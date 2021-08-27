Бьюти-новинки августа: яркие стикеры на глаза, SPF-крем для акне и ретинол для чувствительной кожи

Kiehl's Retinol Skin-Renewing Daily Micro-Dose Serum

Еще одно средство с ретинолом от Kiehl's. Хотя в отличие от предыдущего средства в этой сыворотке используется чистый ретинол, она подходит даже для чувствительной кожи. Секрет в технологии микродозинга. В средстве присутствует маленькая, но точная доза ретинола, которая направлена на борьбу с акне и морщинами. К тому же сыворотка сформулирована с пептидами и церамидами, которые укрепляют кожный барьер.