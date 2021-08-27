Бьюти-новинки августа: яркие стикеры на глаза, SPF-крем для акне и ретинол для чувствительной кожи
Уходящее лето проводим обзором на самые интересные бьюти-релизы августа. Этот месяц был полон запусков парфюмов и уходовой косметики с ретинолом.
Ellis Brooklyn Super Amber Eau de Parfum
Это тёплый осенний аромат с нотами амбры, ванильной орхидеи, вирджинского кедра и мускуса. В отличие от традиционных парфюмов, структура этого аромата не делится на нижние, средние и верхние ноты. По словам бренда, характер аромата раскрывается по-разному при контакте с кожей.
Fenty Beauty Eau de Parfum
Первый парфюм Fenty Beauty был создан в сотрудничестве с мастером-парфюмером LVMH Жаком Кавалье-Бельтрудом. В нем преобладают ноты магнолии, мускуса, мандарина, голубики, болгарской розы и пачули. Рианна описывает его как тёплый и сексуальный, идеальный для осени. Фанаты Рианны скупили весь парфюм в день выпуска. Те, кто не успел его приобрести, могут присоединиться к списку ожидания.
Gucci Flora Gorgeous Gardenia Eau de Parfum
Это переиздание Gucci Flora Gorgeous Gardenia в варианте Eau de Parfum. Аромат открывается нотами жасмина, в его сердце – коричневый сахар и цветки груши, а базу составляют гардения и пачули. Новый флакон украшен знаковым узором Flora, созданный для Gucci художником Витторио Аккорнеро в 1966 году.
Pat McGrath Labs Mothership IX: Huetopian Dream Eye Palette
Девятый выпуск коллекции палеток Mothership от Pat McGrath. Тематика палетки – футуристичный рай. Она состоит из десяти теней в нюдовых, розовых, коралловых и голографических золотых тонах. Два из них дуохромные.
Simihaze Eye Play Sticker Book Rave Pack
Этим летом дуэт диджеев Сими и Хайи Харда запустил бьюти-бренд Semihaze. Наиболее интересный релиз – неоновые стикеры на глаза. Это альтернатива яркой подводке. Все, что нужно – приклеить стикер на веко и больше не нужно рисовать идеальные линии.
Apostrophe's Sunscreen
Apostrophe – платформа, которая соединяет дерматологов и страдающих от акне. Их последняя новинка – солнцезащитный крем для людей, которые принимают лечение от акне. Формула была разработана с учетом особенностей их кожи и ингредиентов в средствах против акне, так как зачастую они повышают восприимчивость кожи к ультрафиолетовому излучению.
Boscia 0.6% Pro-Retinol Repair + Renew Waterless Advanced Treatment
Новая сыворотка Boscia – гибрид традиционного ретинола и бакучиола (растительной альтернативы ретинолу). Она создана для уменьшения морщин, пигментных пятен и высыпаний без раздражения, которое обычно вызывает ретинол. В средстве также присутствуют витамины С и F, которые выравнивают тон кожи и увлажняют ее.
Kiehl's Retinol Skin-Renewing Daily Micro-Dose Serum
Еще одно средство с ретинолом от Kiehl's. Хотя в отличие от предыдущего средства в этой сыворотке используется чистый ретинол, она подходит даже для чувствительной кожи. Секрет в технологии микродозинга. В средстве присутствует маленькая, но точная доза ретинола, которая направлена на борьбу с акне и морщинами. К тому же сыворотка сформулирована с пептидами и церамидами, которые укрепляют кожный барьер.
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