоборот. Также, значок "веган" ничего не говорит о том, что в составе имеются только органические и натуральные ингредиенты.

Что делает косметику cruelty-free?

Сам термин cruelty-free подразумевает, что косметика и ингредиенты в составе не подвергались тестам на животных ни самим брендом, ни третьим лицом, привлеченном к производству. Для проверки средства компании могут использовать аналог человеческой кожи, как, например, ткань EPISKIN. Подлинность статуса cruelty-free можно проверить с помощью значков международных сертификатов Leaping Bunny и PETA Cruelty Free. Другие пометки cruelty-free, например, от лабораторий самих брендов, не всегда могут быть достоверными. Несмотря на то, что в Евросоюзе тестирование косметической продукции на животных запрещено с 2013 года, в некоторых странах такой тест наоборот является обязательным, как например в Китае. Китай - это важный рынок для индустрии красоты. Поэтому многие бренды, хоть и заявляют о статусе cruelty-free в других странах, тестируют продукцию на животных именно для продажи в Китае. Например, в 2017 году NARS объявил о запуске продаж в Китае, потеряв свой статус cruelty-free и вызвав негодование в обществе бьютиголиков.

Что делает косметику веганской?

В косметику часто входят ингредиенты животного происхождения, о наличие которых мы даже не подозреваем. Например, красного пигмента чаще всего добиваются с помощью кармина, получаемого из насекомых кошенили, в уходовых средствах для удержания влаги часто используют ланолин - шерстяной воск, а одним из источников популярного масла сквалан является печень акулы. Поэтому есть определенный список ингредиентов, которых стоит избегать, если вы хотите придерживаться веганского стиля жизни. Также есть определенные сертифицирующие органы, которые облегчают шопинг для потребителей с помощью маркировки средств, прошедших проверку. Средствам с сертификатами от Vegan Action и The Vegan Society можно доверять, а The Vegan Society и PETA Vegan еще и обязывают бренд быть cruelty-free.

Часто встречающиеся ингредиенты животного происхождения:

Кармин - красный краситель, получаемый из карминовой кислоты от насекомых кошенили. Его также часто используют в пищевой промышленности. Помечается как Cochineal Extract, C.I. 75470 или E120.

Ланолин - воск, побочный продукт индустрии шерсти. Чаще всего используется в кремах для тела и рук, бальзамах для губ и туши для глаз. Обычно помечается как Cholesterin, Lanolin Acids, Wool Wax или E913.

Пчелиный воск - используется в средствах для губ и глаз, иногда обозначается как cera alba.

Ретинол - витамин А не всегда бывает животного происхождения, но стоит искать средства с веганским ретинолом.

Коллаген - протеин, получаемый из животных тканей. Веганскую альтернативу можно получить из модифицированных дрожжей и растений.

Гуанин - вещество, получаемое из рыбьих чешуек. Часто используется в лаке для ногтей и средствах для губ для придания блеска.

Глицерин - обычно производится из животных жиров. Веганскую альтернативу можно получить из сои и растительных масел.

Каким брендам доверять?

Из известных косметических брендов, которые имеют сертификат веган и cruelty-free включают в себя Sukin, PAI, Aesop и skyn ICELAND, EcoTools, elf и LUSH. Также есть бренды, которые имеют все сертификаты, но их головная компания нет. Например, Hourglass является веган и cruelty-free, но головная компания Unilever нет, также дела обстоят с Kat Von D, Le Labo и другими. Некоторые компании еще не готовы быть полностью веганскими, но запускают определенную продукцию, которая полностью веганская. Веганские линии можно найти у Illamasqua, NYX, Murad, The Body Shop, Too Faced и Urban Decay. Для проверки ваших любимых брендов можно воспользоваться поисковыми услугами от Leaping Bunny, PETA и Cruelty Free Kitty, где можно найти все сертификаты и узнать политику этого бренда.