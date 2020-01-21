Будущее уже здесь - новые бьюти-гаджеты

Бьюти-индустрия уже много лет работает над тем, чтобы технологии, ранее используемые только профессионалами в клиниках, стали доступны на массовом рынке. Индустрия красоты также стимулирует более персонализированный подход. Недавно на рынке стали появляться бренды, работающие конкретно с запросами потребителей: например, уход за волосами от Function Of Beauty и российский сервис Openface по производству персонализированной уходовой косметики.

Технологии в сфере бьюти также направлены на индивидуальный подход. Многие корпорации давно заметили потенциал использования технологий в бьюти-сфере - 35% женщин не имеют бьюти-гаджетов, но заинтересованы в его покупке. И учитывая объемы рынка, инновационные персонализированные девайсы могут иметь большой спрос в будущем. Так, на ежегодном шоу Consumer Electronic Show (CES) 2020 международные гиганты L’Oréal и Procter&Gamble представили свои новинки технологий в бьюти и велнес индустрии. Разберем гаджеты, которые скоро можно ждать на рынке.

Perso - L'Oréal

L’Oréal представили дебютный гаджет Perso по изготовлению декоративной и уходовой косметики самостоятельно. Гаджет состоит из картриджей с ингредиентами, диспенсера продукции и съемного верха с зеркалом. Для работы гаджета нужно приложение на телефон Perso. Это приложение позволяет загружать фотографию лица для анализа кожи с помощью технологий ModiFace, которые определяют основные проблемы: пигментные пятна, морщины, расширенные поры и прочее. Perso также анализирует климатические условия, такие как температура, влажность, уровень пыльцы и загрязнений, и УФ индекс. С этой персонализированной информацией встроенный искусственный интеллект (ИИ) определяет оптимальную формулу увлажняющего крема, сыворотки и крема для зоны вокруг глаз. На CES 2020 L’Oréal показали возможности гаджета именно по изготовлению уходовой косметики. Однако в ближайшем будущем с помощью этого гаджета также можно будет производить идеальный оттенок тонального крема и губную помаду. С помощью технологий colour-match (сопоставление цветов) потребитель сможет создать точную копию оттенка помады, увиденной онлайн, или оттенок, идеально подходящий цвету одежды. Запуск гаджета 3-в-1 Perso запланирован на 2021 год.

Opté makeup wand - Procter&Gamble

В прошлом году Procter&Gamble дебютировали с Opté makeup wand, а на CES этого года они представили улучшенную, менее дорогую и более удобную в использовании версию. Opté makeup wand - это ручной мейкап принтер, с помощью которого можно мгновенно скрыть гиперпигментацию и неровный тон кожи. Цифровая камера в гаджете, которая может запечатлеть 200 кадров в секунду, сканирует кожу, а Opté анализирует каждое изображение, распознавая несовершенства тонов кожи. Затем, как струйный принтер, Opté “печатает” пигмент правильного оттенка только на те участки кожи, которые отходят от общего тона лица. Таким образом, тональное средство не покрывает все лицо, и мейкап выглядит натурально. В пигменте также присутствует сыворотка (Spot Optimizing Serum), которая при длительном использовании уменьшает видимость пигментных пятен. Этот гаджет назвали “фотошопом” в реальной жизни, ведь эффект больше похож на эффект от бьюти-фильтров в Instagram. Этот гаджет выходит в продажу этим летом, цена - 599$, а картридж Spot Optimizing Serum будет стоить 100$.

Mira - La Luer

В последнее время все чаще появляются гаджеты и средства, обещающие эффект СПА процедур дома. В эту тему хорошо вписывается гаджет Mira от La Luer, предоставляющий целую спа-процедуру с технологиями LED, микротоков, ультразвука, ионной терапии и звуковых пульсаций. У гаджета 4 функции - детокс, тонизация, подтяжка и улучшение усвояемости. Применение этого гаджета со специальным гелем помогает достичь гладкости и увлажненности кожи, уменьшить видимость морщин и отечности в домашних условиях. Гаджет Mira уже эксклюзивно продается в премиальных сетевых магазинах в США, Лондоне и Париже, а также его можно приобрести на urbanoutfitters.com за 498$.

Tailored Facial Mask Pack 3-D Printing System - AmorePacific

Корейская бьюти-корпорация AmorePacific в коллаборации с Lincsolution использовала технологии 3D принтера для создания Tailored Facial Mask Pack 3-D Printing System. Гаджет использует жидкий гель, наполненный керамидами и гиалуроновой кислотой, для создания “тканевой” маски, идеально подходящей форме вашего лица. Такая система пока разработана для эксплуатации только в магазинах AmorePacific. Для получения персонализированной маски в магазине, сначала нужно воспользоваться приложением, которое диагностирует кожу и форму лица. Затем принтер создает маску; этот процесс занимает около 5 минут. Такая услуга будет доступна позже в этом году в Сеуле.

DnaNudge

“ДНК определяет какие продукты питания идут на пользу или во вред”,- говорится на сайте DnaNudge. Именно этим и руководствовались создатели гаджета DnaNudge, который считывает ДНК носителя и определяет, что должно входить в рацион, а какие продукты стоит избегать. Для начала работы гаджета нужно поделиться образцом своего ДНК либо с помощью домашнего тест-комплекта, либо сходив во флагманский магазин в Лондоне. DnaNudge анализирует вашу ДНК информацию и определяет предрасположенность к диабету, сердечным и другим заболеваниям, которые можно предотвратить с помощью корректировки питания. Затем ваш генетический код загружают в небольшую капсулу, которую можно носить на руке в специальном браслете. Этот браслет также является фитнес-трекером, который подсоединяется к приложению на телефоне. С помощью браслета и приложения можно сканировать продукты питания (браслет загорается красным или зеленым в зависимости от пользы продукта для вас), отслеживать физическую активность (браслет загорается желтым, если вам не хватает физической активности), а также составлять фитнес-план. В отличии от других приложений, например как MyFitnessPal и LifeSum, DnaNudge предлагает полностью персонализированный план питания и фитнеса, который поможет предотвратить проблемы со здоровьем в будущем.