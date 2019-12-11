Чем порадовать бьютиголика на Новый год?

Иногда огромный выбор лишь усложняет покупку. Именно так обстоят дела с выбором подарка для любителя косметики, ведь сейчас рынок перенасыщен новыми средствами и брендами. В помощь вам мы решили сделать подборку новинок и неординарных подарков, которые обязательно понравятся бьютиголику.

Отличной альтернативой салфеткам для снятия макияжа являются тканевые полотенца со специальным волокном, которое помогает снять макияж без использования каких-либо средств. Такие полотенца мягко очищают кожу даже от водостойкой косметики, и будут также по душе защитникам экологии, так как их можно использовать в течение долгого времени.

Мини-холодильник - это must-have для настоящего маньяка уходовой косметики. В таких холодильниках можно хранить сыворотки с витамином С и ретиноидами, различные маски и роллеры для лица. Кроме того, красивый мини-холодильник эстетично выглядит на туалетном столике.

Сон - один из важных составляющих здоровой красивой кожи. Шелк хорош тем, что может уменьшить появление заломов на коже после беспокойной ночи. Благодаря гладкой текстуре шелка и его гипоаллергенности, кожа лица будет выглядеть более здоровой, а волосы не будут путаться и электризоваться. Наволочку можно подобрать в более спокойных пастельных тонах, чтобы она подошла к любому постельному белью.

Бьютиголик точно знает, что на состояние кожи значительно влияют внешние факторы, например, сухой загрязненный воздух. С проблемным воздухом отлично справится очиститель и увлажнитель, например, воздухоочиститель-увлажнитель A802 RAIN от Bork, совмещающий в себе обе функции. Благодаря лаконичному дизайну, такой очиститель впишется в интерьер любой комнаты.

Декабрьские праздники - это отличный повод для путешествий или поездок на выходные. Чаще всего бьютиголики придерживаются принципа "все свое ношу с собой", поэтому косметичка для поездок будет очень кстати. Можно выбрать более минималистичный вариант для коротких поездок, или же косметичку повместительнее со множеством отделений.

Парфюм - это очень индивидуальный подарок, с которым легко ошибиться. Зато подобрать свечи намного легче. Свечи отлично справятся с созданием СПА-атмосферы, особенно, когда хочется побаловать себя в воскресный вечер

Кисти для косметики - это беспроигрышный вариант, так как кистей много не бывает. Хорошим выбором будет комплект, имеющий все базовые варианты. Сейчас на рынке представлено много брендов, производящих кисти как из искусственного материала, так и из натурального ворса, однако самое главное - это качество изготовления. Хорошими брендами с отличными кистями считаются MAC, Charlotte Tilbury, Laura Mercier и Sigma.

С развитием технологий появляется все больше гаджетов для ухода за лицом. Бьютиголик должен оценить гаджет для очищения - Foreo третьего поколения. Foreo Luna 3 был выпущен в этом году, этот гаджет очищает кожу мягче чем его предшественник за счет большей поверхности и меньшего размера ворсинок. Также можно подключить гаджет к приложению, которое поможет составить персонализированную программу для очищения кожи.

Вместо роллеров для лица и гуаша, которые скорее всего уже имеются у любителя ухода за лицом, можно купить люксовый массажер Gold sculpting bar, так полюбившийся голливудским звёздам типа Дженифер Энистон. Этот вибрирующий золотой массажер был создан известным визажистом Джиллианом Демпси. Регулярный массаж таким гаджетом помогает улучшить контур и освежить тон лица.

А для тех, кто особенно следит за состоянием увлажненности кожи, можно подарить HiSkin Smart Skin Analyzer - компактный гаджет, который анализирует состояние кожи. Такой анализ позволяет подобрать правильный уход для кожи в определенный момент времени.

Если вам все-таки хочется подарить косметику или средства по уходу, стоит выбрать что-то из новинок любимых брендов или мини-версии классических средств в новогодней упаковке.Такие мини-подарки также будут отличным дополнением к основному подарку, а еще их можно использовать как наполнители для рождественских носков.

Scattered Light Glitter Eyeshadows от Hourglass

Star-Dipped Face Compact от MAC

Exposed Cheek Palette от NARS Gold Fragments Shimmering Gel от Chanel