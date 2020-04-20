Бьюти-новинки: кто уже готовится к лету?

Пандемия уже сказалась на системе продаж бьюти-индустрии. Бренды позаботились о том, чтобы любители косметики и уходовых средств сумели протестировать иллюминайзеры и бронзеры до лета. В нашей подборке бьюти-новинок вы найдете все: от увлажняющих праймеров и сывороток до средств, которые придадут сияние давно не видевшей солнца коже.

NARS Bronzing Collection

Эта новая летняя коллекция придаст коже эффект легкого загара всем домоседам, которые сейчас не имеют возможности загореть на солнце, но хотят встретить лето со здоровым румянцем. Пудра-бронзер идет в четырех оттенках с матовым финишем и с шиммером. Матовый подойдет для более четкого контуринга, а последний - для придания сияния. В коллекцию также входит масло-тинт для губ с витамином А и Е и экстрактом граната. Это средство вышло в двух цветах и оставляет легкий оттенок на губах, увлажняя их и не оставляя липкого ощущения.

Charlotte Tilbury Magic Serum Crystal Elixir

Все помнят Magic Cream, бестселлер Charlotte Tilbury? Совсем недавно у бренда вышла новая сыворотка, и судя по тому, как быстро выстроилась онлайн-очередь на это средство (более восьми тысяч человек занесены в лист ожидания), оно тоже "волшебное". В состав сыворотки входит пептид Replexium, витамин С, ниацинамид и полиглутаминовая кислота, которую с недавнего времени хвалят больше, чем гиалуроновую кислоту.

Briogeo Don't Despair Repair Oil

По словам производителя, новое масло Briogeo из линии Don't Despair Repair для сухих и поврежденных волос закрывает волосяные кутикулы и восстанавливает волосы, при этом не утяжеляя их (в составе нет силикона). Зато в ингредиенты входят керамиды, масло цветков розы и производная макадамского ореха, что восполняет сглаживающие свойства силиконов.

Laneige Glowy Makeup Serum

Наступление летнего сезона знаменует возвращение образа сияющей и "влажной" кожи. Именно такого эффекта можно добиться с помощью нового средства от Laneige, которое выступает как сыворотка и праймер. Увлажняющий гель с керамидами создает идеальную базу для макияжа, а имеющаяся в составе алмазная пыль дает мягкое сияние. Это средство можно использовать и без тонального средства, так как оно слегка выравнивает тон.

Tom Ford Soleil Collection

Коллекцию Soleil Tom Ford пополнили четыре новых средства: два - для губ, иллюминайзер и увлажняющее тональное средство. Губная помада-блеск в 8 новых оттенках имеет кремовую текстуру с глянцевым финишем. А бальзам для губ с частичками золота хоть и выглядит прозрачным, проявляется на губах розовым оттенком. Оба средства идут в характерных для коллекции Soleil золотисто-белых футлярах. Иллюминайзер предназначен как для лица в качестве основы для макияжа и хайлайтера, так и для тела, а увлажняющий тональный крем имеет в составе гиалуроновую кислоту и масло жожоба, которые выравнивают тон и отлично дружат с возрастной кожей.

Armani Beauty Neo Nude Foundation

Линия Neo Nude раннее была представлена только румянами и средствами для губ для создания "натурального" макияжа, а теперь их ряды пополнило тональное средство. Armani Beauty позиционирует новую тональную основу в 24 оттенках как декоративное и уходовое средство с увлажняющими гиалуроновой кислотой и глицерином.

Laura Mercier Skincare

Новая линия уходовой косметики Skincare Essentials от Laura Mercier - это 10 средств, с помощью которых можно составить базовый утренний и вечерний уход. Каждое средство имеет в составе трио основных ингредиентов: морскую воду из французских источников, воду роз и масло седмичника.

RMS Beauty Body Oil

Любимое поклонниками бренда масло для лица Beauty Oil появилось в версии для тела. Сочетание увлажняющих и питающих масел жожоба, бурити и органического кокоса быстро впитывается в кожу не оставляя жирного блеска.

Ole Henriksen Banana Bright Vitamin C

Особенность новой сыворотки с 15% витамином С от Ole Henriksen заключается в формуле - это средство обеспечит кожу антиоксидантами, увлажнит за счет гиалуроновой кислоты, а более мягкие кислоты PHA отшелушат мертвый эпидермис.