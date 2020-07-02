Каждую неделю мы стараемся облегчить вам поиски интересных телеграм-каналов. В этот раз делимся девятью полезными источниками об уходовой и декоративной косметике, парфюмерии, косметологии, здоровье и психологии.

Этот канал может стать вашим главным ресурсом новостей из мира красоты и моды. Но помимо инфоповодов и обзоров бьюти-средств, автор канала делится работами известных фотографов и художников, выдержками из интервью звезд бьюти и модной индустрии. Частые темы - основные тренды велнес-индустрии вроде диеты певицы Адель и хатха-йога.

"Skinetica" полон полезной информации об уходе за кожей. Здесь можно найти подборки уходовых средств и обзоры брендов, но ценность представляют короткие содержательные тексты об уходовой косметике и уходе в целом. Разбор косметики anti-pollution, объяснение разницы между косметикой и космецевтикой, советы по выбору масел для лица - вот примерные темы блога.

Автор этого канала - парфюмерный эксперт и колумнист журнала Flacon Богдан Зырянов. Богдан знакомит читателей с любимыми композициями под хэштегом #SOTD, нишевыми брендами и новинками парфюмерии, а также рассказывает о тонкостях этого искусства и парфюмерных трендах. Если вы введете в поиск по каналу название интересующего вас аромата, то скорее всего найдете пару слов, а то и рецензию от автора на этот парфюм.

Если вас интересуют новинки декоративной косметики, честные отзывы о культовых уходовых средствах и обзоры бюджетных средств, то загляните на канал "Уже красивая". Автор регулярно заказывает популярную косметику с вебсайтов CultBeauty и Lookfantastic и делится своими впечатлениями, а также предупреждает подписчиков о приближении скидочных сезонов и советует торговые-платформы с самой выгодной ценовой политикой.

"Эго из лего" посвящен горячим темам современного общества - психологии и ментальному здоровью. Канал богат действительно полезными разборами видео и вебинаров в этой сфере, информацией о психических расстройствах и ссылками на интересные дискуссии. Этот телеграм-канал ни в коем случае не заменит вам сеанс у психотерапевта, но даст пищу для ума.

Автор канала - бьюти-редактор The Blueprint Ирина Урнова - делится профессиональным взглядом на бьюти-индустрию, аналитикой и конструктивной критикой бьюти и велнес трендов и актуальными новостями. Эти более серьезные темы разбавлены периодическими обзорами понравившейся косметики.

На стыдные вопросы о половой жизни и гинекологии ответит акушер-гинеколог Татьяна Румянцева. Ее канал - это сборник полезной информации о женском организме. Он будет интересен не только беременным или планирующим детей, но и всем девушкам, заботящимся о своем здоровьи.

Полезный канал для тех, кто находится в вечном поиске идеального средства. Автор дает лаконичные рецензии на уходовые средства и оставляет под хэштегом #добила особо понравившиеся продукты, которые были полностью использованы. Там вы также можете найти обзоры люксовой декоративной косметики, а галерея эстетичных фотографий очень напоминает профиль бьюти-инстаграма Gelcream. И хотя телеграм канал еще "молодой" (был основан в апреле этого года), автор уже успела набрать аудиторию и накопить приличное количество контента.

Это блог дерматохирурга и дерматокосметолога Юлии Щербатовой, которая понятным языком объясняет, что такое стресс, женские гормоны, дефицит витаминов, и, отвечает на вопросы про целлюлит, процессы старения и лазерную эпиляцию. Ее канал - кладезь полезной информации в сфере здоровья и косметологии.