Защита волос от солнца: зачем она нужна и какие средства брать?

Выбрали несколько самых эффективных SPF кремов и спреев для волос

Регулярным использованием SPF крема уже никого не удивишь – все знают, для чего они нужны. Но всё ещё мало кто пользуется SPF для волос, а ведь самая распространенная причина повреждения волос, их потускнения, – УФ-излучение, и только потом – хлорированная и соленая вода, использование фенов и плоек. Конечно, лучшая профилактика повреждений волос, их защита – минимальное по времени пребывание под солнцем и ношение головных уборов. Но полностью отказаться от солнца – невыполнимая задача.

Последствия влияния солнечных лучей на волосы могут дать о себе знать не сразу. Чаще всего они обнаруживаются осенью. Появляется сухость, секущиеся кончики, цвет волос становится тусклым, а волосы становятся тоньше. Что делать? Использовать специальные защитные спреи для волос.

Phyto PhytoPlage Protective Sun Veil – спрей для волос, склонных к сухости. Хорошо подойдет для тех, кто любит пляжные локоны, объем и блеск. Coola Scalp & Hair Mist – насыщенный антиоксидантами продукт для волос и кожи головы. Защищает от солнечных лучей и потускнения волос. Philip Kingsley Swimcap Cream – универсальная мощная защита не только от UV-лучей, но и от хлорированной и соленой воды. Продукт был изначально создан для американской олимпийской команды по плаванию, поэтому сомневаться в его эффективности не приходится. У Philip Kingsley есть и Sun Shield – спрей для волос с такими же свойствами, при этом помогающий сохранить цвет окрашенных волос.

Bumble and bumble – Invisible Oil Heat & UV Protective Primer – кондиционер и праймер от UV-лучей, который отлично подойдёт для густых волос. Продукт работает без утяжеления и не даёт волосам запутаться – идеален для активного отдыха. Sachajuan Hair in the sun – крем, в составе которого есть сополимер UVQ, впитывающий UV-лучи, – защищает от потери влаги. Rita Hazan Lock + Block Protective Spray – спрей для окрашенных волос, защита от преждевременной потери цвета и тусклости. Работает как кондиционер, не нуждающийся в смывании. Aveda Sun Care Protective Hair Veil – защита до 16 часов, что более чем достаточно для целого дня, проведенного под солнцем. В составе спрея: органическое подсолнечное масло, масло ши и кокосовое масло. Подходит для всех типов волос, кроме окрашенных.