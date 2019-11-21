Наступают холода: уход за кожей лица, тела и волосами в зимнее время года

С началом отопительного сезона появляется проблема сухости и тусклого цвета кожи. Этому зимнему недугу подвержено большинство людей, в основном, из-за влияния факторов внешней среды.Во время холодов влажность воздуха понижается, а отопление помещений только ухудшает ситуацию. Сухой холодный воздух на улице и сухой теплый воздух в помещениях лишают кожу источника влаги. Горячий душ также играет против вас. Эпидермальный липидный барьер истощается из-за потери влаги и кожа выглядит уставшей и тусклой. Поэтому зимой коже необходим особый уход.

Уход за кожей лица

Главная цель зимнего ухода - активное увлажнение. Гиалуроновая кислота и витамины B и Е отлично справляются с такой задачей. Но, помимо увлажнения, стоит включить в свой уход средства, содержащие флавоноиды - растительные пигменты, богатые антиоксидантами, и керамиды, которые предотвращают потерю влаги, а также средства с успокаивающими компонентами, такими как пантенол и центелла азиатская. Флавоноиды помогают укреплять капилляры, что важно в зимнее время года, а также нейтрализуют свободные радикалы. Стоит попробовать крема и сыворотки на основе прополиса, который не только изобилует флавоноидами, но и имеет противомикробные и восстанавливающие свойства. Уже итак раздраженную и чувствительную кожу лучше не мучать пилингами AHA и BHA, но можно попробовать более щадящую кислоту PHA (polyhydroxy acid). Молекулы PHA больше, чем у AHA и BHA, за счет чего эта кислота работает на поверхности кожи, не раздражая ее. И не забываете про защиту от солнца - хоть зимнее солнце не такое активное, кожа все же подвержена UV лучам.

Freshly Juiced Vitamin E Mask by Klairs Hyalu B5 Hyaluronic Acid Serum by La Roche-Posay Skin Recovery Toner by Paula’s Choice Royal Honey Propolis Enrich Essence by SKINFOOD Propolis Light Ampoule by COSRX Honey Potion by Farmacy Beauty Tri-Therapy Lifting Serum by Neostrata

Уход за кожей тела

Как мы уже сказали, горячая вода - ваш враг, даже если на улице мороз, не нужно это компенсировать обжигающим душем. Обычные гели для душа могут пересушивать вашу кожу, так что стоит выбирать средства с более мягким составом - без сульфатов, с кремовыми непенящимися формулами. Идеально подойдут масла для душа, которые при контакте с водой превращаются в нежное молочко. Сразу после душа нужно восполнить потерянную влагу, воспользовавшись кремами для тела. Все те компоненты, полезные для кожи лица, полезны и для кожи тела. Пантенол, алоэ, гиалуроновая кислота и керамиды помогут увлажнить кожу и "запереть" влагу в коже. Если ваша кожа особенно сухая, можно использовать легкие пилинги, например, на основе гликолевой кислоты.

Daily Replenishing Body Cream by Paula’s Choice Cicaplast Baume B5 by La Roche-Posay Moroccan Rose Otto Body Wash by REN Clean Skincare Almond Shower Oil by L’Occitane Glycolic Body Wash by PIXI Glytone Exfoliating Body Wash by Dermstore

Уход за волосами и кожей головы

Резкие перепады температуры делают структуру наших волос более хрупкой. Под воздействием холода кровеносные сосуды сужаются, что приводит к недостатку питания волос. Чешуйки волос начинают отслаиваться в результате чего волосы становятся ломкими и секутся на концах. Чтобы избежать негативного воздействия холода на волосы, нужно использовать масла для волос. Масло сделает волосы более эластичными, и позволит волосяным кутикулам без труда открываться и закрываться. Сейчас наступает время головных уборов, и это нам на руку - голова в тепле способствует здоровому состоянию волос. Конечно, с головными уборами возникает другая проблема - волосы могут быстрее становиться жирными. Чтобы не пересушивать кожу головы частыми мойками, можно воспользоваться сухими шампунями - они впитают в себя излишки себума. Однако, стоит помнить, что использование большого количества средств для волос может привести к проблеме "build-up" - скоплению внешних загрязнений, стайлинговых средств и себума на коже головы. Чтобы поры кожи головы не забивались, можно делать скрабирование скальпа один раз в неделю.