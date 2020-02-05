Гелевые румяна и спрей для фиксации от Рианны: бьюти-новинки февраля

Если вы еще не слышали о лондонском нишевом парфюмерном доме Thameen, то самое время с ним познакомиться - до 14 февраля парфюм Royal Sapphire будет предсталвен в специальном красном флаконе. Каждый из парфюмов Thameen вдохновлен драгоценными камнями, а Royal Sapphire является жемчужиной бренда. Свежие верхние ноты - это бергамот и мандарин, которые затем сменяются более сладкими сердечными и нижними нотами - цветком апельсина и жасмином, а также пачули и сухим деревом.