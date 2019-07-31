Чем хороша корейская уходовая косметика?

Все началось в нулевых, когда многие компании тестировали свои продукты и запускали их в Корее. "Конкуренция на рынке косметики была высокая, и если твой бренд смог занять место на корейском рынке, то это можно было бы сделать где угодно"- говорит соосновательница корейского бренда K-Beauty Кристина Чанг в своем интервью для TheCut. Сара Ли и Кристина Чанг проработали 20 лет в L'Oreal, а в 2015 году приняли участие в шоу "Shark Tank", в котором они убедили акул бизнеса в том, что их сайт Glow Recipe заслуживает инвестиций. Выиграв стартовый капитал, предпринимательницы запустили свой бренд K-Beauty, который в 2018 году сделал розничные продажи на сумму 30 миллионов долларов США и буквально разлетался с полок Sephora. К 2022 году основательницы бренда планируют расширить линейку и достичь 100 миллионов долларов розничных продаж. Успех этого и других корейских марок можно объяснить несколькими причинами: влияние культа красоты в Корее на мировые бьюти-тренды (о котором мы писали тут); инновационный подход к уходу; доступный ценовой сегмент и эффективность.

Инновационный подход к уходу

В Сеуле ежегодно проводятся мероприятия, на которых обсуждаются инновации в индустрии здоровья и красоты. В этом году состоялась 14-ая Международная выставка COPHEX, посвященная фармацевтическим и косметическим производствам. На выставке было представлено более 50 категорий продукции: косметика, парфюмерия, бьюти-инструменты, средства для ухода за волосами и ногтями, техническое оборудование, оздоровительные центры и многое другое. Например, в этом году был представлен эмульгатор Emulium Illustro, который заменит синтетические компоненты в составах солнцезащитных средств. За эту инновацию, компания Gattefosse, получила золотую награду в категории "Функциональные ингредиенты". Последние пятнадцать лет корейские марки не перестают вносить что-то новое в сферу красоты и здоровья. И мноступенчатый уход– не исключение.

Стандартный корейский уход

Первый этап – демакияж. Для снятия макияжа корейские бренды предлагают широкий ассортимент разных средств, преимущественно: гидрофильные масла или бальзамы. Такие продукты можно найти у брендов Heimish, Swisspure или Banila Co. По консистенции бальзамы напоминают прессованное топленое масло, если вам такое не по душе, то на замену приходят жидкие средства. Можно попробовать очищающую воду с календулой Neogen, или отдельное двухфазное средство для снятия макияжа с глаз и губ- Laneige Eye & Lip Make Up Remover или Innisfree Apple Seed Lip & Eye Remover. Производитель Puynkang Yul даже предлагает специальные хлопковые ватные диски, которые экономят средство.

Второй этап – глубокое очищение. Он необходим, потому что масло в составе демакияж-средств оставляет на коже еле заметную "пленку", которая является комедогенной– от нее желательно избавиться людям, чья кожа склонна к высыпаниям и обладателям кожи, по типу склонной к "жирной".

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Следующие этапы могут быть разным, в зависимости от времени суток, сезона и состояния кожи. Здесь уход становится более индивидуальным. С ноября по апрель в бой идут активные компоненты. Например, кислоты. Корейский бренд Cosrx предлагает широкий ассортимент продуктов: Тонер Natural BHA Skin Returning A-Sol с экстрактом прополиса или AHA/BHA Clarifying Treatment. Альтернатива тонерам– ватные диски, пропитанные кислотами.

Затем следует этап увлажнения. Помимо кремов на этом этапе используются увлажняющие тонеры, например: Low pH Barrier Mist от бренда, упомянутого выше. Для людей с чувствительной кожей производители предлагают всевозможные продукты с центеллой азиатской, например, линейка Cicapair от Dr. Jart +. Для людей с обезвоженной кожей - линейка от того же бренда, но с церамидами (Сeramidin). Отдельные двадцать минут сторонники корейской схемы ухода уделяют тканевым и альгинатным маскам.

Многоступенчатый уход – приятная рутина для всех людей, которые любят длинные расслабляющие процедуры. Только обладатели такого ряда продукции знают: каждое средство действительно улучшает кожу, а не просто маскирует недостатки. Такая позиция не может не привлекать внимание, ведь осознанный подход к уходу в перспективе сбережет бюджет от затрат на косметолога. С другой стороны, нельзя не отметить, что многоэтапный уход – это действенный инструмент маркетинга.

Стандарты качества косметики в Корее

Стандарты качества регулируются Законом о косметике, так называется ряд правил и документов, принятый в Корее. Закон предусматривает меры производства, импорта, маркировки, рекламы и допустимых процентных содержаний разных веществ, например, спирта или салициловой кислоты. Допускаются такие редкие ингредиенты, как муцин улитки, ослиное молоко и кукурузный крахмал. Не так давно, требования к длительным испытаниям импортируемой продукции стали серьезной проблемой для выхода на корейский рынок. Именно поэтому большинство продуктов из предлагаемого ассортимента вызывают доверие.