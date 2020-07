Дополненная красота: почему мы используем AR фильтры и стоит ли за этим будущее?

Впервые впустила AR-технологии в нашу повседневную жизнь и намертво закрепила их как константу медиа платформа Snapchat в 2015 году. Фильтр, превращающий лицо пользователей в миловидную анимированную собаку, стал обязательным атрибутом онлайн-общения и знаменовал полную трансформацию социальных сетей. Изменилось и то, как каждый воспринимает себя и других в виртуальном пространстве. Со временем качество и наполнение фильтров менялось, и если раньше они использовались как развлекательная функция, то сейчас это - едва различимая от реальности маска. Теперь, для того, чтобы изменить вашу внешность, вам не нужен опыт в использовании программы Photoshop. Достаточно иметь пару преобразующих “масок”, сохраненных в вашем приложении Snapchat или Instagram, и все стесняющие недостатки могут быть скрыты.

В прошлом году Facetune (еще одно приложение, придающее реалистичную ретушь лица), запустило весьма масштабную рекламную кампанию, которая захватила просторы интернета. “Ever wonder why your friends’ selfies look so good?” (“Вы никогда не задумывались, почему селфи ваших друзей выглядят так хорошо?”) - гласит рекламный видеоролик. С одной стороны, такой посыл может показаться даже разумным, ведь чем больше людей знает о распространенности ретуширования фотографий, тем менее болезненно будут восприниматься стереотипно красивые лица в Сети. Но это скорее может привести к обратным результатам - реклама призывала приобрести приложение для ретуши своих селфи, что только нормализует эти нереалистичные стандарты красоты как виртуально, так и в реальной жизни.

В более прогрессивных приложениях как Meitu, Snow и Ulike вы можете полностью изменить свою внешность как лица, так и тела даже на видеозаписи - отрегулировать размер челюсти, носа и глаз, уменьшить талию, увеличить рост и подкорректировать макияж. Пока что значительные изменения все же можно заметить, особенно на нечетком видео, так как система распознавания лиц работает лучше на статичном, хорошо освещенном изображении. Но более развитые технологии по трекингу и распознанию лиц уже используются в кинематографе и ничего не мешает им просочиться в массы. Станет ли тогда виртуальная “пластическая хирургия” абсолютной нормой, а ложная онлайн-идентичность - нашим новым неизменным обличьем? Казалось бы, современные фильмы жанра киберпанк - удаленное будущее, но в то же время человечество уже живет в виртуальном мире - постоянно создает и улучшает свое диджитал-обличье. Не напоминает ли это какой-нибудь эпизод сериала “Черное зеркало”?