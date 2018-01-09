Зимний уход за кожей: 5 главных принципов и лучшие средства

По мнению британского косметолога и бьюти-гуру, а теперь уже и блогера Кэролайн Хайронс, к коже зимой нужно относиться так же, как к одежде. "Гардероб" в холодное время года менять нужно и лучше подобрать многослойный уход. Но прежде чем отправиться изучать косметические полки в магазинах и подбирать зимний уход, необходимо наладить микроклимат дома, когда идеальная температура - 20-22 градусов и влажность 40-50%. Нужную влажность легко поддерживать с помощью увлажнителя воздуха. Кроме этого, старайтесь не принимать слишком горячий душ и не умывайтесь горячей водой. Это серьезно пересушивает кожу.

Очищение

Исключите из ежедневного ухода умывание пенящимися средствами, ПАВ в их составе сушат кожу и повреждают липидный слой, делая ее ещё более уязвимой. В качестве очищения выбирайте молочко или бальзамы на основе масел, и смывайте их с лица при помощи полотенца, смоченного в тёплой воде. Про "умывание до скрипа" вообще лучше забыть, не только зимой.

01

/

04

Отшелушивание

Отшелушивайте кожу. Кислотами. Они гораздо эффективнее скрабов и не травмируют кожу. Начинайте пользоваться ими прямо сейчас. Остановите свой выбор на продуктах с AHA-кислотами (фруктовыми - гликолевая, молочная, лимонная) - они подходят даже сухой коже, и с BHA (салициловая) - особенно если у вас жирная и проблемная кожа. Используя в уходе лосьоны, тонеры, сыворотки и маски с кислотами, вы уже через неделю удивитесь результатам: поры станут чистыми, поверхность и тон кожи ровными, а от шелушений не останется и следа.

01

/

05

Маски

Лучшая маска на зимнее время - увлажняющая. Совсем хорошо, если она будет ночной. Существует оптимальная и эффективная схема применения масок: в один день - очищающая (например, с глиной), в другой - увлажняющая. К слову, совершенно не обязательно их чередовать в разные дни, обе можно использовать в один вечер: сначала очищающую, потом увлажняющую. Но ежедневно именно от такой схемы лучше отказаться. Разнообразить ежедневную бьюти-рутину можно успокаивающими масками - например, с ниацинамидом.

01

/

03

Увлажнение (сыворотка + крем)

Последним этапом ухода, после очищения кожи молочком, нанесения тонера или лосьона (с кислотами или увлажняющими компонентами), должно стать нанесение ударной "увлажняющей артиллерии". Используйте в данном случае дуэт сыворотка + крем. Сыворотку лучше выбрать ту, в составе которой есть гиалуроновая кислота. Она увлажняет и притягивает к себе молекулы воды. Поэтому наносить ее лучше на чуть влажную кожу, а сверху "запечатать" кремом. Выбирайте более плотный и насыщенный, те, что вы используете весной-летом лучше отложить на время. Обращайте внимание на состав, в нем должны присутствовать водоудерживающие компоненты: гиалуроновая кислота, мочевина, глицерин. Если крем нацелен больше на увлажнение, использовать его лучше в вечернем уходе, а на утро лучше оставить питательные крема и масла. При минусовой температуре вода, входящая в крем, замерзает, что опять же негативно сказывается на состоянии кожи.

01

/

04

Масла и питательные кремы

В утренней бьюти-рутине лучше использовать питательные кремы и масла. В состав таких насыщенных средств включают масла (с осторожностью используйте минеральные, если у вас жирная и проблемная кожа), жирные кислоты, витамин Е, силиконы (поверьте, в них нет ничего страшного), полисахариды. На случай, если вы бегаете, ходите в горы, много гуляете пешком и проводите длительное время на морозном воздухе, выбирайте защитные средства. Маркируются они часто, как cold cream и купить их можно у любой аптечной марки.