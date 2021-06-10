Мы составили подробный гид по защите от солнца – освежить память и повысить общую осведомленность.

Зачем носить солнцезащитный крем каждый день?

Солнцезащитный крем уменьшает риск возникновения рака кожи и предраковых заболеваний (например, актинического кератоза, актинического хейлита) при правильном использовании. Нужно понимать, что рак кожи входит в пятерку наиболее распространенных онкологических заболеваний. Зачастую болезнь встречается у людей старшего возраста. Но солнцезащитный крем нужен не только им. Излучение солнцем имеет накопительный эффект – дозы ультрафиолетового облучения накапливаются на протяжении всей жизни. Согласно американскому исследованию, к 18 годам человек (проживающий в США) получает около 23% от пожизненной дозы УФ-излучения, после пятидесяти – около 74%, а к семидесяти годам – 100%. Таблицу с показателями можно найти здесь. Если начать использовать солнцезащитный крем с раннего возраста, можно обезопасить себя от негативных последствий в будущем. Также солнцезащитный крем предотвращает преждевременное старение кожи (появление морщин, пигментных пятен, обвисание кожи), которое в 90% случаев вызвано солнцем.

Кому нужно использовать солнцезащитный крем?

Все должны использовать солнцезащитный крем, вне зависимости от возраста, пола, этнической принадлежности и фототипа кожи. Исключением являются дети младше шести месяцев – их кожа очень чувствительная. Лучшая защита младенцев от УФ-лучей – не подвергать их прямому воздействию солнца. Не забывайте, что УФ-лучи проникают сквозь облака, даже в облачную погоду мы подвержены УФ-облучению.



Что такое SPF?

SPF (Sun protection factor или солнцезащитный фактор) – показатель эффективности солнцезащитного крема. Кожа каждого человека по-разному реагирует на УФ-излучение – кто-то сгорает в течение 10 минут пребывания на солнце, другие – в течение 20 минут. Значение SPF показывает во сколько раз дольше кожа остается защищенной от ожогов. Например, если вы используете средство с SPF 30, потребуется в 30 раз больше времени, чтобы обгореть, чем без солнцезащитного крема.

Средства с SPF защищают только от определенного вида УФ-излучения – УФ-В или UVB. Покраснение кожи, солнечные ожоги, загар, большинство видов рака кожи – все это последствия УФ-В. Также существуют УФ-А или UVA лучи, которые со временем вызывают старение кожи и связаны с некоторыми видами рака кожи. Загар от УФ-А лучей заметен практически сразу, от УФ-В – через некоторое время после пребывания на солнце. Лучше всего использовать средства, защищающие от обоих видов лучей. Они помечаются как средства “широкого спектра действия” или “broad-spectrum”. Для обозначения защиты от УФ-А лучей в корейский средствах существует пометка PA с разным количеством “+” (от одного до четырех). Чем больше “плюсов” у средства, тем лучше оно защищает от УФ-А лучей.

Какой фактор защиты выбрать?

Дерматологи рекомендуют использовать средства с SPF 30 и выше для передвижения по городу, и SPF 50 для пребывания на активном солнце. Все зависит от типа и состояния вашей кожи (для светлых типов кожи и при наличии гиперпигментации степень защиты должна быть выше) и местонахождения (в горной местности степень защиты должна быть выше).

Что такое солнцезащитные фильтры и какой выбрать?

Говоря о солнцезащитных кремах, часто упоминают их состав, а точнее ингредиенты, которые обеспечивают УФ-защиту. По этим ингредиентам средства разделяют на два типа: с физическими (минеральными) и химическими фильтрами. Физическими фильтрами выступают оксид цинка или диоксид титана, химическими – авобензон, октиноксат. Обычному человеку незачем разбираться в свойствах этих фильтров, главное, что нужно знать:

-Физические фильтры не вызывают аллергию (подходят чувствительной коже), но могут оставлять на коже белые следы;

-Химические фильтры могут вызвать аллергию, зато имеют более приятную текстуру и не заметны на коже (подходят смуглой коже).

Формулы солнцезащитных кремов улучшаются с каждым годом, поэтому разница между фильтрами менее заметна. Выбирайте солнцезащитный крем с наибольшей степенью защиты и который вам больше нравится. Многие бренды используют комбинацию физических и химических фильтров в одном средстве, что считается наиболее эффективным.

Сколько нужно наносить солнцезащитного крема?

Как правило, нужно использовать два миллиграмма средства на кв. сантиметр кожи, то есть около 1/2 чайной ложки или 2,5 мл для лица и шеи. Это можно перевести в две полоски крема на указательном и среднем пальце. Для всего тела рекомендуют использовать эквивалент одной 30-мл рюмки средства. Такое количество используют при тестировании солнцезащитных кремов на эффективность. Если вы будете использовать меньше рекомендованных значений, крем не предоставит степень защиты, заявленной брендом. По этой же причине другие средства (тональные и увлажняющие кремы) с SPF не являются альтернативой солнцезащитному крему.

Если вы следуете рекомендациям, расход солнцезащитного крема будет высоким. Учитывайте это при покупке средства.

Можно ли смешивать солнцезащитный крем с другими средствами (тональным кремом)?

Солнцезащитный крем действует как защитная "пленка". Молекулы средства создают слой на поверхности кожи, который поглощает УФ-лучи. Если вы смешаете солнцезащитный крем с другим средством (тональным кремом и даже солнцезащитным кремом другого бренда), его структура будет нарушена и он потеряет эффективность. Солнцезащитный крем лучше всего наносить после утреннего ухода и до макияжа.

Перед выходом на улицу, нужно ли ждать 30 минут после нанесения крема с SPF для его “активации”?

Солнцезащитный крем не нуждается в активации, но ему необходимо некоторое время, чтобы высохнуть и образовать защитную "пленку" на коже. Если поверх не высохшего крема вы наденете одежду, крем может остаться на одежде. Не высохший солнцезащитный крем все еще защищает от солнечных лучей, но не в той же степени, нужно дождаться пока он высохнет.

Нужно ли повторно наносить солнцезащитный крем?

Как и тональный крем, солнцезащитный сходит с кожи, отпечатывается на предметах (телефоне, одежде), растворяется из-за кожного сала и пота. Поэтому дерматологи рекомендуют повторно наносить солнцезащитный крем каждые два часа. Конечно, все зависит от вашей ситуации. Если вы находитесь целый день в офисе и возвращаетесь домой вечером, скорее всего утреннего слоя солнцезащитного крема будет достаточно. Но если весь день вы под активным солнцем – лучше следовать рекомендациям. Хотя существует множество форм средств с SPF, наиболее эффективными считаются кремы, лосьоны и спреи. Не стоит использовать пудры и тональные кремы с SPF для обновления солнцезащитного слоя – они не предоставят хорошую защиту.

На какие зоны необходимо наносить солнцезащитный крем?

Его нужно наносить на любые участки тела, которые будет подвержены воздействию солнца. В лучшем случае мы наносим средство только на лицо. Старайтесь не забывать о важных зонах: губы, уши, руки, глаза. Для защиты губ используйте бальзам с SPF, ушей и рук – обычный солнцезащитный крем, глаз – солнцезащитные очки.

Что еще делать, чтобы защититься от солнечного воздействия?

Солнцезащитный крем не может защитить вас на 100%. Помимо крема старайтесь надевать закрытую одежду и головной убор (который также защитит волосы от выгорания на солнце). У одежды тоже есть показатель защиты – Ultraviolet Protection Factor (UPF). Ткань может быть естественной солнцезащитной за счет своей структуры (синтетические волокна, джинса) и цвета (темные или яркие оттенки). Также ее иногда обрабатывают специальными веществами, препятствующими УФ-лучам.