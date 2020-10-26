За кем следить в Instagram: 6 аккаунтов бьюти-экспертов

Бьюти-сообщество изобилует диванными экспертами. Они дают рекомендации в соцсетях по уходу и выбору средств без компетенции и научных знаний в данной области. Мы делимся с вами 6 аккаунтами квалифицированных бьюти-экспертов, к советам которых не страшно прислушаться.

Автор этой страницы - доктор философии (PhD) по химии Мишель Вонг. Ее основная рубрика - научно обоснованное развенчивание популярных мифов об уходе. Она разбирает такие актуальный темы, как механизм работы солнцезащитных кремов, эффективность кофеина против целлюлита и двухступенчатое очищение кожи, объясняя сложные процессы простым языком и наглядными схемами. Она также ведет блог и YouTube-канал для тех, кто хочет изучить тему более углубленно. Там подробный обзор темы дополнен ссылками на изученные ею исследования.

Стивен Алайн Ко - разработчик рецептур косметики и эксперт уходовой косметики. В своем профиле он совмещает информативные публикации с мем-контентом о бьюти-уходе. Его страница будет интересна продвинутым любителям ухода за кожей, которые уже знают о правилах нанесения солнцезащитного крема и использования кислот.

Chemist Confessions принадлежит дуэту химиков, которые посвятили себя миру уходовой косметики. Авторы на своей странице ведут несколько рубрик. Пройдя по хэштегу #thisvsthat, вы найдете сравнение популярных косметических средств, #decodethatIL - разбор состава средств, #decodethatclaim - проверку маркетинговых утверждений бьюти-брендов, #studyhighlights - обзор исследований на темы, вводящие в заблуждение.

Тем, кто равнодушен к научным аспектам ухода за кожей, будут интересны следующие три аккаунта. На странице врача-дерматолога Дэвина Лима можно найти короткие ответы на актуальные вопросы. Например, какая еда является триггером акне, в чем разница между увлажняющими кремами и маслами, и какие ингредиенты помогут с гиперпигментацией. Как практикующий дерматолог, Дэвин делится с подписчиками деталями о новейших технологиях и процедурах в сфере косметологии и дерматологии.

Автор этого аккаунта - косметолог Дана. Блог выполнен в формате, который легче всего воспринимать неискушенным бьюти-энтузиастам - краткие схемы и таблицы об уходе и косметических средствах, выполненные в пастельной цветовой гамме.

Будучи косметологом и дерматологом, Соловьёва Юлия рассказывает не только об особенностях ухода за кожей, но и о различных кожных заболеваниях и способах их лечения, а также рекомендует проверенные средства. Вдобавок у нее на странице можно найти видео и описание процесса проведения популярных косметических процедур, например, ботулинотерапии, пилингов, фототерапии.