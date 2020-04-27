Лексикон бьюти-блогеров и экспертов в бьюти-индустрии может привести в смятение. И хотя медицинские термины, такие как "пептиды" и "микробиом", станут более понятными читателю после недолгого поиска в Google, то часто встречающиеся словосочетания – skin fasting или skin purging – для неопытных могут показаться слишком мудреными. Многие из таких терминов зародились на просторах англоязычного интернета и поэтому с трудом поддаются переводу. Чтобы вам легче было сориентироваться в онлайн бьюти-пространстве, мы подготовили краткий ликбез по бьюти-сленгу.

Edible skincare

Фактически это те же самые биологически активные добавки, но с добавлением ингредиентов, которые чаще всего встречаются в уходовой косметике

“Съедобная” уходовая косметика – это олицетворение высказывания “красота начинается изнутри”. По словам брендов, выпускающих продукты в этой категории, многие активные вещества, которые мы наносим на нашу кожу, также полезны и при приеме внутрь. Порошки, таблетки и сиропы с коллагеном, гиалуроновой кислотой, кератинами, пептидами, адаптогенами и другими активными веществами предполагаемо улучшают увлажненность и эластичность кожи, делая её упругой и менее подверженной возрастным изменениям. К этим пищевым добавкам также добавляют более привычные суперфуды – спирулину, хлореллу и ростки пшеницы.

Glow up

Изменение во внешности человека в лучшую сторону

Этот не совсем новый сетевой жаргон перекочевал из интернет-мемов и хип-хоп культуры в словарик бьюти-инфлюенсеров и подразумевает полную трансформацию внешности в короткий срок (особенно популярны сейчас советы по тому, как 'Glow up' за время карантина). Перевоплощение может быть как небольшим – например, нанесение макияжа и выбор новой одежды, так и значительным – например, долговременное занятие спортом и изменение в питании. Выражение Glow up также употребляют для описания макияжа, используя этот термин в прямом значении (макияж, который выглядит сияющим).

Skincare layering

Использование уходовых средств и активных ингредиентов в определенном порядке

Если в вашем уходовом режиме более двух средств, то может возникнуть вопрос: в каком порядке их использовать и какие ингредиенты сочетать не стоит? Определенно, skincare layering стал популярным ещё тогда, когда корейские бренды предлагали многоступенчатый уход и утверждали, что порядок, в котором вы наносите средства, очень важен. Например, водянистые и легкие средства лучше наносить перед более плотными кремами и маслами, а в первую очередь использовать средства с активными веществами.

Skin fasting

Отказ от уходовых средств в надежде, что запустится процесс детоксикации кожи

В буквальном смысле, skin fasting – это голодание для кожи. В интернете значение этого термина варьируется в диапазоне от исключения из ухода каких-то дополнительных средств и активных ингредиентов до полного отказа от какой-либо бьюти-рутины на некоторое время (да, некоторые перестают пользоваться даже кремом для увлажнения и SPF). Считается, что предполагаемая польза от такой "голодовки" – это эффект “детокса” и восстановление нормальной функции кожи. Но мнения профессионалов в сфере красоты по поводу такого тренда противоречивы. Бьюти-эксперт и основательница бренда Paula's Choice Пола Бегун советует практиковать полную голодовку исключительно тем, у кого нынешняя бьюти-рутина работает не эффективно, и тем, у кого активные ингредиенты вызывают какую-то негативную реакцию. Так, переход на минимальный уход с использованием только необходимых средств может помочь вам определить эффективность вашего ухода и исключить из режима средства, которые не эффективны.

Skin purging

Негативная реакция кожи на использование активного ингредиента, которая затем исчезает

Активные вещества – ретинол, кислоты и бензоил пероксид – увеличивают темп обновления кожи, высвобождают себум и отторгают мертвые клетки кожи. Это вызывает появление белых и черных точек, микрокомедонов, папул, пустул и цист. После продолжительного использования средства клетки кожи полностью регенерируются, и состояние кожи заметно улучшается. Поэтому обострение акне в начале использования средств с такими веществами – распространенная реакция, которая означает, что средство работает.

Tweakments

Небольшие косметические процедуры, не включающие хирургические вмешательства, которые помогают достичь более натурального результата

Эти процедуры включают в себя ботокс, дерма филлеры, лазерные терапии, химические пилинги и многие другие процедуры, которые не требуют много времени, подразумевают быстрый и безболезненный результат.