5 бьюти адвент-календарей как идеальный подарок на Новый Год

Рождественский адвент-календарь – это must have для поддержания отличного настроения на весь декабрь. Традиционно в календари клали маленькие безделушки и сладости, а сейчас всё более популярна бьюти-продукция. Существует много разных форматов таких календарей. Например, можно найти подборку разной продукции одного бренда – MAC и Jo Malone, или же набор косметики от разных брендов в одном календаре – от больших дистрибьютеров, таких как Cult Beauty или Lookfantastic. Их особенность в том, что покупая один календарь, вы можете попробовать много разных продуктов по более низкой цене. Поэтому календари пользуются огромным спросом, и у многих брендов они раскуплены уже к середине ноября. Рассказываем о пяти бьюти адвент-календарях, которые вы можете подарить своим близким или себе.

Charlotte Tilbury £150.00

В адвент-календарь от Charlotte Tilbury под названием 'Glittering Galaxy' вошли 12 бестселлеров декоративной и уходовой косметики. Это 4 полноразмерных декоративных средства, включая знаменитую матовую помаду Matte Revolution и кремовые тени Eyes to Mesmerise, а также 8 travel size версий продукта. Сам бокс можно использовать как шкатулку, а за счет того, что в календарь входит несколько полноразмерных бестселлеров, его цена оказывается очень выгодной.

ASOS £70.00

Более бюджетный вариант можно заказать с ASOS. Их календарь состоит из 25 средств по уходу за лицом, волосами и телом. В боксе можно найти всё: от мини-расчески Wet Brush Detangler и спрея для волос от Philip Kingsely до матового карандаша для губ от NARS и сыворотки Ordinary Hyaluronic Acid. Палетка теней i-Divine от Sleek и праймер от Becca помогут в создании вечерних образов для новогодних корпоративов, а после вечеринок уставшую кожу вокруг глаз спасет крем от Clinique All About Eyes. Сама коробочка календаря немного отличается от традиционной коробки адвента – каждый подарок запакован по отдельности, тогда как обычно все подарочки хранятся в разных слотах одной коробки.

L'Occitane 30 950 KZT

В этом году L'Occitane выпустил два календаря: Classic и Premium. Эти два 24-дневных календаря отличаются наполнением – в Premium входят не только уход за лицом и телом, но и несколько видов парфюма. Все подарки идут в формате travel size, а сам набор включает в себя хиты из коллекций Almond и Shea Butter, а также новинки из линеек Immortelle Precious и Herbae. Каждый день в преддверии Рождества можно пробовать новые сыворотки для лица, масла и кремы для тела, бальзамы для губ и прочее.

Lumene € 89.90

У скандинавского бренда Lumene можно приобрести адвент-календарь, в который входит 16 подарков из уходовой косметики и 8 – из декоративной. В боксе пастельного цвета можно найти косметику из семи коллекций. Среди них – средства с самыми популярными ингредиентами, которые включают витамин С, дикую арктическую морошку – для сияния кожи, гиалуроновую кислоту, органический берёзовый сок – для глубокого увлажнения, скандинавские суперфуды и многое другое. Такой календарь точно оценят любители органической уходовой косметики.

The Beauty Expert £100.00

12-дневный календарь от The Beauty Expert включает в себя 12 полноразмерных косметических продуктов от разных брендов. В течение месяца вы можете попробовать крем для волос от Christopher Robin, мист для подушки от Mauli, коллагеновый ночной крем от Elemis, хайлайтер от Illamasqua, тушь от Inika и многое другое. Все подарки представлены в полном размере, и эта покупка станет очень выгодным предложением.