Гелевые румяна и спрей для фиксации от Рианны: бьюти-новинки февраля
Конец зимы - серый и не особо приятный период. Поднять настроение и скрасить ожидание весны помогут бьюти-новинки февраля, в которые входят уходовые средства, парфюмы и лимитированные коллекции для Дня святого Валентина.
Hourglass - Confession Ultra Slim Refillable Lipstick Valentines Day Duo
Этот лимитированный сет из двух помад серии Hourglass Confession посвящен дню влюбленных. Ультра-тонкий стик в двух оттенках - розовато-нюдовом и более ярком янтарном - дает долгостойкий цвет и сатиновый финиш. Каждый из футляров украшен сердцем, а еще для них можно приобрести рефилл любого оттенка из Hourglass Confession.
Charlotte Tilbury - Collagen Lip Bath Pillow Talk
Марка Charlotte Tilbury знаменита оттенком для помады Pillow Talk, а теперь его можно приобрести в форме блеска для губ с коллагеном. Новый блеск представляет собой целую уходовую "ванну" с увлажняющими ингредиентами - пептидами, маслом марулы, витамином А и морским коллагеном. Аппликатор имеет форму сердца, а нюдовый блеск с увлажняющей формулой сделает ваши губы "kissable", как говорит сама Шарлотта.
Thameen - Royal Sapphire
Если вы еще не слышали о лондонском нишевом парфюмерном доме Thameen, то самое время с ним познакомиться - до 14 февраля парфюм Royal Sapphire будет предсталвен в специальном красном флаконе. Каждый из парфюмов Thameen вдохновлен драгоценными камнями, а Royal Sapphire является жемчужиной бренда. Свежие верхние ноты - это бергамот и мандарин, которые затем сменяются более сладкими сердечными и нижними нотами - цветком апельсина и жасмином, а также пачули и сухим деревом.
Grown Alchemist - Valentine's Day Lip Duo
Еще один дуэт лимитированных средств для губ можно найти у Grown Alchemist. Бестселлер бренда Watermelon and Vanilla Lip Balm, с маслами шиповника, сладкого миндаля и витаминами, теперь представлен в двух красных тюбиках специально для него и нее.
Guerlain - L'Essentiel Pore Minimizer Shine-Control
За недавним выпуском тонального средства L'Essentiel от Guerlain следует новый праймер, который идет в таком же привлекательном флаконе. Праймер L'Essentiel Pore Minimizer Shine-Control создает защитный барьер между кожей и тональным средством, подготавливая кожу для ровного и матового покрытия. В состав входят 97% натуральных ингредиентов, как, например, экстракт авокадо и белых какао бобов, которые контролируют себум и способствуют сужению пор.
MAC - Glow Play Blush
Румяна из новой коллекции Glow Play Blush имеют интересную текстуру - упругая гелевая консистенция с влажным финишем. С помощью 11 оттенков и невесомого покрытия можно добиться вида сияющей здоровой кожи.
Tom Ford - Rose Prick Eau de Parfum
Новый унисекс парфюм в Private Blend Collection у Tom Ford вышел в классическом флаконе формы шахматной фигуры. Флакон выполнен в пудровом розовом цвете, а сам парфюм Rose Prick вдохновлен личным садом роз дизайнера. Верхние ноты сычуанского перца и куркумы отдают легкой остротой, затем парфюм раскрывается букетом майской, турецкой и болгарской роз, а теплота достигнута за счет базовых нот пачули и бобов тонка.
Omorovicza - The Cure
Венгерский бренд уходовой косметики Omorovicza разработал сет из 9 ампул для обновления усталой кожи и выравнивания тона. Девятидневная программа The Cure состоит из трех фаз. Первая - легкий пилинг с помощью гликолевой и миндальной кислоты, затем - восстановление за счет противовоспалительных и обновляющих свойств кофеина, женьшеня и специального лечащего концентрата, и последняя - это увлажнение и питание липидного барьера с помощью растительных масел, сквалана и витамина Е.
Fenty - What It Dew Makeup Refreshing Spray
К арсеналу средств для лица от Fenty присоединяется новый освежающий спрей-мист, который можно использовать до, во время и после макияжа. Увлажняющая формула What It Dew с травяными экстрактами и легким запахом розы подготовит кожу для тона или создаст "влажный" эффект уже готового макияжа.
Dior Homme - Eau de Toilette
Новая версия Dior Homme Eau de Toilette насыщена теплыми древесными нотками атласского кедра и кашемирового дерева. Лицом аромата остался Роберт Паттинсон, а слоганом стала фраза из песни Леонарда Коэна "I'm your man".
Bobbi Brown - Crushed Oil-Infused Gloss Yara Shahidi Edition
Средство для губ от Bobbi Brown - это что-то между блеском и маслом для губ. Crushed Oil-Infused Gloss совмещает питательные элементы масел и сияние, а еще он представлен в 12 оттенках. Три новых эксклюзивных оттенка были разработаны в коллаборации с актрисой Ярой Шахиди. Блески в оттенках Forever Chill, Spring Bliss и In the Flow подойдут всем тонам кожи, а каждый из тюбиков новой коллекции украшен инициалами Яры.
Dior - Capture Totale C.E.L.L. Energy Super potent serum
У Dior вышла новая уходовая линия Capture Totale C.E.L.L. Energy, разработанная в ходе исследований в области стволовых клеток. Сыворотка из этой коллекции борется с признаками старения и улучшает эластичность кожи за счет био-клеточной технологии и гиалуроновой кислоты, а небольшой процент парфюма обеспечивает легкий цветочный аромат.
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