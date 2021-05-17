Почему принцессы, единороги, блестки и прочие детские мотивы так часто встречаются в дизайне и рекламе бьюти-продуктов? Для тех, кто вырос на диснеевских принцессах, палетка теней с любимой героиней имеет сентиментальную ценность. Бьюти-бренды используют это в своих интересах – ностальгия покупателей по детству приносит компаниям популярность и деньги.

Так поступил бьюти-бренд Morphe во время коллаборации с Lisa Frank. Лиза Фрэнк – основательница одноименной марки и дизайнер ярких, причудливых товаров для школьников. Единороги, разноцветные котята и тигрята, обилие радужных аляповатых деталей – главные элементы дизайна Лизы. Они присутствуют и в ее работе с косметической линией. По словам дизайнера, коллаборация предназначена для детей 90-х, которым яркие палетки теней и спонжи напоминают школьные пеналы из детства. Это удалось – для фанатов Lisa Frank новая коллекция косметики стала шансом вновь пережить детство. Запуск был настолько удачным, что к концу 2020 года коллекция была полностью распродана, а полгода спустя бренд объявил о перезапуске коллаборации, к которой добавились еще два новых набора.

The Malibu Barbie x ColourPop

Такие коллаборации – привычное дело для бьюти-индустрии: MAC Cosmetics приурочили новую коллекцию с героиней Стервеллой Де Виль к премьере диснеевского фильма Круэлла. В мае ColourPop Cosmetics запустили коллекцию, посвященную “Барби в Малибу”. В целом, оба бренда нередко работают с Disney и другими анимационными студиями для создания тематических наборов (с Лиззи Магуайер, Сейлор Мун, малышом Йода, Мулан и прочими).

Милая эстетика внедряется и вне коллабораций с мультфильмами и магазинами игрушек. Американский бренд TooFaced регулярно выпускает косметические наборы с единорогами, радугами и плюшевыми мишками; корейский бренд Tony Moly знаменит упаковкой, выглядящей игрушечной; Etude House используют “маркетинг для принцесс”. Их магазины выглядят как домик Барби, персонал встречает покупателей с фразой “привет, принцесса”, а провожает – “будь счастлива, принцесса”. Детские мотивы в айдентике бренда, отдельных продуктах или лимитированных коллекциях не только вселяют чувство ностальгии, но и позволяют женщине чувствовать себя ребенком, который может позволить себе верить в магию и радоваться блесткам. Вероятно, это одно из заветных желаний современной женщины, чем и пользуются бьюти-бренды.

MINIONS x Tony Moly

Что скрывается за блестящей оберткой?

Все, что мы покупаем, формирует нашу личность. Каждый товар несет смысл, заложенный в тексте, дизайне и его функции, что соответствует определенным стереотипам. Мы знаем, что дорогая сумка или машина – это высокий финансовый статус, консоль – вы геймер, даже цвета до сих пор разделяют гендерно: розовый для девочек, голубой для мальчиков.

Поэтому, хотя единороги и розовые оттенки безобидны, их использование в товарах для взрослых вызывает некий диссонанс. Покупка косметики с принцессами навязывает подсознательную ассоциацию – если взрослый человек использует такой товар, скорее всего, он молод душой. В соответствии со стандартами, для женщины – молодость равносильна красоте. В этом можно найти элемент эмпауэрмента: "Я – взрослая женщина, и делаю сознательный выбор в сторону косметики с принцессами, потому что я хочу молодиться. Я зарабатываю достаточно и могу потратить 250 долларов на лимитированные компактные духи Estée Lauder c принцессой Ариэль". С другой стороны, детские мотивы в косметике уподобляют женщин детям, пренебрегая тем, что она – уже не ребенок, а самостоятельный человек со здоровыми желаниями и амбициями.

The Disney Princess Collection by Estée Lauder

Косметика с героями мульфильмов и игрушками привлекает не только заявленную целевую аудиторию, но и детей. Таким образом бьюти-бренды увлекают девочек красивой упаковкой и приобщают их с маленького возраста к покупке косметики. При этом, эстетика бьюти-средств может переходить из просто милой в сексуально-милую (например, детские мотивы на упаковке и вызывающее название средства, как у TooFaced). По этому поводу бьюти-бренды нередко критикуют за сексуализацию детей.

Отсутствие адекватной научной литературы по проблематике "детской" косметики указывает на недостаточную освещенность темы в медиа. Либо нас это не особо волнует. Мы продолжаем потреблять все, что нам скармливают бьюти-бренды, потому что в конце концов, бьюти – это веселье, побег от реальности и творческая отдушина. Возможно, цель косметики и есть перевоплощение себя в любимого персонажа из детства.