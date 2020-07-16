Дополненная красота: почему мы используем AR фильтры и стоит ли за этим будущее?
Текст: Томирис Балтабаева
Хотя пандемия и подорвала уклад жизни человечества, она ускорила диджитализацию коммерческих процессов и бизнесов по всему миру. В случае бьюти-индустрии этот переход проходит сравнительно плавно - компании уже достаточное время используют технологии AR (Augmented Reality или дополненная реальность) и ИИ (Искусственный интеллект) для создания, продвижения и продажи продуктов. Особую роль сейчас играет развитие технологий дополненной реальности, посредством которых бьюти-бренды могут если не заменить, то дополнить опыт похода в магазин. Так, в скором будущем покупатели смогут в миг испробовать на себе сотни декоративных косметических средств не выходя из дома - для тестирования продукта понадобится лишь телефон и специальное приложение. Но такие AR технологии уже давно применяются в социальных сетях - те же самые “маски” и фильтры в Instagram и Snapchat изменяют внешность пользователей в реальном времени. Как AR-технологии влияют на ментальное здоровье, изменяют бьюти-индустрию и как стандарты красоты продолжают укореняться в диджитал-пространстве?
О AR-фильтрах и масках в соцсетях
Впервые впустила AR-технологии в нашу повседневную жизнь и намертво закрепила их как константу медиа платформа Snapchat в 2015 году. Фильтр, превращающий лицо пользователей в миловидную анимированную собаку, стал обязательным атрибутом онлайн-общения и знаменовал полную трансформацию социальных сетей. Изменилось и то, как каждый воспринимает себя и других в виртуальном пространстве. Со временем качество и наполнение фильтров менялось, и если раньше они использовались как развлекательная функция, то сейчас это - едва различимая от реальности маска. Теперь, для того, чтобы изменить вашу внешность, вам не нужен опыт в использовании программы Photoshop. Достаточно иметь пару преобразующих “масок”, сохраненных в вашем приложении Snapchat или Instagram, и все стесняющие недостатки могут быть скрыты.
В прошлом году Facetune (еще одно приложение, придающее реалистичную ретушь лица), запустило весьма масштабную рекламную кампанию, которая захватила просторы интернета. “Ever wonder why your friends’ selfies look so good?” (“Вы никогда не задумывались, почему селфи ваших друзей выглядят так хорошо?”) - гласит рекламный видеоролик. С одной стороны, такой посыл может показаться даже разумным, ведь чем больше людей знает о распространенности ретуширования фотографий, тем менее болезненно будут восприниматься стереотипно красивые лица в Сети. Но это скорее может привести к обратным результатам - реклама призывала приобрести приложение для ретуши своих селфи, что только нормализует эти нереалистичные стандарты красоты как виртуально, так и в реальной жизни.
В более прогрессивных приложениях как Meitu, Snow и Ulike вы можете полностью изменить свою внешность как лица, так и тела даже на видеозаписи - отрегулировать размер челюсти, носа и глаз, уменьшить талию, увеличить рост и подкорректировать макияж. Пока что значительные изменения все же можно заметить, особенно на нечетком видео, так как система распознавания лиц работает лучше на статичном, хорошо освещенном изображении. Но более развитые технологии по трекингу и распознанию лиц уже используются в кинематографе и ничего не мешает им просочиться в массы. Станет ли тогда виртуальная “пластическая хирургия” абсолютной нормой, а ложная онлайн-идентичность - нашим новым неизменным обличьем? Казалось бы, современные фильмы жанра киберпанк - удаленное будущее, но в то же время человечество уже живет в виртуальном мире - постоянно создает и улучшает свое диджитал-обличье. Не напоминает ли это какой-нибудь эпизод сериала “Черное зеркало”?
О влиянии на ментальное здоровье
По классике жанра, любой технологический прорыв сопутствуется побочными эффектами. Сейчас многие утверждают, что социальные сети ведут к повышенной тревоге, заниженной самооценке и депрессии. Каждому не понаслышке известно, к чему может привести чрезмерное использование платформ как Instagram. Дело в том, что человеческий мозг имеет интересную особенность - оценивать что-либо по отношению к определенным критериям или ориентирам. Но когда это распространяется на наше восприятие своей красоты относительно другой, эта черта может нести деструктивный характер. Такая предвзятая оценка влияет на общее настроение, уверенность в себе и уровень счастья, к тому же изменяет процесс оценки окружающих. Исследования показывают, что когда человек смотрит на фотографии моделей с обложек журналов, происходит сравнение не только его с ними (если модели того же пола), но и его партнера с моделями (если они противоположного пола). При этом оценки внешности и себя, и партнера падают.
Вдобавок, AR-фильтры могут усугубить дисморфофобию - психическое расстройство, при котором человек излишне обеспокоен незначительным дефектом своей внешности. Особенно уязвимые пользователи Сети поддаются иллюзии существования совершенного тела, и при виде своей “неидеальной” внешности отрекаются от нее и испытывают к ней отвращение. Данному феномену даже дали название - ‘Snapchat Dysmorphia’. Люди с таким расстройством идут на неоправданные риски как реальное хирургическое вмешательство, но вместо фотографии модели в качестве референса использует свое "отфильтрованное" лицо.
По мнению психолога Анастасии Стеблянко, не фильтры и социальные сети формируют дисморфофобию и другие психологические отклонения, они лишь являются лакмусовой бумажкой, которая определяет есть ли какие-то психологические особенности и склонности у человека или нет. “Растущая тревога среди молодежи скорее вызвана стремлением соответствовать стандарту, а социальные сети выступают транслятором модных тенденций, и, грубо говоря, стандартной внешности,”- объясняет Анастасия.
Тревожность также наступает, когда происходит диссонанс между тем, кем человек является в реальности, и тем, кого он представляет на социальной платформе. Конечно, это некое обобщение: “Если уровень невротизации в норме, и напряжение не толкает человека к перфекционизму, то тогда персона онлайн скорее всего совпадает с человеком в реальности. Невротизацией личности называют стремление человека к идеалу, при котором наблюдаются напряженные функции контроля,” - поясняет психолог.
"Так фильтры формируют такое отношение или же они лишь накладываются на какие-то патологические процессы? Скорее второе. Когда человек наблюдает, что он не соответствует каким-то стандартам красоты, он хочет наложить фильтр. Он не хочет смотреть на те части тела, которые ему не симпатичны. Человек отвергает их и именно поэтому он применяет современные технологии, которые предлагают соцсети. Невротическое стремление человека показать себя в идеальном свете было бы очевидно и без помощи социальных сетей,” - делится мнением Анастасия. Тогда проблема опять-таки кроется в неправдоподобных стандартах красоты, а соцсети и фильтры - это лишь катализатор?
О стандартах красоты в диджитал-пространстве
Несомненно, стандарты красоты диверсифицируются в какой-то степени. Анастасия согласна с этим: "Сейчас в соцсетях нет такой жесткости. Мы научились видеть людей и без приукрасов, и не всегда воспринимаем всех только в идеальном свете. Например, то же движение бодипозитива, хэштеги 'без фильтров' под фотографиями." Движения за естественность и принятие себя сейчас в тренде, а за поддержание социальной справедливости онлайн взялись публичные странички как CelebFace в Instagram, которые опубликовывают разоблаченные отретушированные фотографии знаменитостей. Изменения произошли даже в политике самой социальной платформы - Instagram теперь мониторит фотографии, на которых применялись фильтры и ретушь, и помечает их как 'Made with effect' - сделано с фильтром, а также запрещает пользователям создавать фильтры с эффектом пластической хирургии.
Но, с другой стороны, есть платформа TikTok, которая, как утверждают, до недавнего времени использовала технологию Facial Beauty Prediction (дословно с англ. - прогнозирование красоты лица) для отсеивания непривлекательных по их стандартам пользователей. Facial Beauty Prediction использует нейронную сеть, которую обучают определять привлекательность человеческого лица по различным критериям (расположение глаз, губ, носа, текстура кожи и тд.) в соответствии с универсальными стандартами красоты. Простой алгоритм Facial Beauty Prediction можно найти в любом исследовании, посвященном этой теме, каких стало несметное количество в последнее время. Один из таких алгоритмов был применен для создания сайта, который может определить "красоту" человека по фотографии и выдать "оценку". Несмотря на то, что головная компания TikTok опровергла заявления об использовании таких технологий, их существование уже становится пищей для размышлений. Действительно ли мы уходим от навязанных стандартов красоты или же это всего лишь иллюзия?
О AR технологии и бьюти-индустрии
У бьюти-брендов свои планы на АR технологии - они станут инструментами продажи и подачи приятного юзер-экспириенса. После трехгодичного испытания в своих физических бутиках, в этом году MAC Cosmetics внедрил в свой веб-сайт АR-инструмент, который позволяет пользователям примерять на себе средства бренда. Их технологии YouCam создают реалистичные симуляции макияжа, которые могут быть протестированы на любом тоне кожи. Симуляция также отражает различные текстуры средств. По словам Линды Смит, основателя компании FaceCake Marketing Technologie (работающей с Nars и Physicians Formula), внедрение АR-технологии в е-коммерцию увеличивает месячный объем продаж и размер онлайн-корзины на 300-400%. То есть AR может быть не только триггером роста выручки для брендов, но и ресурсом для креативной работы. Такие технологии породили новое поколение визажистов как Инес Альфа, которая разрабатывает 3D виртуальный макияж для рекламных компаний Selfridges и Christian Dior. Вместо обычной косметики, Инес работает с алгоритмами для создания образа. И тогда как фильтры в соцсетях для кого-то являются источником тревожности и неврозности, для некоторых это - источник вдохновения.