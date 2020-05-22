Казалось бы, что косметика и видеоигры не имеют ничего общего. Как и многим сферам, гейм-индустрии, в особенности киберспорту, необходима поддержка спонсоров, а бьюти-индустрия в свою очередь находится в постоянных поисках еще ненасыщенных рынков. Поэтому вполне логично, что игровая индустрия - это неизведанный, но многообещающий маркетинговый канал для бьюти-брендов, а киберспортсмены составляют неплохую конкуренцию традиционным инфлюенсерам. Расскажем подробнее про взаимосвязь между бьюти и гейм-индустриями.

Тестировать видео-игры как средство для продвижения товара бьюти-бренды начали с Азии, а точнее, с Китая. Китай до 2019 года (и в 2020 году скорее всего вернется на свой пьедестал) являлся самым большим рынком для видеоигр, в котором было задействовано около полмиллиарда игроков, и половина из них - женщины. В это число входят как профессиональные киберспортсменки, так и юзеры мобильных игр. Бьюти-бренды начали с малого, внедряя геймификацию в рекламные кампании на социальных платформах как WeChat. Например, в 2017 году Guerlain в преддверие запуска новой помады создали мини-игру в WeChat по типу тетриса, после прохождения которой пользователь мог выиграть ту самую помаду. Некоторые компании более решительно подошли к этому вопросу и выпустили в том же году тематические линейки косметики - Shu Uemura вдохновилась дизайном игры Super Mario Bros, а L'Orêal Paris - игрой Yin Yang Master.

M.A.C x Honour of Kings M.A.C x Honour of Kings M.A.C x Honour of Kings M.A.C x Honour of Kings M.A.C x Honour of Kings

Косметика, вдохновленная образами разных выдуманных персонажей и известных личностей, азиатским покупателям не в новинку. Например, в Южной Корее развит культ идолов (исполнителей к-поп музыки), и они часто становятся амбассадорами косметических брендов. Часто можно увидеть лицо известного певца на упаковке крема или пудры, и преданные поклонники обязательно приобретут такой продукт, таким образом поддержав своего кумира. Поэтому, неудивительно, что когда в 2019 году MAC Cosmetics совместно с Honour of Kings (самой популярной мобильной видеоигрой в Китае на тот момент) выпустили лимитированную коллекцию помад, посвященную пяти героиням игр. Компания получила 14 тысяч предзаказов и распродала коллекцию менее, чем за день.

А в этом году MAC Cosmetics продолжили сотрудничество с Honour of Kings. В конце апреля бренд выпустил еще 11 косметических продуктов, теперь вдохновленных пятью героями игры (которые также лица виртуального бойз бэнда WXWZ). На этот раз купить коллекцию можно было не только в Китае, но и еще в нескольких странах (в Японии, Сингапуре, Франции, Италии, Великобритании и США), и показатели продаж не уступили первой коллаборации.

На западном рынке бьюти-бренды тоже постепенно включаются в игру. В мобильной игре о моде Drest, созданной в прошлом году бывшим главным редактором Net-a-Porter Люси Йоманс, можно было одевать своих аватаров в брендовую одежду, а затем покупать одежду из получившихся образов через Farfetch. А теперь каждый пользователь игры имеет доступ к 12 разным виртуальным макияжам, созданнымм визажистом Мэри Гринвелл. Drest сейчас находится в партнерстве со 160 модными брендами, но с бьюти-брендами пока еще не сотрудничал - новые образы от визажиста тестируются на релевантность у пользователей игры. Однако, Люси Йоманс уверена, что в скором будущем ряды партнеров пополнят люксовые бьюти-бренды. Такое развитие событий скорее всего ждет и другие видеоигры, как, например, Animal Crossing. Так же, как и модные бренды, косметические бренды могут придумать образы для аватаров в Animal Crossing или же выпустить тематическую декоративную косметику - фанаты были бы в восторге от палетки теней или помады, вдохновленными их любимой игрой.

Drest

С мобильными видеоиграми все понятно - они стали платформой для маркетинга наряду с соцсетями. Но с киберспортом дело намного серьезнее - тематической косметики будет недостаточно. Киберспорт - это серьезная индустрия, со своими чемпионами и популярными игроками. В самих турнирах пока участвует очень небольшое количество женщин, но все же активных пользователей видеоигр женского пола около 40%. В это количество входят и девушки-стримеры, которые проводят по 8 часов в день, играя в прямой трансляции. MAC Cosmetics преуспели и в этой сфере - в прошлом году бренд выступил в качестве спонсора конвенции TwitchCon и подарил свою продукцию многим инфлюенсерам стриминговой платформы Twitch. Любовь геймеров к косплею (переодеванию в костюмы любимых персонажей) также идет на руку косметическим компаниям, так как преданные бьюти-бренду геймеры будут использовать их косметику при создании образа и делиться своим выбором с аудиторией.

Бренды как Sephora и Benefit тоже проявили дальновидность и поддержали девушек-геймеров. Обе компании спонсировали фестиваль Girlgamer festival, а в этом году Benefit запустил в Instagram серию видео-интервью с девушками-геймерами, подобно видео с инфлюенсерами соцсетей. В этом видеоряде под названием Game Face визажист от Benefit беседовала с четырьмя популярными геймерами, параллельно делая им макияж, и узнала о их карьере в индустрии и о предпочтениях в косметике. Весь выпуск Game Face оставил такой посыл: косметика и макияж дарит девушкам-геймерам чувство "эмпауэрмента" в стереотипно мужской сфере деятельности. Вполне избитый канон в бьюти-индустрии, но тем не менее действенный. Компании приходят к пониманию, что гейм-индустрия - быстроразвивающаяся сфера, а киберспортсмены и стримеры - это пробел, заполнить который выгодно бьюти-брендам.