Проводим время в Instagram эффективно: виртуальные бьюти-лекции и программы

Бьюти-индустрия, которая за последние несколько лет пережила резкий подъем, легче всего адаптировалась к переходу в формат диджитал. Но и в период пандемии бренды продолжают осваивать новый инструменты взаимодействия с аудиторией. Мы решили собрать самые интересные бьюти-лекции и программы, из которых можно подробно узнать о новых процедурах и ингредиентах, а также записаться на курс визажа или же просто во время просмотра помедитировать в увлажняющей маске для лица.

Mask&Meditate с командой Kiehl's

Популярность уходовых процедур заметно выросла, а Kiehl's воспользовались новым трендом и теперь регулярно организовывают онлайн-сеансы Mask&Meditate с тренерами по медитации. Во время таких сеансов поклонники бренда могут нанести маску на лицо, расслабиться и заняться управляемой медитацией. Kiehl's также регулярно проводят прямые трансляции с участием их экспертов по уходу за кожей лица. Полное расписание на каждую неделю можно найти на официальной странице.

Move&Stay Connected с Lululemon

Помимо еженедельных онлайн-тренировок в Instagram по йоге и медитации, Lululemon совместно с приложением Strava запускают новую программу Move&Stay Connected. Для участия нужно зарегистрироваться в приложении Strava, которое позволяет контролировать вашу физическую активность, и присоединиться к программе от Lululemon. Смысл программы (которую они называют challenge – испытание) заключается в том, что каждый участник должен заниматься физической активностью дома (или на улице, если это разрешено местными властями) пять дней в неделю и делиться своими достижениями в приложении. Программа начинается 13 апреля и продлится один месяц.

30-дневный курс по макияжу в школе Дарьи Холодных



Дарья Холодных, одна из ведущих российских визажистов, часто проводит мастер-классы как для практикующих визажистов, так и для начинающих. Команда ее школы современного макияжа Chilly Dash разработала весенний 30-дневный марафон Make-up Challenge, второй поток которого начнется совсем скоро. По словам Дарьи, марафон состоит из ежедневных видеоуроков по необычному макияжу, который может повторить любой человек без специальной подготовки и большого количества косметики. Также во время уроков визажисты Chilly Dash объяснят, как можно применить представленные техники в ежедневном мейкапе, и поделятся советами по выбору косметических средств. Марафон стартует 15-го апреля и будет проходить в специальном закрытом аккаунте.

Бесплатные уроки макияжа от Smashbox Russia

Smashbox запустили онлайн-школу макияжа, где каждый день визажисты раскрывают секреты идеального тона и стрелок, объясняют различные техники вроде colourblock и дают советы по выбору кистей и праймеров. Экспертами выступают не только работники Smashbox, но и независимые визажисты – например, основатель Московской школы визажистов Наталья Власова и визажист Тима Лео. Еженедельное расписание обычно публикуется на странице Smashbox.

Прямые эфиры со специалистами Remedy Lab

Специалисты клиники эстетической медицины Remedy Lab проводят еженедельные лекции на разные темы в прямом эфире, а также предоставляют бесплатную онлайн-консультацию с косметологом. Возможно, онлайн-консультация будет не совсем актуальна, так как консультироваться лучше у специалиста, который сможет в дальнейшем работать с вами оффлайн (клиника находится в Москве). Но многим будут интересны экспертное мнение на тему старения, самомассажа, розацеа, а также подробности популярных косметологических и хирургических процедур. Еженедельное расписание лекций публикуется на странице клиники.

Ежедневный разбор ароматов с Екатериной Хмелевской

Любителям парфюма понравятся ежедневные прямые эфиры на Instagram-странице arоmablog, которую ведет Екатерина Хмелевская. Девушка разбирает как нишевые, так и масс-маркет ароматы, парфюмерные ингредиенты, а также объясняет принципы работы парфюмерной индустрии. На днях она рассказывала о нотах ананаса и лаванды в парфюме, а сегодня разговаривает с владельцем магазина нишевой парфюмерии "Ароматека" о перспективах индустрии.

Мнения экспертов в сфере красоты с Mixed Makeup

Сюзан Йара, создатель онлайн-портала о красоте Mixed Makeup, недавно провела серию прямых трансляций с ведущими специалистами в сфере косметологии и пластической хирургии. Каждый профессионал поделился своими знаниями о мелазме и пигментации, акне и закупоренных порах, ингредиентах косметических средств и хирургических процедурах. Хотя трансляции уже прошли, каждое интервью было сохранено на Instagram-странице и осталось в свободном доступе.