Блю-бьюти или можно ли спасти океаны, покупая косметику

Green, clean, natural, cruelty-free - ярлыки, которые бьюти-бренды штампуют на своей продукции в надежде привлечь осознанного потребителя. В этом году набирает обороты еще одно направление экокосметики - blue beauty. В отличии от “зеленой” красоты, которая нацелена на устойчивое производство косметики, “голубые” бренды сокращают свое негативное влияние на водную среду. В их инициативы входят минимизирование использования пластиковой упаковки, которая загрязняет океаны, ограничение расхода воды при производстве и отказ от ингредиентов, которые наносят вред морской жизни. Понятие "зеленый" в сфере красоты, как и в любой другой, довольно расплывчатое. Определенного свода правил, по которому можно определить - насколько бренд "зеленый", не существует. Рассмотрим нюансы "голубой" бьюти-индустрии и разберемся, стоит ли новый тренд нашего внимания.

Какое влияние оказывает бьюти-индустрия на водную среду?

Предположительно бьюти-индустрия ответственна за производство 120 миллиардов единиц упаковок в год. Эти данные представлены британской группой по защите окружающей среды Zero Waste Week и являются наиболее цитируемыми среди различных медиа-материалов. Однако пластик является побочным эффектом не столько бьюти-индустрии, сколько всей промышленной деятельности человека. Большая часть производимого пластика оказывается на свалках на суше, а около 3% от всего количества попадает в водоемы. Оценить объем пластика, выбрасываемого ежегодно в океан, а также его общее количество в водной среде сложно. Согласно данным WWF объем приближен к 8 миллионам тонн в год, а ученые научного журнала Science предполагают, что эта цифра колеблется между 4,8 и 12,7 миллионами. Сложность определения общего количества пластика в океане в том, что пластик часто распадается на микропластик. Некоторые частицы могут быть невероятно малы, но оказывают не меньший вред обитателям океанов, чем полноразмерные куски пластмассы. Выделить из этого вклад бьюти-индустрии тоже трудно - точных цифр никто не предоставляет.

Несмотря на это, бьюти-индустрия привлекает все больше внимания в среде эко-активистов. Этим можно объяснить существенный сдвиг в направленности бьюти-брендов. Теперь устойчивое производство - это не отличительное преимущество, а необходимость для выживания на рынке.

Подробнее о “голубых” принципах в блю-бьюти-индустрии

Очевидно, что пластик - одна из горячих тем. Решение, которые предлагают блю-бьюти-бренды - использование рефил-упаковки и упаковки из вторичного пластика или биоразлагаемых материалов. В теории, рефил-упаковка подразумевает повторное наполнение. Для этого нужно отправлять имеющийся пустой флакон производителю для вторичного наполнения. Хотя сейчас все больше компаний (о которых мы уже рассказывали) проявляют такую инициативу, опция рефила доступна далеко не всем. Многие бренды предлагают классический вариант рефила - средство продается в упаковке другого формата (например, в мягком пластике, а не твердом). Такая опция не сильно экологичней обычного потребления и больше походит на гринвошинг.

Касаемо пластика, блю-бьюти-движение не ушло дальше привычных нам эко-трендов. Но в выборе ингредиентов произошло некоторое развитие. Блю-бьюти-бренды призывают задуматься, насколько безопасны для живых существ средства, которые вы сливаете в канализацию (например, депиляционные кремы и шампуни с сильной отдушкой), а при производстве учитывают влияние ингредиентов косметики на водную среду. К антагонистам морской жизни приписали эксфолиирующие микрочастицы и оксибензон. Эксфолиирующие микрогранулы часто производят из пластика. Количество таких частиц может достигать 300000 микрогранул в одной упаковке средства. Из-за своего маленького размера они легко проходят через фильтр очищающих канализационных систем, что только увеличивает проблему микропластика в океанах. Сейчас производство средств с пластиковыми микрогранулами запрещено в некоторых странах (США, Великобритании, Франции, Швеции, Индии и других), но в основном выброс микрогранул в водную среду остается на совести производителей. Блю-бьюти-бренды используют натуральные и биоразлагаемые эксфолиирующие частицы.

Если вам не знаком ингредиент оксибензон, проверьте состав вашего солнцезащитного крема. Это - органическое соединение, обладающее свойством поглощать и отражать УФ-излучение. За последние пару лет оксибензон заработал дурную славу - ему приписывают частичную ответственность за обесцвечивание коралловых рифов. В результате, использование солнцезащитных кремов с оксибензоном запретили в некоторых странах, на водных территориях которых расположены коралловые рифы. В 2020 году такой закон приняли в Палау, а на Гавайях запрет вступит в силу в следующем году. Бьюти-бренды, заботящиеся об окружающей среде, не используют потенциально токсичные для морской жизни солнцезащитные ингредиенты как оксибензон, предпочитая минеральные SPF-компоненты.

Еще один ингредиент, на который делают упор - сквален, любимый увлажняющий ингредиент как у обладателей сухой, так и жирной кожи. В промышленном производстве сквален получают из печени акул. Блю-бьюти-бренды используют растительную альтернативу, которую синтезируют из сахарного тростника, оливкового масла и других растительных источников.

Насколько такой тренд действительно защищает окружающую среду?

По сравнению с другими эко-трендами, общественная реакция на блю-бьюти-движение наиболее положительная. Возможно, это связано с тем, что "голубое" движение имеет более четкую позицию и ясную цепочку причинно-следственной связи. Например, не используете солнцезащитные крема с оксибензоном - спасаете коралловые рифы.

Несомненно, "голубое" движение является отличной стратегией по продвижению продуктов. Взять тот же самый оксибензон - это вещество не является первопричиной вымирания кораллов. Глава лаборатории коралловых рифов в Университете Саусамптона, профессор Йорг Виденманн считает, что деградация коралловых рифов - это результат воздействия различных факторов: повышения температуры воды в океанах из-за изменения климата, загрязнения (например, разлива нефти) и чрезмерного вылова рыбы. Использование солнцезащитных кремов без оксибензона равносильно замене пластиковых трубочек металлическими - вряд ли оказывает сильное влияние.